Новость Меркель пообщалась с Зеленским Добавлено: 2020-02-11 15:35:51 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Глава Украинского государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением незаконными вооруженными формированиями режима прекращения огня.

Собеседники обсудили вопрос определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Президент Украины в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемым лицам на неподконтрольной территории Украины.

В ходе разговора также шла речь о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных украинских чиновников, которых подозревают в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Евгения Тимошенко пообщалась с Берлускони и Меркель...



Лидеры Европейской народной партии (ЕНП) намерены усилить свои действия в отношении украинских властей в связи с ситуацией вокруг экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Таким был основной посыл, озвученный в ходе встреч ведущих европейских политиков и членов ЕНП с дочерью Ю.Тимошенко Евгенией.

В частности, как рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Евгения Тимошенко, во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель немецкий политик попросила передать Ю.Тимошенко о том, что она не оставит ее "в беде".

"Вся Европейская народная партия борется за нее", - передала слова А.Меркель дочь Ю.Тимошенко.

Очевидцы встречи ..... Лидеры Европейской народной партии (ЕНП) намерены усилить свои действия в отношении украинских властей в связи с ситуацией вокруг экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.Таким был основной посыл, озвученный в ходе встреч ведущих европейских политиков и членов ЕНП с дочерью Ю.Тимошенко Евгенией.В частности, как рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Евгения Тимошенко, во время встречи с канцлером Германии Ангелойнемецкий политик попросила передать Ю.Тимошенко о том, что она не оставит ее "в беде"."Вся Европейская народная партия борется за нее", - передала слова А.дочь Ю.Тимошенко.Очевидцы встречи ..... Читать новость...

Юлия Тимошенко пообщалась с мамой...



Руководство Качановской исправительной колонии разрешило по просьбе осужденной, экс-премьера Юлии Тимошенко, которая находится в ЦКБ "Укрзализныци", в исключительном порядке сделать телефонный звонок.

По информации пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, осужденная пообщалась с одним лицом в течение часа.

В пенитенциарной службе напомнили, что осужденные имеют право на телефонный разговор и могут этим правом воспользоваться в специальном помещении исправительного учреждения при помощи стационарного таксофона. Однако если осужденный находится в стационарном медицинском учреждении (в частности, в ЦКБ "Укрзализныци"), то возможность ..... Руководство Качановской исправительной колонии разрешило по просьбе осужденной, экс-премьера Юлии Тимошенко, которая находится в ЦКБ "Укрзализныци", в исключительном порядке сделать телефонный звонок.По информации пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, осужденнаяс одним лицом в течение часа.В пенитенциарной службе напомнили, что осужденные имеют право на телефонный разговор и могут этим правом воспользоваться в специальном помещении исправительного учреждения при помощи стационарного таксофона. Однако если осужденный находится в стационарном медицинском учреждении (в частности, в ЦКБ "Укрзализныци"), то возможность ..... Читать новость...

Злата Огневич впервые после «Евровидения» пообщалась с фанат...

Еще в начале мая состоялся песенный конкурс «Евровидение-2013», в котором украинскую сторону представляла Злата Огневич. И хотя певице не удалось занять почетное первое место, в тройку лидеров она таки попала. После конкурса исполнительница вернулась на родину, но до сих пор напряженный график не позволял ей встретиться со своими поклонниками. И вот наконец-то Злата Огневич выкроила свободное время и пообщалась со своими поклонниками. На встрече были фанаты из разных уголков Украины – от представителей старшего поколения до малышей, учащихся в начальных классах.

В ходе встречи Злата Огневич не только общалась со своими поклонниками, делилась воспоминаниями о «..... Еще в начале мая состоялся песенный конкурс «Евровидение-2013», в котором украинскую сторону представляла Злата Огневич. И хотя певице не удалось занять почетное первое место, в тройку лидеров она таки попала. После конкурса исполнительница вернулась на родину, но до сих пор напряженный график не позволял ей встретиться со своими поклонниками. И вот наконец-то Злата Огневич выкроила свободное время исо своими поклонниками. На встрече были фанаты из разных уголков Украины – от представителей старшего поколения до малышей, учащихся в начальных классах.В ходе встречи Злата Огневич не только общалась со своими поклонниками, делилась воспоминаниями о «..... Читать новость...

Орбан хочет встретиться с Зеленским...

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Украина - большая страна, и ведет себя таким образом. Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи. Наши отношения разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди», - отметил он.

Орбан добавил, что после выборов президента Украины венгерское правительство неоднократно выражало готовность провести двусторонние встречи, однако этого так и не произошло...... Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании встретиться с президентом Украины Владимиром. Об этом сообщает «Европейская правда».«Украина - большая страна, и ведет себя таким образом. Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи. Наши отношения разорваны, это нужно изменить, для этого нужна личная встреча, и я скромно говорю, что мы ждем своей очереди», - отметил он.Орбан добавил, что после выборов президента Украины венгерское правительство неоднократно выражало готовность провести двусторонние встречи, однако этого так и не произошло...... Читать новость...

Помощник госсекретаря США пообщался с Зеленским...

Заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джордж Кент встретился с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

«Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и подчеркнул, что США в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ», - говорится в сообщении.

Кент прибыл в Киев для встречи с украинскими должностными лицами. Среди прочего, он намерен обсудить российскую агрессию.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с главо..... Заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джордж Кент встретился с будущим президентом Украины Владимиром. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.«Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и подчеркнул, что США в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ», - говорится в сообщении.Кент прибыл в Киев для встречи с украинскими должностными лицами. Среди прочего, он намерен обсудить российскую агрессию.Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с главо..... Читать новость...

Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским...

Сегодня, 30 января 2020 года, в Киеве прибудет государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

По словам Помпео, во время беседы с президентом Владимир Зеленским он намерен поднять вопрос европейской безопасности.

В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской ..... Сегодня, 30 января 2020 года, в Киеве прибудет государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.По словам Помпео, во время беседы с президентом Владимирон намерен поднять вопрос европейской безопасности.В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской ..... Читать новость...

Трюдо рассказал, о чем будет общаться с Зеленским...

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, о чем будет беседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Торонто. Об этом сообщает «Укринформ».

«Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой подтверждается приверженность Канады народа Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах», - отметил он.

Также стороны обсудят усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интегр..... Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, о чем будет беседовать с президентом Украины Владимиромво время визита последнего в Торонто. Об этом сообщает «Укринформ».«Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с президентом, во время которой подтверждается приверженность Канады народа Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах», - отметил он.Также стороны обсудят усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интегр..... Читать новость...

Порошенко назначил время дебатов с Зеленским...

Действующий глава Украины Петр Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019 года в 14:14. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, передает «Украинская правда».

«Мы знаем, что будет в графике кандидата Порошенко 19 апреля в 20:00. Он должен в это время явиться на Общественное телевидение. Он точно там будет. Петр Порошенко также придет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". И еще раз настойчиво повторяет приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать», - отметил он.

Также Порошенко готов прийти н..... Действующий глава Украины Петр Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019 года в 14:14. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, передает «Украинская правда».«Мы знаем, что будет в графике кандидата Порошенко 19 апреля в 20:00. Он должен в это время явиться на Общественное телевидение. Он точно там будет. Петр Порошенко также придет на дебаты с Владимиром14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". И еще раз настойчиво повторяет приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать», - отметил он.Также Порошенко готов прийти н..... Читать новость...