Новость У сотрудников Кабмина прошли обыски из-за прослушки Гончарука Добавлено: 2020-02-11 16:40:09 Корреспондент: Алексей Свидров

У представителей Кабинета министров и других госорганов прошли обыски. Об этом заявил заместитель главы СБУ Владимир Горбенко.

«Обыски проводились на законных основаниях - согласно постановлению суда. Следственные действия не касались представителей медиа - по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета Министров Украины и других государственных органов», - отметил он.

Подчеркивается, что следственные действия проводились с целью недопущения уничтожения доказательств и были направлены на выявление устройства, которым, возможно, была осуществлена и смонтирована незаконная запись на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с обнародованными записями прослушки.

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В «Укрэнерго» прошли обыски...

Сотрудники Национальной полиции провели обыски в компании «Укрэнерго». Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в Facebook.

«В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Санкционированные обыски проходят на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельност..... Сотрудники Национальной полиции провелив компании «Укрэнерго». Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в Facebook.«В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен», - говорится в сообщении.Санкционированныепроходят на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельност..... Читать новость...

В «Укргаздобыче» прошли обыски...

Сотрудники Генпрокураты Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в «Укргаздобыче».

«Стабильность – признак класса. Закончились очередные праздники и у нас в "Укргаздобыче" вновь представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию. Но это уже не смешно», – сообщила в Facebook пресс-секретарь компании Лариса Полищук.

Ранее СБУ и ГПУ уже проводили обыски в «Укргаздобыче» – в июле и августе прошлого года. Силовиков интересовали проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин...... Сотрудники Генпрокураты Украины и Службы безопасности Украины провелив «Укргаздобыче».«Стабильность – признак класса. Закончились очередные праздники и у нас в "Укргаздобыче" вновь представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию. Но это уже не смешно», – сообщила в Facebook пресс-секретарь компании Лариса Полищук.Ранее СБУ и ГПУ уже проводилив «Укргаздобыче» – в июле и августе прошлого года. Силовиков интересовали проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин...... Читать новость...

В «Укргаздобыче» прошли обыски...

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провела обыски в аппарате управления компании «Укргаздобыча». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«АО "Укргаздобыча" сообщает о том, что утром 29 ноября 2019 года в аппарате управления компании прошел обыск органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Во время обыска было изъято компьютерную технику, не взирая на то, что постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось,» - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию...... Служба безопасности Украины и Национальная полиция провелав аппарате управления компании «Укргаздобыча». Об этом сообщает пресс-служба компании.«АО "Укргаздобыча" сообщает о том, что утром 29 ноября 2019 года в аппарате управления компании прошел обыск органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Во время обыска было изъято компьютерную технику, не взирая на то, что постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось,» - говорится в сообщении.Отмечается, что компания сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию...... Читать новость...

В редакции "Эхо Москвы" прошли обыски...

Сотрудники ФСБ провели обыски в редакции сайта радиостанции "Эхо Москвы". Об ситуации рассказал главный редактор станции Алексей Венедиктов, который отметил, что следователи "изымают у редакции переписку с журналистом Андреем Пионтковским".

"ФСБ изымает переписки редакции сайта с Андреем Пионтковским, вызывает главного редактора сайта на допрос", - написал Венедиктов в Twitter.

Главный редактор издания добавил, что обыски в редакции продолжались около двух часов. Он отметил, что правоохранители показали юристам радиостанции постановление об изъятии переписки.

"Завтра главного редактора сайта "Эхо Москвы" МВД допрашивает по блогу Навально..... Сотрудники ФСБ провелив редакции сайта радиостанции "Эхо Москвы". Об ситуации рассказал главный редактор станции Алексей Венедиктов, который отметил, что следователи "изымают у редакции переписку с журналистом Андреем Пионтковским"."ФСБ изымает переписки редакции сайта с Андреем Пионтковским, вызывает главного редактора сайта на допрос", - написал Венедиктов в Twitter.Главный редактор издания добавил, чтов редакции продолжались около двух часов. Он отметил, что правоохранители показали юристам радиостанции постановление об изъятии переписки."Завтра главного редактора сайта "Эхо Москвы" МВД допрашивает по блогу Навально..... Читать новость...

В Черкасском городском совете прошли обыски...

В Черкасском городском совете, а также в ряде предприятий-застройщиков прошли обыски. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Обыски проводились по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского горсовета.

«По результатам обысков правоохранителями изъято финансово-хозяйственную документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовного преступления», – говорится в сообщении...... В Черкасском городском совете, а также в ряде предприятий-застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.Обыски проводились по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского горсовета.«По результатам обысков правоохранителями изъято финансово-хозяйственную документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовного преступления», – говорится в сообщении...... Читать новость...

В доме Фирташа в Австрии прошли обыски...

В столице Австрии прошел обыск в доме украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии в Александр Щерба.



"В венском доме Фирташа прошли обыски. Длились 3 часа. Судя по всему – новое подозрение. На этот раз из Германии, а не из США", – написал дипломат в своем Twitter в среду, 20 апреля.

Как сообщалось ранее, в Украине Фирташа подозревают в хищении 5 млрд гривен кредита...... В столице Австрии прошел обыск в доме украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.Об этом сообщил посол Украины в Австрии в Александр Щерба."В венском доме Фирташа. Длились 3 часа. Судя по всему – новое подозрение. На этот раз из Германии, а не из США", – написал дипломат в своем Twitter в среду, 20 апреля.Как сообщалось ранее, в Украине Фирташа подозревают в хищении 5 млрд гривен кредита...... Читать новость...

В Крыму прошли обыски у крымских татар...

«Крымская солидарность» сообщает в Facebook, что в оккупированном Крыму прошли очередные обыски у крымских татар.

«Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра до Сейтумерова Юнуса. Дома вместе с ним находились жена и дети», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после окончания обыска дочь Юнуса увезли в Симферополь, отец поехал вместе с ней.

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..... «Крымская солидарность» сообщает в Facebook, что в оккупированном Крымуочередныеу крымских татар.«Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра до Сейтумерова Юнуса. Дома вместе с ним находились жена и дети», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Западные страны не должны забывать о Крыме, – ЧавушоглуОтмечается, что после окончания обыска дочь Юнуса увезли в Симферополь, отец поехал вместе с ней.ЧИТАЙТЕ: Чубаров прокомментировал задержания в Крыму..... Читать новость...

У воронежских активистов оппозиции прошли обыски...



Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил сегодня, что в рамках уголовного дела о подготовке массовых беспорядков, правоохранительные органы провели в среду обыски у активистов оппозиции и правозащитников в Воронеже.

"В ходе расследования собраны доказательства, свидетельствующие о том, что подозреваемые (Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев и Константин Лебедев) организовывали сборы сторонников оппозиционного движения и проведение с ними семинарских занятий с целью последующего вовлечения для участия в массовых беспорядках", - сообщил Маркин и добавил, что у следствия есть сведения, что эти мероприятия проводились летом 2012 года в различных регионах России..... Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил сегодня, что в рамках уголовного дела о подготовке массовых беспорядков, правоохранительные органы провели в средуу активистов оппозиции и правозащитников в Воронеже."В ходе расследования собраны доказательства, свидетельствующие о том, что подозреваемые (Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев и Константин Лебедев) организовывали сборы сторонников оппозиционного движения и проведение с ними семинарских занятий с целью последующего вовлечения для участия в массовых беспорядках", - сообщил Маркин и добавил, что у следствия есть сведения, что эти мероприятия проводились летом 2012 года в различных регионах России..... Читать новость...