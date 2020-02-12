Новость Ермак отреагировал на идею Арахамии о воде для Крыма Добавлено: 2020-02-12 12:30:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на идею главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пустить воду в оккупированный Крым в обмен на уступки со стороны Российской Федерации по Донбассу. Об этом сообщает «Укринформ».

«Что касается заявления Давида Арахамия, то я, как и вы, вчера ... имел возможность прочитать об этом в интернете. Поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида и спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Арахамия», - отметил он.

Напомним, Арахамия считает, что согласен пустить воду в оккупированный Крым.

«Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел», - отметил он.

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