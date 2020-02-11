Новость Что делать, если нет средств для выплаты займа? Добавлено: 2020-02-11 14:00:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Микрофинансовые организации привлекают новых клиентов благодаря простоте и оперативности оформления займов. Но перед тем, как получить займ через Золотую Корону, стоит просчитать последствия такого шага. Те, кто этого не делает, может впоследствии пожалеть об оформлении займа. Ведь возвращать долг все равно придется. А благодаря процентам, пеням и штрафам, сумма увеличится многократно. Что делать, если средств на выплату микрозайма в данный момент нет? Давайте разбираться.

Последствия невыплаты займов

Нужно понимать, что МФО работают на вполне законных основаниях. Это значит, что и к заемщикам будут использованы все законные способы возвращения денежных средств. К ним относятся:

Отправка писем или осуществление звонков с уведомлением о долге.

Передача долга коллекторским агентствам.

Подача иска о взыскании средства в суд.

А вот если коллекторы осуществляют звонки родственникам и угрожают, то в этих случаях можно обратиться в прокуратуру. Главное, иметь подтверждение такого воздействия на заемщика.

Способы решения проблем с невыплаченным займом

Существует несколько способов решить проблемы с невыплатой займа. Наиболее популярными являются:

Пролонгация микрокредита. Продление срока кредита. Заемщик должен будет выплатить проценты, которые набежали к моменту переоформления займа.

Рефинансирование займа. Перекредитование займа. МФО выдаст мгновенно на карту новый кредит для выплаты предыдущего.

Реструктуризация долга. Пени и штрафы списываются, заемщику необходимо выплатить только долг по займу.

Отсрочка платежа. Сотрудники МФО перенесут дату платежа на удобную для заемщика.

Что делать заемщику в случае невозможности выплаты долга?

Если у клиента МФО случились финансовые проблемы, то необходимо уведомить сотрудников организации о них. Специалисты микрофинансовой компании предложат несколько способов решения вопроса с займом. Большинство МФО идут на уступки своим клиентам. Достаточно написать заявление (можно онлайн) и указать причины невозможности выплаты займа. Некоторые компании предлагают внести треть долга и проведут отсрочку остальной части займа на пару недель.

Большинство МФО могут провести процедуру реструктуризации займа. При этом сумма ежемесячного платежа уменьшиться, но общая сумма долга и срок его возврата возрастут. Чтобы выйти из не простой ситуации с минимальными потерями – свяжитесь с МФО, в которой был взять займ. Не стоит прятаться и думать, что долг исчезнет сам собой.

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По сообщению, общая сумма платежа составила 23 млн 625 тыс. долл. США.

Напомним, в ноябре 2007 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 700 млн долл. США с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,75% годовых.

Источник: УНН..... Минфин выплатил купонный доход по облигациям внешнего государственного2007 годаМинистерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного2007 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства.По сообщению, общая сумма платежа составила 23 млн 625 тыс. долл. США.Напомним, в ноябре 2007 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственногоУкраины на общую сумму 700 млн долл. США с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,75% годовых.Источник: УНН..... Читать новость...