Новость Усик опроверг информацию о травме Добавлено: 2020-02-12 12:00:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Украинский боксер Александр Усик заявил, что у него нет никаких травм. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Instagram.

«Друзья, все хорошо, никаких травм нет. Все замечательно. Просто чтобы те, кто переживают, чтобы не переживали, а те, кто радуются - продолжали радоваться дальше. Все хорошо, у нас очень большое обширное техобслуживание», - сказал он.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой состоится не в апреле, как сообщалось ранее, а в мае 2020 года.

«Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью», - отметил он.

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«В данный момент я полн..... Один из лидеров лондонского «Челси» бельгийский футболист Эден Азар заявил о том, что он не собирается покидать стан «аристократов». Такуюраспространили британские средства массовой информации.Как сообщалось ранее, вокруг бельгийского футболиста в последнее время все чаще и чаще ходили слухи о том, что он поменяет чемпионат Англии на французский чемпионат. Говорилось о том, что Эден Азар уже этим летом станет футболистом чемпиона Франции «ПСЖ». К слову, этим летом к французам уже примкнул один футболист «Челси». Речь идет о Давиде Луисе, который пополнил ряды «ПСЖ» за 50 миллионов евро.«В данный момент я полн..... Читать новость...

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Самопровозглашенный донецкий губернатор опроверг собственное задержание.

Самопровозглашенной губернатор Донецкой области Павел Губарев на собственной странице в Фейсбуке опроверг информацию о своем задержании, сообщает УНН.

"Я не арестован, жив, здоров. Есть информация, что арестованы люди, которые ночевали в Казначействе и Администрации и несколько моих близких соратников. Без моего сигнала никуда не ходить, кто бы не призывал. Связь каждый час, через соцсети. В настоящее время выхожу на связь с председателем Совета министров Крыма Сергеем Аксеновым и депутатами Государственной Думы России", - написал он.

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон планирует оставить в Сирии около 1 тысячи военных.

«В объявленный в феврале план не было внесено никаких изменений, и мы продолжаем исполнять указание президента о сокращении сил США», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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В к..... Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфордгазеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон планирует оставить в Сирии около 1 тысячи военных.«В объявленный в феврале план не было внесено никаких изменений, и мы продолжаем исполнять указание президента о сокращении сил США», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Также он подчеркнул, что продолжаются переговоры с турецкими властями для решения проблем безопасности Турции вдоль границы с Сирией.The Wall Street Journal сообщила, что США оставят 1 тыс. военных, так как затянулись переговоры о создании на северо-востоке Сирии безопасной зоны.В к..... Читать новость...

Валерий Газзаев опроверг информацию о переговорах с ФК "Локо...



Известный российский тренер и футбольный менеджер Валерий Газзаев опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что он якобы ведет переговоры с московским "Локомотивом".

"Я с уважением отношусь к "Локомотиву" и к его президенту Ольге Смородской, - сказал Газзаев. - Но информация, которая появилась в СМИ о том, что я якобы веду переговоры с клубом, не соответствует действительности. Это абсолютный вымысел. Я не живу в виртуальном мире и не хотел бы, чтобы СМИ спекулировали моим именем подобным образом. У меня совсем другие планы".

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Ранее, в минувший четверг, руководство ФК..... Известный российский тренер и футбольный менеджер Валерий Газзаев, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что он якобы ведет переговоры с московским "Локомотивом"."Я с уважением отношусь к "Локомотиву" и к его президенту Ольге Смородской, - сказал Газзаев. - Но информация, которая появилась в СМИ о том, что я якобы веду переговоры с клубом, не соответствует действительности. Это абсолютный вымысел. Я не живу в виртуальном мире и не хотел бы, чтобы СМИ спекулировали моим именем подобным образом. У меня совсем другие планы".Читайте: «Локомотив» внес в черный список около 120 болельщиковРанее, в минувший четверг, руководство ФК..... Читать новость...

Троян опроверг информацию о том, что он попался на взятке в ...

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян назвал ложью информацию в СМИ о том, что его поймали при получении взятки.

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”Пятничная рубрика "Продажные менты". Сегодня в главной роли я. Якобы позарился на 2 миллиона, меня взяли, шьют коррупцию”, - написал Троян.

По словам силовика, никто его не задерживал и сейчас он находится в отпуске.

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Кабинет министров Украины не намерен менять руководство НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы ICTV.

«Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, либо было перекручено. Относительно "Нафтогаза" никакого процесса нет – ни по наблюдательному совету, ни по руководству», - сказал он.

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СК Мордовии опроверг информацию, что к Толоконниковой не пус...



В Мордовском управлении СК России опровергли информацию, появившуюся в некоторых СМИ, что якобы к осужденной за хулиганство участнице панк-группы «Pussy Riot» Надежде Толоконниковой не пустили следователя, который ведет проверку ее заявления об угрозах убийства со стороны руководства колонии номер 14, где она содержалась ранее.

В частности, сообщалось, что еще девятого октября руководство лечебного учреждения №21 УФСИН России по Республике Мордовия, где сейчас содержится Толоконникова, не допустило к ней старшего следователя Зубово-Полянского.

СК по Мордовии, заявил, что данная информация не соответствует действительности, так как следователь вообще не выезжал в ЛПУ №21 и..... В Мордовском управлении СК Россиили, появившуюся в некоторых СМИ, что якобы к осужденной за хулиганство участнице панк-группы «Pussy Riot» Надежде Толоконниковой не пустили следователя, который ведет проверку ее заявления об угрозах убийства со стороны руководства колонии номер 14, где она содержалась ранее.В частности, сообщалось, что еще девятого октября руководство лечебного учреждения №21 УФСИН России по Республике Мордовия, где сейчас содержится Толоконникова, не допустило к ней старшего следователя Зубово-Полянского.СК по Мордовии, заявил, что данная информация не соответствует действительности, так как следователь вообще не выезжал в ЛПУ №21 и..... Читать новость...