Новость Зеленский анонсировал в Украине масштабный проект строительства дорог Добавлено: 2020-02-11 14:34:41 Корреспондент: Алексей Свидров

Строительство дорог является приоритетом для украинской власти, поэтому 1 марта 2020 года начинается реализация проекта «Большое строительство», заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы хотим соединить качественным сообщением все уголки нашей страны: Восток, Запад, Север, Юг. Мы должны усилить культурные и социальные связи, а также – сделать доступными важные объекты: наши больницы, детские сады и опорные школы», – сказал Глава государства во время мероприятия «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование» в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Владимир Зеленский отметил, что в текущем году планируется обновить 4 тыс. километров дорог государственного значения, на это предусмотрены беспрецедентные средства – более 85 млрд грн.

«Это, во-первых, 31 миллиард из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 миллиардов под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят Укравтодору все это сделать», – сообщил Президент.

Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила от «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража.

Кроме того, Глава государства подчеркнул важность строительства местных дорог.

«Мы ставим перед собой цель построить в этом году 2,5 тысячи километров дорог местного значения. Для достижения этой цели есть выделенные рекордные 22,2 миллиарда гривен. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест.

«Правительство в сжатые сроки должно принять все необходимые решения для максимально быстрого начала работ и использования этих средств», – подчеркнул Глава государства.

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