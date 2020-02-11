Новость В Украине намерены продлить запрет на российские соцсети Добавлено: 2020-02-11 12:32:19 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что ведомство намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии... Будем инициировать. Обязательно», - отметил он.

Напомним, в мае 2017 года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороных о санкциях на три года относительно российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group, соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

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Напомним, в соответствии с положениями закона, под запрет распространения и демонстрации попадают фильмы и сериалы, которые популяризиру..... Сериалы с пропагандой страны-агрессора с сегодняшнего дня вофициально запрещены, передает УНН.Сегодня, 4 июня 2015 г. начинает действовать закон № 159-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины". Он предусматриваетраспространения и демонстрации сериалов и фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора.Отметим, закон был официально опубликован 6 апреля 2015 г. и вступает в силу через 2 месяца после публикации.Напомним, в соответствии с положениями закона, подраспространения и демонстрации попадают фильмы и сериалы, которые популяризиру..... Читать новость...

Российские соцсети необходимо блокировать уже сегодня, – Тур...

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал украинских провайдеров уже сегодня начать блокировать российские социальные сети в соответствии с решением СНБО о введении санкций в отношении физических и юридических лиц. Об этом он сказал журналистам на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Я обращаюсь к провайдерам, пока Служба безопасности готовит информационное письмо, которое, я надеюсь, уже завтра получат украинские провайдеры, не ждать информационного письма от СБУ, а с воодушевлением начинать выполнять решение СНБО и уже сегодня начинать блокировать российский контент", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ: Киберполиция готова на..... Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал украинских провайдеров уже сегодня начать блокироватьсоциальные сети в соответствии с решением СНБО о введении санкций в отношении физических и юридических лиц. Об этом он сказал журналистам на брифинге, передает корреспондент УНН."Я обращаюсь к провайдерам, пока Служба безопасности готовит информационное письмо, которое, я надеюсь, уже завтра получат украинские провайдеры, не ждать информационного письма от СБУ, а с воодушевлением начинать выполнять решение СНБО и уже сегодня начинать блокировать российский контент", - подчеркнул он.ЧИТАЙТЕ: Киберполиция готова на..... Читать новость...

Шкиряк предлагает заблокировать в Украине соцсети «Вконтакте...



Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предлагает заблокировать в Украине российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» в рамках борьбы с информационной агрессией России и для предотвращения антиукраинских проявлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, 2017 год должен стать годом борьбы с информационной агрессией России против Украины.

«И, я думаю, одним из шагов этой борьбы должно стать блокирование социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые полностью принадлежат России и контролируются российскими спецслужбами, и сегодня..... Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предлагает заблокировать всоциальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» в рамках борьбы с информационной агрессией России и для предотвращения антиукраинских проявлений.Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.По его словам, 2017 год должен стать годом борьбы с информационной агрессией России против Украины.«И, я думаю, одним из шагов этой борьбы должно стать блокирование социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые полностью принадлежат России и контролируются российскими спецслужбами, и сегодня..... Читать новость...

Украина не будет вводить запрет на все российские нефтепроду...

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Кабинет министров не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Это будет по сути таким квазиналогом нашего потребителя. Цена может вырасти, если мы такое решение примем. Мы понимаем, что Россия такое решение может принять. Она иногда давала разрешения, а иногда дает разрешения не на весь объем. То есть РФ себя ведет непредсказуемо и не стабильно. То, что мы хотим сделать разумными инструментами - это уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинско..... Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Кабинет министров не планирует вводитьна всенефтепродукты. Об этом сообщает «РБК-Украина».«Мы не планируем вводитьна все нефтепродукты с российским паспортом. Это будет по сути таким квазиналогом нашего потребителя. Цена может вырасти, если мы такое решение примем. Мы понимаем, что Россия такое решение может принять. Она иногда давала разрешения, а иногда дает разрешения не на весь объем. То есть РФ себя ведет непредсказуемо и не стабильно. То, что мы хотим сделать разумными инструментами - это уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинско..... Читать новость...

