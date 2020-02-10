Новость Зверобой избрали меру пресечения Добавлено: 2020-02-10 15:34:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Марусе Зверобой (Елена Беленькая) избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает «Украинская правда».

Она должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Также Зверобой обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.

По словам адвоката Андрея Писаренко, защита Зверобой все равно будет подавать апелляцию, хотя это и не предусмотрено для личного обязательства.

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Ранее следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками Марусе Зверобой.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Для чиновников Владивостока избрали меру пресечения...

Аврора Римская, старший помощник начальника Приморского отделения Следственного комитета Российской Федерации сообщает, что для чиновников городской администрации Владивостока, которых обвиняют в растрате бюджетных денег на собственные нужды, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Три человека из городской администрации были задержаны позавчера. Им инкриминируют организацию туристической поездки в Гонконг за счет городского бюджета. Сегодня старшим помощником была предоставлена информация о том, что в деле появился еще один фигурант. Пока ведется следствие, имена подозреваемых разглашаться не будут.

По предположению следствия, весной текущего года, чинов..... Аврора Римская, старший помощник начальника Приморского отделения Следственного комитета Российской Федерации сообщает, что для чиновников городской администрации Владивостока, которых обвиняют в растрате бюджетных денег на собственные нужды, была избрана мерав виде подписки о невыезде.Три человека из городской администрации были задержаны позавчера. Им инкриминируют организацию туристической поездки в Гонконг за счет городского бюджета. Сегодня старшим помощником была предоставлена информация о том, что в деле появился еще один фигурант. Пока ведется следствие, имена подозреваемых разглашаться не будут.По предположению следствия, весной текущего года, чинов..... Читать новость...

Сыну судьи Чернушенко избрали меру пресечения...

Суд взял под арест сына главы Апелляционного суда Киева с возможностью залога в 6 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

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"4 июля 2015 г. следственный судья удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины и суд избрал Д. Чернушенко - сыну председателя Апелляционного суда Киева А. Чернушенко меру пресечения - заключение под стражу с одновременным определением залога в размере 6 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, следователь Генеральной прокуратуры Украины объявил о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 376 (вмешател..... Суд взял под арест сына главы Апелляционного суда Киева с возможностью залога в 6 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.Читайте: Задержан сын судьи Апелляционного суда Киева, - ГПУ"4 июля 2015 г. следственный судья удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины и суд избрал Д. Чернушенко - сыну председателя Апелляционного суда Киева А. Чернушенко- заключение под стражу с одновременным определением залога в размере 6 млн грн", - говорится в сообщении.Напомним, следователь Генеральной прокуратуры Украины объявил о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 376 (вмешател..... Читать новость...

Суд избрал меру пресечения Седюку...

В понедельник, 15 мая, суд избрал меру пресечения украинскому пранкеру Виталию Седюку. Его отпустили домой под личное обязательство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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«По ходатайству киевской местной прокуратуры №4 Днепровским райсудом столицы пранкеру Виталию Седюку избрана мера пресечения в виде личного обязательства», – сказала она.

Надежда Максимец уточнила, что Виталий Седюк обязан являться по вызову в орган досудебного следствия, сдать на хранение документы на выезд за границу и сообщать об изменении места жительства. Если он нарушит взятые на с..... В понедельник, 15 мая, суд избралукраинскому пранкеру Виталию Седюку. Его отпустили домой под личное обязательство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.ЧИТАЙТЕ: Порошенко о казусе с Седюком на «Евровидении-2017»: Я разочарован«По ходатайству киевской местной прокуратуры №4 Днепровским райсудом столицы пранкеру Виталию Седюку избрана мерав виде личного обязательства», – сказала она.Надежда Максимец уточнила, что Виталий Седюк обязан являться по вызову в орган досудебного следствия, сдать на хранение документы на выезд за границу и сообщать об изменении места жительства. Если он нарушит взятые на с..... Читать новость...

Суд продлил меру пресечения Россошанскому...

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, до 8 июля.

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«По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю. В. - подозреваемого по ч. 1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Дмитрию Россошанскому продлили арест..... Шевченковский районный суд Киева продлилдля Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, до 8 июля.ЧИТАЙТЕ: Подозреваемому в убийстве Ноздровской Россошанскому продлили арест до 25 июня«По результатам рассмотрения ходатайства о продлении мерыв виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю. В. - подозреваемого по ч. 1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Дмитрию Россошанскому продлили арест..... Читать новость...

