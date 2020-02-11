|
|Новость
|
Суд обязал провайдеров закрыть доступ к ряду сайтов казино и СМИ
|
|Добавлено:
|2020-02-11 17:38:40
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Печерский районный суд Киева обязал украинских провайдеров закрыть доступ к сайтам ряда СМИ, букмекерских компаний и онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.
Среди них значатся сайты skeletinfo.org; blackmark. club; dosye.com.ua; capital.ua; vgolos.info; vilkov.com; obmen. tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; smi. today; ukr. fm; theworldnews.net; parimathc.com; lxslot.com; triumphcasino.com; favorit.com.ua; lxbetua.com; parimtach.com; finbet. bet; casino.flint.bet; bazabet.com.ua; vulkanstars.com; xcasino68.com; zolotoloto.com; nostalgycasino.com; vipnetgame.com; cosmolot.com.ua (с этого домена настроен редирект на сайт kosmolotonline.com - ред.); eldorado24.com; goxbet.com; gmslots.com; slotclub. casino; kozakov.com.ua; casinomoney.com.ua; xcasino57.com; slotor.com; slotclub. casino; pmcasinowin.com; joykasino.net; gmsdeluxe.com; grand-casino.com; gruppirovka. casino; wulkan777.com; 777originals.com; bosscasino.com; admiral777.com; bitcoinplay. io; vulkan24club.com; vdeluxe.net; vulkanslot.com; vulkanroyal.com; elslots.com; slotoking.com; crystalslot.com; maxbetslots.com; nikebets.com; oligarhcasino.com; pointloto.com; slotozal.com; pharaonbet.com.
Уголовное дело, в рамках которого наложен арест, расследуется по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом), ч.2 ст.200 (подделка документов), ч.2 ст.209 (отмывание денег).
ЧИТАЙТЕ: Прокуратура рассказала об обысках в букмекерской конторе «Фаворит»
Смотрите также:
Власти России закрыли доступ к ряду сайтов украинских национ...
В России закрыли доступ
к ряду
украинских националистических сайтов
.
Роскомнадзор закрыл доступ
к ряду сайтов
, где украинские националисты призвали устроить массовые акции протеста в России, сообщает УНН со ссылкой на "РИА Новости".
Читайте: Совет Федерации России рассмотрит законопроект о блогерах
Сейчас известно, что Роскомнадзором ограничен доступ
к более чем 10 информационных ресурсов, содержащих "призывы интернет-сообществ украинских националистов к массовым акциям протеста в России. При этом о каких конкретно сообществах идет речь не уточняется, но, по сообщению, радикальное объединение "Правый сектор" ранее призвало украинцев г..... Читать новость...
Нацсовет обязал провайдеров запретить трансляцию "РТР-Планет...
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обязал провайдеров
прекратить трансляцию иностранных программ "РТР-Планета", "НТВ-Мир", "Россия 24" и "ТВ Центр-International" ("ТVСІ") как таковых, что не соответствуют украинскому и европейскому законодательствам. Такое решение было принято на последнем заседании Нацсовета, сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте: Нацсовет запретил трансляцию в Украине российского ТVСІ и пригрозил лишать лицензий провайдеров
за трансляцию российских телеканалов
Согласно данным, полученным в результате мониторинга российских телеканалов, в эфире "РТР-Планета", "НТВ-Мир",..... Читать новость...
Роскомнадзор возбудил дело в отношении четырех провайдеров з...
Управление Роскомнадзора по Приморскому краю возбудило административное производство в отношении четырех провайдеров
услуг доступ
а в интернет, которые не выполнили своевременное блокирование доступ
а к запрещенным интернет-ресурсам.
В ходе мониторинга управлением Роскомнадзора установлено, что операторы связи ООО "Логика", ООО "Восток-ТВ", ООО "Владлинк", ИП Гураль В.М. несвоевременно осуществляют выгрузку из Единого реестра запрещенных интернет-ресурсов и, таким образом, не осуществляют своевременное ограничение доступ
а к запрещенной информации.
