Новость В Минобороны Украины рассказали об электронном военном билете Добавлено: 2020-02-10 15:01:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в первом полугодии 2020 года будут протестированы электронные военные билеты. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«В этом году он (проект "Пласт" - ред.) уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит посередине. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год», - отметил он.

По его словам, электронный военный билет будет иметь вид карточки со штрих-кодом.

«Он может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, который есть сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале», - добавил министр.

Загороднюк подчеркнул, что планируется оцифровать весь воинский учет.

«У нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически получение всех бумаг из военкомата, если вам не надо туда приходить, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее, вы сможете получать удаленно, через электронную цифровую подпись и без прихода в сам военкомат», - сказал он.

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В Минобороны рассказали о военном резерве Украины...

Военный оперативный резерв первой очереди в Украине составляет почти 130 тысяч человек.

Такие цифры привел спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

Отметим, что резерв был создан с начала военной реформы.

"С начала года на военную службу по контракту принято более 17 тысяч человек, в том числе 1,2 тысяч офицеров. В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины составляет более 120 тысяч человек", - сказал он.

Система военного резерва в Украине включает в себя оперативный и мобилизационный резервы. В резерв первой очереди входят люди с опытом участия в боевых действиях, а в резерв второй очереди входят бывшие военные.

ЧИТАЙТЕ: В Украине..... Военный оперативный резерв первой очереди в Украине составляет почти 130 тысяч человек.Такие цифры привел спикер Министерства обороныМаксим Праута.Отметим, что резерв был создан с начала военной реформы."С начала года на военную службу по контракту принято более 17 тысяч человек, в том числе 1,2 тысяч офицеров. В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силахсоставляет более 120 тысяч человек", - сказал он.Система военного резерва в Украине включает в себя оперативный и мобилизационный резервы. В резерв первой очереди входят люди с опытом участия в боевых действиях, а в резерв второй очереди входят бывшие военные.ЧИТАЙТЕ: В Украине..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали о призыве в армию...

Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что возраст призыва с 18 лет прописан в законодательстве и указ президента Владимира Зеленского о призыве в 2020 году с 18 лет издан в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Загороднюк подчеркнул, что никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет.

Он также отметил, что сейчас Минобороны активно работает над разработкой концепции реформы призыва, ..... Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба ведомства.Он подчеркнул, что возраст призыва с 18 лет прописан в законодательстве и указ президента Владимира Зеленского о призыве в 2020 году с 18 лет издан в соответствии с требованиями действующего законодательства.Загороднюк подчеркнул, что никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет.Он также отметил, что сейчасактивно работает над разработкой концепции реформы призыва, ..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали о потерях оккупантов...

На прошлой неделе с 12 по 18 июня на востоке Украины ликвидировано 16 российских боевиков и 39 - получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Вильен Подгорный на брифинге.

В этой связи он отметил, что половина потерь врага произошла в Луганском секторе.

Также, представитель оборонного ведомства сообщил, что на прошлой неделе погибли четверо военнослужащих вооруженных сил Украины в результате боевых действий, еще 29 получили ранения. Кроме того, 16 июня в госпитале в Днепре один украинский военнослужащий умер от полученных 8 июня ранений неподалеку от Авдеевки.

ЧИТАЙТЕ: Ситуация в зоне АТО за сутки: 47 обстрелов..... На прошлой неделе с 12 по 18 июня на востокеликвидировано 16 российских боевиков и 39 - получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороныВильен Подгорный на брифинге.В этой связи он отметил, что половина потерь врага произошла в Луганском секторе.Также, представитель оборонного ведомства сообщил, что на прошлой неделе погибли четверо военнослужащих вооруженных силв результате боевых действий, еще 29 получили ранения. Кроме того, 16 июня в госпитале в Днепре один украинский военнослужащий умер от полученных 8 июня ранений неподалеку от Авдеевки.ЧИТАЙТЕ: Ситуация в зоне АТО за сутки: 47 обстрелов..... Читать новость...

В Минобороны и Генштабе рассказали о будущем ВМС Украины, - ...



Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, он получил ответы от руководства Генштаба и Минобороны на свои запросы относительно Военно-морских сил ВС Украины. Так, по его словам, согласно разработанному Минобороны проекту Государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации Вооруженных Сил Украины на 2015-2017 годы, ВМС останутся в составе ВСУ как полноценный вид Вооруженных сил.

Также он добавил, что военное руководство не рассматривает вопрос перевода штаба ВМС из Одессы. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по доукомплектованию структур ВМС личным составом до списочной численности.

«Стои..... Как сообщил народный депутатот фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, он получил ответы от руководства Генштаба ина свои запросы относительно Военно-морских сил ВС. Так, по его словам, согласно разработанномупроекту Государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации Вооруженных Силна 2015-2017 годы, ВМС останутся в составе ВСУ как полноценный вид Вооруженных сил.Также он добавил, что военное руководство не рассматривает вопрос перевода штаба ВМС из Одессы. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по доукомплектованию структур ВМС личным составом до списочной численности.«Стои..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали детали весеннего призыва...

