Новость Суд обязал провайдеров закрыть доступ к ряду сайтов казино и СМИ Добавлено: 2020-02-11 17:38:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Печерский районный суд Киева обязал украинских провайдеров закрыть доступ к сайтам ряда СМИ, букмекерских компаний и онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

Среди них значатся сайты skeletinfo.org; blackmark. club; dosye.com.ua; capital.ua; vgolos.info; vilkov.com; obmen. tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; smi. today; ukr. fm; theworldnews.net; parimathc.com; lxslot.com; triumphcasino.com; favorit.com.ua; lxbetua.com; parimtach.com; finbet. bet; casino.flint.bet; bazabet.com.ua; vulkanstars.com; xcasino68.com; zolotoloto.com; nostalgycasino.com; vipnetgame.com; cosmolot.com.ua (с этого домена настроен редирект на сайт kosmolotonline.com - ред.); eldorado24.com; goxbet.com; gmslots.com; slotclub. casino; kozakov.com.ua; casinomoney.com.ua; xcasino57.com; slotor.com; slotclub. casino; pmcasinowin.com; joykasino.net; gmsdeluxe.com; grand-casino.com; gruppirovka. casino; wulkan777.com; 777originals.com; bosscasino.com; admiral777.com; bitcoinplay. io; vulkan24club.com; vdeluxe.net; vulkanslot.com; vulkanroyal.com; elslots.com; slotoking.com; crystalslot.com; maxbetslots.com; nikebets.com; oligarhcasino.com; pointloto.com; slotozal.com; pharaonbet.com.

Уголовное дело, в рамках которого наложен арест, расследуется по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом), ч.2 ст.200 (подделка документов), ч.2 ст.209 (отмывание денег).

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Власти России закрыли доступ к ряду сайтов украинских национ...

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Нацсовет обязал провайдеров запретить трансляцию "РТР-Планет...

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обязал провайдеров прекратить трансляцию иностранных программ "РТР-Планета", "НТВ-Мир", "Россия 24" и "ТВ Центр-International" ("ТVСІ") как таковых, что не соответствуют украинскому и европейскому законодательствам. Такое решение было принято на последнем заседании Нацсовета, сообщает пресс-служба ведомства.

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Роскомнадзор возбудил дело в отношении четырех провайдеров з...



Управление Роскомнадзора по Приморскому краю возбудило административное производство в отношении четырех провайдеров услуг доступа в интернет, которые не выполнили своевременное блокирование доступа к запрещенным интернет-ресурсам.

В ходе мониторинга управлением Роскомнадзора установлено, что операторы связи ООО "Логика", ООО "Восток-ТВ", ООО "Владлинк", ИП Гураль В.М. несвоевременно осуществляют выгрузку из Единого реестра запрещенных интернет-ресурсов и, таким образом, не осуществляют своевременное ограничение доступа к запрещенной информации.

Как считает Роскомнадзор, этими действиями операторы нарушили закон "Об информации, информационных технологи..... Управление Роскомнадзора по Приморскому краю возбудило административное производство в отношении четырехуслуга в интернет, которые не выполнили своевременное блокированиеа к запрещенным интернет-ресурсам.В ходе мониторинга управлением Роскомнадзора установлено, что операторы связи ООО "Логика", ООО "Восток-ТВ", ООО "Владлинк", ИП Гураль В.М. несвоевременно осуществляют выгрузку из Единого реестра запрещенных интернет-ресурсов и, таким образом, не осуществляют своевременное ограничениеа к запрещенной информации.Как считает Роскомнадзор, этими действиями операторы нарушили закон "Об информации, информационных технологи..... Читать новость...

Азаров: «Полностью закрыть доступ фурам в Киев немыслимо»...

Сильные снегопады, которые внезапно обрушились на Киев, оставили свой отпечаток на жизнедеятельности столицы. Сейчас власти активно занимаются уборкой и вывозом снега с города. Однако машины, припаркованные на дорогах, часто мешают им вовремя и в полном объеме делать это. Усугубляют работу и грузовики, передвигающиеся по Киеву. Однако запретить их въезд невозможно. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«В Киев ежесуточно завозятся десятки тысяч тонн грузов - товаров первой необходимости, продуктов питания и прочее. Полностью закрыть доступ фурам немыслимо, поскольку это сделает невозможными снабжение многомиллионного города».

Выхо..... Сильные снегопады, которые внезапно обрушились на Киев, оставили свой отпечаток на жизнедеятельности столицы. Сейчас власти активно занимаются уборкой и вывозом снега с города. Однако машины, припаркованные на дорогах, часто мешают им вовремя и в полном объеме делать это. Усугубляют работу и грузовики, передвигающиеся по Киеву. Однако запретить их въезд невозможно. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.«В Киев ежесуточно завозятся десятки тысяч тонн грузов - товаров первой необходимости, продуктов питания и прочее. Полностьюфурам немыслимо, поскольку это сделает невозможными снабжение многомиллионного города».Выхо..... Читать новость...

