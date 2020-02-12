Новость Ермак рассказал о планах на должности главы ОП Добавлено: 2020-02-12 14:14:11 Корреспондент: Алексей Свидров

Достижение мира на Донбассе на условиях Украины, внешняя политика, сотрудничество с регионами и привлечение инвестиций будут основными направлениями работы Андрея Ермака в должности руководителя Офиса Президента. Об этом он сообщил в ходе брифинга в Офисе Президента Украины.

«Безусловно, для Президента Украины, для Офиса Президента одним из приоритетов есть и будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным», – сказал Андрей Ермак.

Внешнеполитическое направление также останется в центре его внимания.

«Я считаю, что сегодня Украина – в топе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс. Необходимо сделать все, чтобы то внимание и тот интерес, который мы имеем и чувствуем во время международных визитов Президента Украины, давал нам конкретные результаты», – отметил руководитель Офиса Президента.

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Среди приоритетов его работы также будет региональная политика и усиление координации с главами областных государственных администраций.

«Мы будем еще более эффективно работать на местах с главами ОГА. Их команда практически сформирована. Это молодые, амбициозные, профессиональные люди, перед ними стоят конкретные задачи, и сегодня наша задача как Офиса Президента – сделать так, чтобы результаты реформ, результаты выполнения инициатив Президента почувствовал каждый гражданин Украины», – подчеркнул Андрей Ермак.

Кроме того, по его словам, внимание будет сосредоточено на привлечении инвестиций, чтобы «Украина стала инвестиционной Меккой».

«У нас есть конкретные программы, конкретные шаги, как это сделать. Сегодня эту задачу получили наши главы облгосадминистраций, этим занимается правительство, а также все, кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата в Украине», – отметил руководитель Офиса Президента.

«Считаю, что Офис Президента должен стать экспертным офисом Главы государства, где будут сконцентрированы лучшие, самые профессиональные кадры, которые помогут Президенту выполнять его функцию и достигать результатов по всем направлениям его деятельности», – резюмировал Андрей Ермак.

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