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|Новость
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У сотрудников Кабмина прошли обыски из-за прослушки Гончарука
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|Добавлено:
|2020-02-11 16:40:09
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
У представителей Кабинета министров и других госорганов прошли обыски. Об этом заявил заместитель главы СБУ Владимир Горбенко.
«Обыски проводились на законных основаниях - согласно постановлению суда. Следственные действия не касались представителей медиа - по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета Министров Украины и других государственных органов», - отметил он.
Подчеркивается, что следственные действия проводились с целью недопущения уничтожения доказательств и были направлены на выявление устройства, которым, возможно, была осуществлена и смонтирована незаконная запись на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандал с обнародованными записями прослушки.
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. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
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у крымских татар. Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.
Отмечается, что были задержаны двое крымских татар мусульман.
«Как стало известно, задержанные – это два родных брата Сейтосмановы Эрнест и Энвер. Оба холосты. Семьи нет. Они также являются двоюродными братьями Нури Примова, отбывающего срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации. Задержанные являются соблюдающими мусульманами», – говорится в сообщении.
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