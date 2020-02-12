Новость Кабмин утвердил механизм получения статуса УБД добровольцам Добавлено: 2020-02-12 14:42:14 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины определил четкий механизм предоставления статуса участника боевых действий для добровольцев, которые принимали участие в войне на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Это восстановление справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь по социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы», - написал он в Telegram.

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Напомним, в августе вступил в силу закон об упрощении получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Кабмин утвердил порядок предоставления статуса участника бое...

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления статуса участника боевых действий воинам АТО. Об этом говорится в соответствующем правительственном постановлении. Согласно документу, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в контртеррористической операции, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах проведения АТО.

К категории лиц, на которых распространяется действие постановления и, соответственно, предоставляется статус участника боевых действий относятся: военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и работники Вооруженных..... Кабинет министров Украиныпорядок предоставленияучастника боевых действий воинам АТО. Об этом говорится в соответствующем правительственном постановлении. Согласно документу, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в контртеррористической операции, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах проведения АТО.К категории лиц, на которых распространяется действие постановления и, соответственно, предоставляется статус участника боевых действий относятся: военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и работники Вооруженных..... Читать новость...

ВР приняла закон о предоставлении статуса УБД добровольцам...

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Документ дополняет Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», добавив в перечень участников боевых действий лиц, которые в составе добровольческих формирований, образованных или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в..... Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предоставлениюи социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» (2045-1). Об этом сообщает «Укринформ».Советующее решение поддержали 329 народных депутата.Документ дополняет Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», добавив в перечень участников боевых действий лиц, которые в составе добровольческих формирований, образованных или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в..... Читать новость...

Механизм негласного получения доказательств под контролем сл...

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка отмечает, что механизм негласного получения доказательств под контролем следователей и прокуроров стал эффективным инструментом правоохранительной деятельности.

«Введение института негласных следственных действий, большинство из которых ранее охватывалось оперативно-розыскной деятельностью, стало принципиальной новацией для уголовного процесса Украины. Сегодня, в соответствии с положениями нового УПК, такие действия проводятся исключительно по согласованию с прокурором», - сказал В.Пшонка, выступая с докладом на Всемирной ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров ( МАП ) в Москве.

По словам генпрокуро..... Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка отмечает, чтонегласногодоказательств под контролем следователей и прокуроров стал эффективным инструментом правоохранительной деятельности.«Введение института негласных следственных действий, большинство из которых ранее охватывалось оперативно-розыскной деятельностью, стало принципиальной новацией для уголовного процесса Украины. Сегодня, в соответствии с положениями нового УПК, такие действия проводятся исключительно по согласованию с прокурором», - сказал В.Пшонка, выступая с докладом на Всемирной ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров ( МАП ) в Москве.По словам генпрокуро..... Читать новость...

Оппозиция против получения статуса наблюдателя в Таможенном ...



Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батькивщина» Андрей Сенченко заявил, что оппозиция против того, чтобы Украина получала статус наблюдателя в Таможенном союзе.

По его словам, оппозиция будет протестовать против ратификации меморандума о получении соответствующего статуса Украиной. Как сообщил депутат, оппозиции важно, чтобы люди поняли, что направление движения государства определяют не 150 депутатов парламента, а миллионы граждан, которым изначально принадлежал суверенитет.

«Поэтому мы и будем протестовать. Это очень важно», - подчеркнул Андрей Сенченко.

Он убежден, что получение статуса наблюдателя в Таможенном союзе &..... Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батькивщина» Андрей Сенченко заявил, что оппозиция против того, чтобы Украина получала статус наблюдателя в Таможенном союзе.По его словам, оппозиция будет протестовать против ратификации меморандума о получении соответствующегоУкраиной. Как сообщил депутат, оппозиции важно, чтобы люди поняли, что направление движения государства определяют не 150 депутатов парламента, а миллионы граждан, которым изначально принадлежал суверенитет.«Поэтому мы и будем протестовать. Это очень важно», - подчеркнул Андрей Сенченко.Он убежден, что получениенаблюдателя в Таможенном союзе &..... Читать новость...

Процедура получения статуса участника боевых действий упроще...