Заместитель начальника управления призыва и комплектования Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Дендебера рассказал детали весеннего призыва в Украине.

Он отметил, что в украинскую армию призовут 18752 человека, из которых в Вооруженные силы направят 9000, в Национальную гвардию - 5152, в Государственную пограничную службу - 4000, в Государственную специальную службу транспорта - 600.

Отправка в войска будет осуществляться с 8 апреля по 27 июня.

По словам Дендебера, лишь один из 8-12 призывников не появляется по вызову в военный комиссариат.

«Для проведения весеннего призыва 2019 года правительством запланировано 82,6 млн гривен, из которых около 40 млн - для Воо..... Заместитель начальника управления призыва и комплектования Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Дендебера рассказал детали весеннего призыва в Украине.Он отметил, что в украинскую армию призовут 18752 человека, из которых в Вооруженные силы направят 9000, в Национальную гвардию - 5152, в Государственную пограничную службу - 4000, в Государственную специальную службу транспорта - 600.Отправка в войска будет осуществляться с 8 апреля по 27 июня.По словам Дендебера, лишь один из 8-12 призывников не появляется по вызову в военный комиссариат.«Для проведения весеннего призыва 2019 года правительством запланировано 82,6 млн гривен, из которых около 40 млн - для Воо..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали о состоянии здоровья раненых...

Состояние двух раненных в зоне проведения антитеррористической операции украинских бойцов врачи оценивают как средней тяжести, остальных трех - удовлетворительное.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он подтвердил утреннюю информацию пресс-центра штаба АТО о 5 раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины за сутки 8 апреля.

«За прошедшие сутки, на Пасху, пятеро наших украинских защитников получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих средней тяжести, остальных - удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.

По словам пресс-с..... Состояние двух раненных в зоне проведения антитеррористической операции украинских бойцов врачи оценивают как средней тяжести, остальных трех - удовлетворительное.Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороныпо вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.Он подтвердил утреннюю информацию пресс-центра штаба АТО о 5 раненных военнослужащих Вооруженных силза сутки 8 апреля.«За прошедшие сутки, на Пасху, пятеро наших украинских защитников получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья двух военнослужащих средней тяжести, остальных - удовлетворительное», - сказал Гуцуляк.По словам пресс-с..... Читать новость...

В Минобороны Украины рассказали, во сколько обошлось зимнее ...

Министерство обороны продолжает снабжать украинских солдат зимним обмундированием. Так, комплект снаряжения для одного военнослужащего стоит 17,3 тысяч гривен. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины во время встречи с премьер-министром Арсением Яценюком, передает РБК-Украина.

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«Если учитывать все снаряжение, средства защиты - то это 17 тысяч 300 гривен. Это один комплект с бронежилетом, с кевларовым шлемом, с рюкзаком - это всего 40 предметов», - отметил представитель Минобороны.

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Кроме того, по его словам,..... Министерство обороны продолжает снабжать украинских солдат зимним обмундированием. Так, комплект снаряжения для одного военнослужащего стоит 17,3 тысяч гривен. Об этом заявил представитель Министерства обороныво время встречи с премьер-министром Арсением Яценюком, передает РБК-Украина.Читайте: Военнослужащие будут на 100% готовы к зиме до 10 октября –«Если учитывать все снаряжение, средства защиты - то это 17 тысяч 300 гривен. Это один комплект с бронежилетом, с кевларовым шлемом, с рюкзаком - это всего 40 предметов», - отметил представительЧитайте:направило в зону 20 тыс. комплектов зимней одеждыКроме того, по его словам,..... Читать новость...

В Минобороны рассказали, на что потратили почти 5 млрд грн и...

Минобороны отрапортовало, куда потратило почти 5 млрд грн из резервного фонда Госбюджета.

В настоящее время из резервного фонда госбюджета для Минобороны выделены 4,7 млрд грн. Об этом во время брифинга сообщил начальник финансово-экономического управления Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины Александр Инжиевский, передает УНН.

"94 млн из этих денег ушли на оплату услуг питания, 1 млрд 410 млн - на оплату горюче-смазочных материалов, 145,8 млн на вещевое обеспечение, из которых 118 млн - на приобретение средств индивидуальной защиты, 17 млн ​​пошли на услуги бань и прачечных, 1 млрд 55..... отрапортовало, куда потратило почти 5 млрд грн из резервного фонда Госбюджета.В настоящее время из резервного фонда госбюджета длявыделены 4,7 млрд грн. Об этом во время брифинга сообщил начальник финансово-экономического управления Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороныАлександр Инжиевский, передает УНН."94 млн из этих денег ушли на оплату услуг питания, 1 млрд 410 млн - на оплату горюче-смазочных материалов, 145,8 млн на вещевое обеспечение, из которых 118 млн - на приобретение средств индивидуальной защиты, 17 млн ​​пошли на услуги бань и прачечных, 1 млрд 55..... Читать новость...