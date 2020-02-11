Новость Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака Добавлено: 2020-02-11 12:00:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Об этом говорится в его указе №46/2020 от 11 февраля 2020 года.

Своим другим указом он назначил на данную должность Андрея Ермака, освободив его предварительно с должности своего помощника.

Отметим, что Богдан также собирался в отставку в августе 2019 года, но её не приняли.

Он руководил Офисом президента с 25 июня 2019.

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Среди них значатся:



Волынская ОГА - Александр Савченко;

Закарпатская ОГА - Геннадий Москаль;

Запорожская ОГА - Константин Брыль;

Ивано-Франковская ОГА - Олег Гончарук;

Киевская ОГА - Александр Терещук;

Кировоградская ОГА - Сергей Кузьменко;

Львовская ОГА - Олег Синютка;

Николаевская ОГА - Алексей Савченко;

Одесская ОГА - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА);

Полтавская ОГА - Роман Товстый (и.о.);

&nb..... Президент Украины Владимир15 глав областных государственных администраций. Соответствующие указы появились на сайте украинского главы.Среди них значатся:Волынская ОГА - Александр Савченко;Закарпатская ОГА - Геннадий Москаль;Запорожская ОГА - Константин Брыль;Ивано-Франковская ОГА - Олег Гончарук;Киевская ОГА - Александр Терещук;Кировоградская ОГА - Сергей Кузьменко;Львовская ОГА - Олег Синютка;Николаевская ОГА - Алексей Савченко;Одесская ОГА - Сергей Паращенко (отстранен с должности и.о. главы ОГА);Полтавская ОГА - Роман Товстый (и.о.);&nb..... Читать новость...

Зеленский назначил главу Администрации президента...

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана. Соответствующий указ №304/2019 опубликован на сайте главы государства.

«Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 закона Украины О государственной службе постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины», - говорится в сообщении.

Богдан является советником Зеленского по юридическим вопросам, а также юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

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Бунечко был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ (с дислокацией в Мариуполе) регионального органа Службы безопасности Украины.

Он пообещал искоренить коррупцию и сосредоточиться на развитии региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государств..... Президент Украины ВладимирВиталия Бунечко новым главой Житомирской областной государственной администрации. Об этом сообщает «РБК-Украина».«Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко. Я вас поздравляю», - отметил украинский глава.Бунечко был первым заместителем начальника главного управления - начальником управления ГУ (с дислокацией в Мариуполе) регионального органа Службы безопасности Украины.Он пообещал искоренить коррупцию и сосредоточиться на развитии региона.Ранее президент Украины Владимирнового главу Киевской областной государств..... Читать новость...

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«Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины», - сказано в нем.

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Напомним, ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и глава комитета ВР по вопросам энергетики, нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус подрались аэропорту «Борисполь».

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