Украинское правительство упростило процедуру предоставления статуса участника боевых действий, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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"Максимально упрощена процедура получения этого статуса", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве после церемонии награждения военнослужащих ВС Украины, посвященной годовщине Вооруженных сил.

По словам министра, это решение Кабмин принял буквально на днях.

Источник: Интерфакс-Украина..... Украинское правительство упростило процедуру предоставленияучастника боевых действий, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.Читайте: Полторак поздравил украинских военнослужащих"Максимально упрощена процедураэтого", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве после церемонии награждения военнослужащих ВС Украины, посвященной годовщине Вооруженных сил.По словам министра, это решениепринял буквально на днях.Источник: Интерфакс-Украина..... Читать новость...

В Украине будет ускорена процедура получения военнослужащими...

Президент Украины Петр Порошенко считает слишком длительным порядок оформления и предоставления военнослужащим статуса участников АТО и требует сокращения срока его предоставления и выдачи соответствующих документов бойцам. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Во время встречи с руководителями областных государственных администраций Глава государства отметил, что до недавнего времени рассмотрение документов о предоставлении статуса участника боевых действий занимало от трех, в случае подачи полного пакета документов - до шести месяцев.

Уже сейчас удалось значительно сократить этот процесс, впрочем, и этого, по мнению Президента Украины, еще недостаточно.

Читайте: Порошен..... Президент Украины Петр Порошенко считает слишком длительным порядок оформления и предоставления военнослужащимучастников АТО и требует сокращения срока его предоставления и выдачи соответствующих документов бойцам. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.Во время встречи с руководителями областных государственных администраций Глава государства отметил, что до недавнего времени рассмотрение документов о предоставленииучастника боевых действий занимало от трех, в случае подачи полного пакета документов - до шести месяцев.Уже сейчас удалось значительно сократить этот процесс, впрочем, и этого, по мнению Президента Украины, еще недостаточно.Читайте: Порошен..... Читать новость...

Депутаты хотят упростить процедуру получения статуса участни...



Представители фракции «Самопомощь» вместе с коллегами по коалиции готовят законопроект, который позволит упростить процедуру получения статуса участника боевых действий. Об этом рассказал народный депутат Павел Кишкар.

«Идея законопроекта заключается в том, чтобы статус участника АТО предоставлялся автоматически с получением боевого приказа. Таким образом, получить статус «участника боевых действий» сможет только тот человек, который по должности является составной частью боевого подразделения», - отметил депутат.

По его словам, такой порядок лишит «паркетных генералов» возможности получать соответствующий статус и при это..... Представители фракции «Самопомощь» вместе с коллегами по коалиции готовят законопроект, который позволит упростить процедуруучастника боевых действий. Об этом рассказал народный депутат Павел Кишкар.«Идея законопроекта заключается в том, чтобы статус участника АТО предоставлялся автоматически с получением боевого приказа. Таким образом, получить статус «участника боевых действий» сможет только тот человек, который по должности является составной частью боевого подразделения», - отметил депутат.По его словам, такой порядок лишит «паркетных генералов» возможности получать соответствующий статус и при это..... Читать новость...

В Нацгвардии обещают упростить процедуру получения бойцами с...

Командование Нацгвардии будет стараться максимально упростить процедуру получения военнослужащими статуса участников АТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель командующего Нацгвардии - начальник штаба генерал-лейтенант Александр Кривенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы будем стараться максимально упростить процедуру обретения статуса участника АТО. Тем, кто прибыл из АТО, мы им рекомендуем написать соответствующие рапорты», - сказал Кривенко.

Он отметил, что сам находился в зоне проведения АТО три месяца, но так же, как и много д..... Командование Нацгвардии будет стараться максимально упростить процедурувоеннослужащимиучастников АТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель командующего Нацгвардии - начальник штаба генерал-лейтенант Александр Кривенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.Читайте:порядок предоставленияучастника боевых действий воинам АТО«Мы будем стараться максимально упростить процедуру обретенияучастника АТО. Тем, кто прибыл из АТО, мы им рекомендуем написать соответствующие рапорты», - сказал Кривенко.Он отметил, что сам находился в зоне проведения АТО три месяца, но так же, как и много д..... Читать новость...