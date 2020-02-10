Новость С 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медуслуг, - Гончарук Добавлено: 2020-02-10 17:23:05 Корреспондент: Алексей Свидров

С 1 апреля 2020 года в Украине стартует программа медицинских услуг. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Сейчас Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.

«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами. Должны быть врачи соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», - отметил он.

Гончарук добавил, что если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением, а, следовательно, больница не получит финансирования. В этом случае деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.

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Напомним, глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал два года на запуск страховой медицины.

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Он будет выполняться раз в неделю с 16 по 30 марта, а уже с 2 апреля – дважды в неделю (по вторникам и субботам).

«Высокое качество обслуживания, цены за авиабилеты от Ernest Airlines и комфортное расположение обоих аэропортов в пределах города - идеальное сочетание и новая возможность для путешествий в Европу», - говорится в сообщении.

Напомним, лоукостер Ernest Airlines начал работать на украинском рынке в 2017 году. В прошлом году он запустил рейс Киев-Болонья.

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Согласно распоряжению правительства, граждане Украины 19 июня будут праздновать Троицу, но понедельник, 20 июня, также будет выходным днем, который не придется отрабатывать.

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Со 2 апреля 152 населенных пункта в Украине получат новые на...



Сегодня вступает в силу постановление Верховной Рады, согласно которому 152 населенных пункта в рамках реализации закона о декоммунизации получат новые названия. Соответствующее постановление было обнародовано в "Голосе Украины" от 1 апреля, передает УНН.

Отмечается, что постановление №1037-VIII вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть 2 апреля.

Предполагается, что меняется название 151 села, поселка и 1 города. Названные населенные пункты находятся в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой области, а также на территории Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонско..... Сегодня вступает в силу постановление Верховной Рады, согласно которому 152 населенных пункта в рамках реализации закона о декоммунизацииновые названия. Соответствующее постановление было обнародовано в "Голосе Украины" от 1, передает УНН.Отмечается, что постановление №1037-VIII вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть 2Предполагается, что меняется название 151 села, поселка и 1 города. Названные населенные пункты находятся в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой области, а также на территории Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонско..... Читать новость...

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