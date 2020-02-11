Новость С Азарова и Ставицкого будут сняты европейские санкции Добавлено: 2020-02-11 15:05:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Европейский союз намерен отменить санкции с экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.

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Напомним, в июле 2019 года суд Европейского союза снял санкции с Януковича и его окружения.

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Обвинения с Мэннинга сняты не будут...



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Напомним, что Брэдли Мэннинг обвиняется в оказании помощи врагу. В данном случае, имеется в виду информация, касающаяся пребывания американских военных в Афганистане, размещенная в документах государственного департамента США, доступ к которой он получил незаконно.

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Европейские санкции в отношении РФ уже оказали свое влияние,...

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"Если вы посмотрите на развитие рынков, на коллапс рубля, снижение рынка акций России, вы увидите общее ухудшение экономической ситуации", - сказал он, выступая в понедельник на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

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Европейские санкции в отношении Ирана вступили сегодня в сил...



Сегодня вступили в силу санкции, введенные Евросоюзом в отношении Исламской Республики. При этом Иран пытается минимизировать их последствия. «Санкции никак не повлияют на нас, поскольку мы приняли необходимые меры и готовы им противостоять», - сообщил министр нефти Ирана.

Напомним, что санкции приостанавливают закупку и перевозку иранской нефти. Все контракты на поставку иранской нефти в страны Евросоюза закрыты, 90% мировых нефтеперевозок по морю теперь тоже недоступны для Исламской Республики.

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Европейские санкции должны затронуть российских олигархов, -...

Вице-канцлер Германии, министр экономики Зигмар Габриэль заявляет, что санкции Европейского Союза против России должны затронуть российских олигархов. Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Spiegel.

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«В первую очередь, мы должны воздействовать на олигархов. Мы должны заморозить их счета в столицах европейских стран и аннулировать разрешения на въезд», - сказал министр, добавив, что это может произойти на следующей неделе, передает РИА «Новости».

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