Суд избрал меру пресечения Буднику...

Печерский районный суд Киева применил к начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергею Буднику, подозреваемому во взяточничестве, меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в размере 128 тыс. грн, передает УНН.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что 25 августа Печерским районным судом города Киева начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины и посреднику при получении неправомерной выгоды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

В ведомстве добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомн..... Печерский районный суд Киева применил к начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергею Буднику, подозреваемому во взяточничестве,в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в размере 128 тыс. грн, передает УНН.В пресс-службе ГПУ сообщили, что 25 августа Печерским районным судом города Киева начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины и посреднику при получении неправомерной выгоды избрана мерав виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.В ведомстве добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.Напомн..... Читать новость...

Суд изменил меру пресечения Игнату Кромскому ...

"Топазу" изменили меру пресечения.

Киевский районный суд изменил меру пресечения антимайдановцу Игнату Кромскому, который известен по прозвищу "Топаз". Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Харьковской области.

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"Киевский районный суд изменил меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога на 33 дня, до 28 мая", - сообщили в милиции.

Как сообщили правоохранители, содержаться И. Кромской будет в Харьковском СИЗО.

Напомним, 29 марта антимайдановца "Топаза" посадили под домашний арест. При этом про..... "Топазу" изменилиКиевский районный суд изменилантимайдановцу Игнату Кромскому, который известен по прозвищу "Топаз". Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Харьковской области.Читайте: По факту захвата наблюдателей ОБСЕ в Славянске открыто уголовное производство"Киевский районный суд изменилна содержание под стражей без возможности внесения залога на 33 дня, до 28 мая", - сообщили в милиции.Как сообщили правоохранители, содержаться И. Кромской будет в Харьковском СИЗО.Напомним, 29 марта антимайдановца "Топаза" посадили под домашний арест. При этом про..... Читать новость...

Суд смягчил меру пресечения для Юрия Сиротюка...



Печерский райсуд города Киева изменил меру пресечения для экс-нардепа Юрия Сиротюка с домашнего ареста на личное обязательство.

Как передает корреспондент УНИАН, защита Сиротюкf обратилась с ходатайством изменить меру пресечения - домашний арест с 20 00 до 7 утра на более мягкую меру пресечения, поскольку Сиротюк избран депутатом Киевсовета. И, учитывая выполнение депутатских обязанностей, не всегда может возвращаться домой в восемь вечера.

Представитель прокуратуры выступил против удовлетворения этого ходатайства, отметив что целесообразнее было бы сократить время обязательного пребывания Сиротюка дома. После достаточно длительного судебного заседания суд вынес решение, что Сиротюк може..... Печерский райсуд города Киева изменилдля экс-нардепа Юрия Сиротюка с домашнего ареста на личное обязательство.Как передает корреспондент УНИАН, защита Сиротюкf обратилась с ходатайством изменить- домашний арест с 20 00 до 7 утра на более мягкую, поскольку Сиротюк избран депутатом Киевсовета. И, учитывая выполнение депутатских обязанностей, не всегда может возвращаться домой в восемь вечера.Представитель прокуратуры выступил против удовлетворения этого ходатайства, отметив что целесообразнее было бы сократить время обязательного пребывания Сиротюка дома. После достаточно длительного судебного заседания суд вынес решение, что Сиротюк може..... Читать новость...

Суд Харькова избрал меру пресечения для 4 из 65 задержанных ...



Суд арестовал нескольких задержанных в Харьковской ОГА.

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для 4 из 65 задержанных в Харьковской областной государственной администрации, передает корреспондент УНН.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Однако для подозреваемых была установлена ​​сумма залога: более 180 тыс. для каждого из 3 задержанных и более 90 тысяч для четвертого.

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Как сообщает корреспондент УНН, судебные заседания длятся и представители прок..... Суд арестовал нескольких задержанных в Харьковской ОГА.Киевский районный суд Харькова избралдля 4 из 65 задержанных в Харьковской областной государственной администрации, передает корреспондент УНН.Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для задержанныхв виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Однако для подозреваемых была установлена ​​сумма залога: более 180 тыс. для каждого из 3 задержанных и более 90 тысяч для четвертого.Читайте: "Свобода" не намерена голосовать за закон об амнистии активистов востокаКак сообщает корреспондент УНН, судебные заседания длятся и представители прок..... Читать новость...