Террористы взорвали мост, чтобы закрыть доступ силам АТО в Д...

В Донецке боевики взорвали Путиловский мост, чтобы закрыть доступ украинским танковым подразделениям в Донецк с севера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает УНН.

"Группа танков российских наемников нарушила режим прекращения огня и открыла огонь по украинским машинам, которые с севера через поселок Спартак вышли к ключевой развязке на въезде в донецкий аэропорт. Ответным огнем противник уничтожен, и, по словам украинских воинов, танк сожгли не один", - написал он.

Читайте: Российская армия а Донбассе несет колоссальные потери, – Васильева

"После уничтожения узла сопротивления, российские отряды взо..... В Донецке боевики взорвали Путиловский мост, чтобыукраинским танковым подразделениям в Донецк с севера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает УНН."Группа танков российских наемников нарушила режим прекращения огня и открыла огонь по украинским машинам, которые с севера через поселок Спартак вышли к ключевой развязке на въезде в донецкий аэропорт. Ответным огнем противник уничтожен, и, по словам украинских воинов, танк сожгли не один", - написал он.Читайте: Российская армия а Донбассе несет колоссальные потери, – Васильева"После уничтожения узла сопротивления, российские отряды взо..... Читать новость...

Сепаратисты на Донбассе оказывают давление на интернет-прова...

Боевики так называемой "ДНР" оказывают давление на интернет-провайдеров Донецкой области с требованием заблокировать украинские и местные СМИ, сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Лидеры террористической организации "ДНР" начали давление на местных интернет-провайдеров. Они направили письма с угрозами по их адресам, требуя заблокировать 27 украинских и местных ресурсов новостей", - сказал он на брифинге в среду.

"Таким образом, ко лжи и клевете, как составным информационной войны против украинских СМИ на временно оккупированных территориях, добавляется еще и политика тотальной цензуры", - подчерк..... Боевики так называемой "ДНР" оказывают давление на интернет-Донецкой области с требованием заблокировать украинские и местные, сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко."Лидеры террористической организации "ДНР" начали давление на местных интернет-. Они направили письма с угрозами по их адресам, требуя заблокировать 27 украинских и местных ресурсов новостей", - сказал он на брифинге в среду."Таким образом, ко лжи и клевете, как составным информационной войны против украинскихна временно оккупированных территориях, добавляется еще и политика тотальной цензуры", - подчерк..... Читать новость...

Нацсовет Украины требует от провайдеров прекратить ретрансля...

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания требует от провайдеров до 19:00 11 марта прекратить ретрансляцию российских каналов. Речь идет о телеканалах «Вести», «Россия 24», ОРТ (Первый канал всемирная сеть), «РТР Планета», «НТВ-Мир». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По состоянию на 12:00 11 марта уже до 50 процентов провайдеров по всей Украине отключили вещание этих иностранных каналов, другие готовятся к отключению», - говорится в сообщении.

Также Нацсовет рекомендует обеспечить ретрансляцию в сетях Украины передач телеканалов ATR, ГТРК «Крым» и Черноморской ТРК.

Кроме то..... Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания требует отдо 19:00 11 марта прекратить ретрансляцию российских каналов. Речь идет о телеканалах «Вести», «Россия 24», ОРТ (Первый канал всемирная сеть), «РТР Планета», «НТВ-Мир». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.«По состоянию на 12:00 11 марта уже до 50 процентовпо всей Украине отключили вещание этих иностранных каналов, другие готовятся к отключению», - говорится в сообщении.Также Нацсовет рекомендует обеспечить ретрансляцию в сетях Украины передач телеканалов ATR, ГТРК «Крым» и Черноморской ТРК.Кроме то..... Читать новость...

Национальный совет Украины по телерадиовещанию намерен прове...



Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг всех провайдеров программных услуг на предмет отключения канала ТВi.

Об этом сообщил глава Нацсовета Владимир Манжосов на брифинге после заседания Нацсовета в Киеве во вторник.

"Нацсовет проведет мониторинг всех провайдеров программных услуг, которые транслируют этот канал, с тем, чтобы мы имели всю необходимую информацию, где отключают, сколько отключают и какие еще каналы, кроме ТВi, отключаются в кабельных сетях", - сказал он.

Как сообщалось, телеканал ТВi 20 июля заявил об отключении из кабельных сетей торговой марки "Триолан", вследствие чего возможно..... Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг всехпрограммных услуг на предмет отключения канала ТВi.Об этом сообщил глава Нацсовета Владимир Манжосов на брифинге после заседания Нацсовета в Киеве во вторник."Нацсовет проведет мониторинг всехпрограммных услуг, которые транслируют этот канал, с тем, чтобы мы имели всю необходимую информацию, где отключают, сколько отключают и какие еще каналы, кроме ТВi, отключаются в кабельных сетях", - сказал он.Как сообщалось, телеканал ТВi 20 июля заявил об отключении из кабельных сетей торговой марки "Триолан", вследствие чего возможно..... Читать новость...