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|Новость
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Зеленский подписал закон, который продолжает реформу налоговой и таможни
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|Добавлено:
|2020-02-11 13:22:56
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы» № 440-IX, который Верховная Рада поддержала 14 января 2020 года.
Принятые изменения являются продолжением реформирования Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины и направлены на усиление открытости, прозрачности и внедрение современных подходов в их деятельности.
Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.
Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере. В частности, документ вводит регулярное обнародование Гостаможслужбой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле.
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