Российские бизнесмены намерены выкупить ряд предприятий в Кр...



Министр РФ по делам Крыма Олег Савельев этом в ходе пресс-конференции сообщил, что часть российских бизнесменов ведут переговоры с украинскими собственниками относительно возможного приобретения части крымских предприятий, которые не планируют продолжать свою деятельность на полуострове.

Он отметил, что ряд украинских предприятий отказались работать в Крыму из-за угрозы санкций для бизнеса на территории материковой Украины, а также в некоторых зарубежных странах.

"Мы уже имеем проблемы на конкретных предприятиях. С украинскими собственниками ведутся переговоры о покупке и пакетов акций, и имущественных комплексов", - проинформировал Олег Савельев.

В то же время он отметил, что..... Министр РФ по делам Крыма Олег Савельев этом в ходе пресс-конференции сообщил, что часть российских бизнесменов ведут переговоры с украинскими собственниками относительно возможного приобретения части крымских предприятий, которые не планируют продолжать свою деятельность на полуострове.Он отметил, что ряд украинских предприятий отказались работать в Крыму из-за угрозы санкций для бизнеса на территории материковой Украины, а также в некоторых зарубежных странах."Мы уже имеем проблемы на конкретных предприятиях. С украинскими собственниками ведутся переговоры о покупке и пакетов акций, и имущественных комплексов", - проинформировал Олег Савельев.В то же время он отметил, что..... Читать новость...

Российские диверсанты намерены пробиваться из Славянска к гр...



Представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил о том, что в Славянске украинские силовики замкнули «кольцо» вокруг основных сил террористов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что также появилась информация, что российские диверсанты, орудующие в Славянске и являющиеся «ядром» террористических сил, намерены пробиваться к российской границе.

«Местные сепаратисты в этом случае будут решать свои проблемы самостоятельно», - добавил Дмитрий Тымчук.

По его словам, в настоящее время украинские силовики предпринимают меры для предотвращения прорыва российских ди..... Представитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил о том, что в Славянске украинские силовики замкнули «кольцо» вокруг основных сил террористов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.При этом он отметил, что также появилась информация, чтодиверсанты, орудующие в Славянске и являющиеся «ядром» террористических сил,пробиваться к российской границе.«Местные сепаратисты в этом случае будут решать свои проблемы самостоятельно», - добавил Дмитрий Тымчук.По его словам, в настоящее время украинские силовики предпринимают меры для предотвращения прорыва российских ди..... Читать новость...

Российские наемники намерены провести масштабный теракт на т...

Согласно данным, полученным оперативным путем, российские диверсанты получили указание от своих кураторов из РФ готовить масштабный теракт на территории Украины. Об этом УНН сообщили источники в украинских спецслужбах.

Как отметил собеседник агентства, мероприятия связаны с информацией, полученной оперативным путем. "Была получена оперативная информация, что в близких к Путину кругах обсуждают возможность организации теракта на территории Украины с целью отвлечь внимание мировой общественности от ситуации с "Боингом "и нейтрализовать негативное влияние на имидж РФ, связанное с обвинениями со стороны ряда стран в поставках Россией оружия боевиками "ДНР" и..... Согласно данным, полученным оперативным путем,диверсанты получили указание от своих кураторов из РФ готовить масштабный теракт на территории Украины. Об этом УНН сообщили источники в украинских спецслужбах.Как отметил собеседник агентства, мероприятия связаны с информацией, полученной оперативным путем. "Была получена оперативная информация, что в близких к Путину кругах обсуждают возможность организации теракта на территории Украины с целью отвлечь внимание мировой общественности от ситуации с "Боингом "и нейтрализовать негативное влияние на имидж РФ, связанное с обвинениями со стороны ряда стран в поставках Россией оружия боевиками "ДНР" и..... Читать новость...