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У сотрудников Кабмина прошли обыски из-за прослушки Гончарука

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Добавлено:2020-02-11 16:40:09
Корреспондент:Алексей Свидров

  У представителей Кабинета министров и других госорганов прошли обыски. Об этом заявил заместитель главы СБУ Владимир Горбенко.

 «Обыски проводились на законных основаниях - согласно постановлению суда. Следственные действия не касались представителей медиа - по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета Министров Украины и других государственных органов», - отметил он.

 Подчеркивается, что следственные действия проводились с целью недопущения уничтожения доказательств и были направлены на выявление устройства, которым, возможно, была осуществлена и смонтирована незаконная запись на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с обнародованными записями прослушки.

 
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