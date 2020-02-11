Новость Столтенберг рассказал, что должна делать Украина для членства в НАТО Добавлено: 2020-02-11 16:03:47 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что лучшим шагом в приближении Украины к полноправному членству в НАТО является продолжение реформ в секторе безопасности и обороны и укрепление институтов безопасности. Об этом сообщает «Укринформ».

«Усилия в Украине должны быть сосредоточены вокруг того, о чем Украина заявила сама: проведение реформ, модернизация, стремление достичь стандартов НАТО. Это хорошо для Украины, ведь укрепит ваши оборонные и безопасные способности и институты... это лучший путь (для Украины), чтобы продвигаться к членству в НАТО», - отметил он.

По его словам, НАТО и отдельные страны-союзницы активно помогают Украине на этом пути с использованием разных инструментов, включая трастовые фонды, тренировочные миссии, совещательную и практическую помощь в совершенствовании систем командования и управления, в организации системы кибернетической защиты, в совершенствовании оборонных институтов и в частности, в борьбе с коррупцией.

«Недавно я встречался с Президентом Зеленским, это была очень хорошая встреча, мы имели хороший диалог вокруг важности реформ и важность того, чтобы союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине», - добавил Столтенберг.

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Вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, поскольку...

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит в повестке дня, поскольку Киев об этом не просит. Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию Альянса Столтенберг озвучил сегодня в Брюсселе, выступая на форуме, организованном американским Фондом Маршала, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в НАТО.

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«Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени адаптируем, корректируем, дополняем и изменяем форматы нашего сотрудничества. Мы решили снова повысить наше сотрудничество в разных областях и, в частности, в вопросах, связанных с военно-морским флотом. У нас есть Комплексный пакет помощи, инструмент годовых национальных программ и Комиссия Украина-НАТО. Это три формата, в которых проходит наше взаимодействие. Сейчас мы намерены скоординировать эти тр..... Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенсзаявил,в отношениях Украины иесть три формата сотрудничества, которые будут объединены. Об этом сообщает «Укринформ».«Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени адаптируем, корректируем, дополняем и изменяем форматы нашего сотрудничества. Мы решили снова повысить наше сотрудничество в разных областях и, в частности, в вопросах, связанных с военно-морским флотом. У нас есть Комплексный пакет помощи, инструмент годовых национальных программ и Комиссия. Это три формата, в которых проходит наше взаимодействие. Сейчас мы намерены скоординировать эти тр..... Читать новость...

Украина не сможет чувствовать себя защищенной без членства в...



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«Поэтому заявлять из властных кабинетов о «преждевременности таких шагов» и нашей «неготовности» - это то же самое, что тяжелобольному отказаться от лечения и сознательно обречь себя на смерть», - сказал он.

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"В НАТО готовы к расширению. Но перед тем как принять решение о вступлении нового члена, мы должны выяснить, соответствует ли страна стандартам Альянса. Вступление Украины в НАТО будет возможно тогда, когда украинская сторона усовершенствует свою армию, модернизировав ее", - заявил Йенс Столтенберг.

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Также, генсек отметил, что НАТО полностью поддерживает Украину.

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Украина будет членом НАТО, - Столтенберг...

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«Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сконцентрироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас ближе к членству в НАТО», - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что хоть Украина и не является полноценным членом НАТО, Альянс остается сторонником сильного и мощного сотрудничества со страной.

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"Украина не является членом НАТО, и в этом заключается разница между Украиной и членами НАТО, поскольку гарантии безопасности распространяются на членов альянса", — сказал генсек.

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