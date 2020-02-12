Новость В Украине создали агентство по управлению госдолгом Добавлено: 2020-02-12 13:24:58 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров принял решение о создании Агентства по управлению государственным долгом Украины. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство создало долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Только за 2019 год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга», - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что власти ожидают лучших результатов после запуска агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом.

Он добавил, что создание долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает, в частности, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

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