Как считает Роскомнадзор, этими действиями операторы нарушили закон "Об информации, информационных технологи..... Читать новость...
Азаров: «Полностью закрыть доступ фурам в Киев немыслимо»...
Сильные снегопады, которые внезапно обрушились на Киев, оставили свой отпечаток на жизнедеятельности столицы. Сейчас власти активно занимаются уборкой и вывозом снега с города. Однако машины, припаркованные на дорогах, часто мешают им вовремя и в полном объеме делать это. Усугубляют работу и грузовики, передвигающиеся по Киеву. Однако запретить их въезд невозможно. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.
«В Киев ежесуточно завозятся десятки тысяч тонн грузов - товаров первой необходимости, продуктов питания и прочее. Полностью закрыть доступ
фурам немыслимо, поскольку это сделает невозможными снабжение многомиллионного города».
Выхо..... Читать новость...
Террористы взорвали мост, чтобы закрыть доступ силам АТО в Д...
В Донецке боевики взорвали Путиловский мост, чтобы закрыть доступ
украинским танковым подразделениям в Донецк с севера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает УНН.
"Группа танков российских наемников нарушила режим прекращения огня и открыла огонь по украинским машинам, которые с севера через поселок Спартак вышли к ключевой развязке на въезде в донецкий аэропорт. Ответным огнем противник уничтожен, и, по словам украинских воинов, танк сожгли не один", - написал он.
Читайте: Российская армия а Донбассе несет колоссальные потери, – Васильева
"После уничтожения узла сопротивления, российские отряды взо..... Читать новость...
Сепаратисты на Донбассе оказывают давление на интернет-прова...
Боевики так называемой "ДНР" оказывают давление на интернет-провайдеров
Донецкой области с требованием заблокировать украинские и местные СМИ
, сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Лидеры террористической организации "ДНР" начали давление на местных интернет-провайдеров
. Они направили письма с угрозами по их адресам, требуя заблокировать 27 украинских и местных ресурсов новостей", - сказал он на брифинге в среду.
"Таким образом, ко лжи и клевете, как составным информационной войны против украинских СМИ
на временно оккупированных территориях, добавляется еще и политика тотальной цензуры", - подчерк..... Читать новость...
Нацсовет Украины требует от провайдеров прекратить ретрансля...
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания требует от провайдеров
до 19:00 11 марта прекратить ретрансляцию российских каналов. Речь идет о телеканалах «Вести», «Россия 24», ОРТ (Первый канал всемирная сеть), «РТР Планета», «НТВ-Мир». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«По состоянию на 12:00 11 марта уже до 50 процентов провайдеров
по всей Украине отключили вещание этих иностранных каналов, другие готовятся к отключению», - говорится в сообщении.
Также Нацсовет рекомендует обеспечить ретрансляцию в сетях Украины передач телеканалов ATR, ГТРК «Крым» и Черноморской ТРК.
Кроме то..... Читать новость...
Национальный совет Украины по телерадиовещанию намерен прове...
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг всех провайдеров
программных услуг на предмет отключения канала ТВi.
Об этом сообщил глава Нацсовета Владимир Манжосов на брифинге после заседания Нацсовета в Киеве во вторник.
"Нацсовет проведет мониторинг всех провайдеров
программных услуг, которые транслируют этот канал, с тем, чтобы мы имели всю необходимую информацию, где отключают, сколько отключают и какие еще каналы, кроме ТВi, отключаются в кабельных сетях", - сказал он.
Как сообщалось, телеканал ТВi 20 июля заявил об отключении из кабельных сетей торговой марки "Триолан", вследствие чего возможно..... Читать новость...
СБУ запретила въезд в Украину ряду российских артистов ...
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину ряду
российских артистов. Об этом сообщает Общественная организация "Видсич" в Facebook.
«Мы добились от СБУ запрета на въезд таким "звездным" артистам-рашистам, как Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что СБУ обратилось в Министерство культуры Украины с требованием внести всех выше перечисленных лиц в «черный список».
В то же время, уже известно, что в «черный список» отказались вносить Александра Панкратова-Черного, Ге..... Читать новость...