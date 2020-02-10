Новость Герус заявил, что сейчас невозможно приватизировать «Нафтогаз» Добавлено: 2020-02-10 16:04:36 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в нынешнем виде НАК «Нафтогаз Украины» не может быть приватизирован.

«Действительно, после проведения анбандлинга газотранспортная система выведена из управления "Нафтогаза" и переведена в отдельную компанию (которая также находится в собственности государства). Но подземные хранилища газа (ПХГ) и в дальнейшем остались в структуре Нафтогаза. А недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству», - говорится в сообщении в Facebook.

По словам Геруса, чтобы приватизация была возможной, «Нафтогаз» должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища. В то же время он считает, что это является маловероятным.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что компанию следует приватизировать.

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