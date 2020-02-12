Новость Украина вводит безвиз с Маршалловыми островами Добавлено: 2020-02-12 15:01:50 Корреспондент: Алексей Свидров

Правительство Украины вводит безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Об этом написал в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз. Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу», - говорится в сообщении.

Теперь украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов.

Маршалловы острова - это государство, которое находится в центре самого Тихого океана между Гавайями и Филиппинами и находится в ассоциации с Соединенными Штатами Америки.

ЧИТАЙТЕ: Для украинцев увеличили срок безвизового пребывания в Аргентине и Монголии

Напомним, Кабинет министров Украины планирует в течение ближайших пяти лет расширить безвизовый режим с 14 государствами.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Порошенко в День молодежи: без вас Украина не получила бы бе...

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем молодежи, который в этом году отмечается 25 июня. В своем поздравлении глава государства отметил, что именно благодаря молодежи Украина добилась существенных изменений и безвизового режима с Евросоюзом.

«В жизни нет времени прекраснее, чем молодость. Это время становления личности, планирования будущего, получения образования, новых открытий и впечатлений, первых шагов и свершений на профессиональном пути. Сегодня - день больших надежд и ожиданий. Накануне украинцы получили безвиз со странами Евросоюза, разрушив завесу, отделяющую Украину от Европы. Уверен, что без вашей решительной и беск..... Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем молодежи, который в этом году отмечается 25 июня. В своем поздравлении глава государства отметил, что именно благодаря молодежидобилась существенных изменений иового режима с Евросоюзом.«В жизни нет времени прекраснее, чем молодость. Это время становления личности, планирования будущего, получения образования, новых открытий и впечатлений, первых шагов и свершений на профессиональном пути. Сегодня - день больших надежд и ожиданий. Накануне украинцы получилисо странами Евросоюза, разрушив завесу, отделяющую Украину от Европы. Уверен, что без вашей решительной и беск..... Читать новость...

Украина вводит импортные пошлины на российские товары, - Яце...

Кабинет министров Украины по ранее озвученному предложению Министерства экономического развития и торговли Украины вводит импортные пошлины на российские товары, а также вводит запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование. Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.

«Сегодня Кабмин принимает два постановления о контрдействиях против незаконных действий Российской Федерации. Первое постановление – о запрете ввоза на территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации. Второе постановление – о ставках ввозной пошлины на товары прои..... Кабинет министров Украины по ранее озвученному предложению Министерства экономического развития и торговли Украиныимпортные пошлины на российские товары, а такжезапрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование. Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства.«Сегодня Кабмин принимает два постановления о контрдействиях против незаконных действий Российской Федерации. Первое постановление – о запрете ввоза на территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации. Второе постановление – о ставках ввозной пошлины на товары прои..... Читать новость...

Япония не намерена предлагать РФ совместное управление Курил...

Японский МИД сообщает, что Япония не собирается предлагать РФ совместное управление Курильскими островами в Тихом океане. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ясухиро Кавамура.

ЧИТАЙТЕ: Япония намерена вернуть Курилы

Таким образом, он опроверг появившуюся информацию в газете Nikkei.

Кавамура добавил, что позиция Японии относительно четырех островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – остается неизменной. Напомним, что Токио настаивает на том, что эти острова являются продолжением самого северного японского острова Хоккайдо.

Ранее газета Nikkei сообщила, что японский премьер Синдзо Абэ предложит главе РФ Владимиру Путину с..... Японский МИД сообщает, что Япония не собирается предлагать РФ совместное управление Курильскимив Тихом океане. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ясухиро Кавамура.ЧИТАЙТЕ: Япония намерена вернуть КурилыТаким образом, он опроверг появившуюся информацию в газете Nikkei.Кавамура добавил, что позиция Японии относительно четырех островов – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – остается неизменной. Напомним, что Токио настаивает на том, что эти острова являются продолжением самого северного японского острова Хоккайдо.Ранее газета Nikkei сообщила, что японский премьер Синдзо Абэ предложит главе РФ Владимиру Путину с..... Читать новость...

Китай передал в ООН документы, подтверждающие китайский суве...



Как стало известно, правительство Китая передало в ООН документы, которые подтверждают суверенитет Китайской Народной Республики над спорными островами Сенкаку. Постоянный представитель Китая при ООН Ли Баодун встретился с генсеком ООН Пан Ги Муном и напрямую передал ему документы, в которых содержатся таблицы координат и морские карты спорных островов, а также прилегающих к ним вод и территорий.

«Острова Дяоюдао (так их называют в Китае) с древних времен были священной территорией нашей республики. Народ Китая и его правительство полны решимости и имеют силы на то, чтобы отстаивать свое право и защищать суверенитет своего государства», - подчеркнул Баодун.

..... Как стало известно, правительство Китая передало в ООН документы, которые подтверждают суверенитет Китайской Народной Республики над спорнымиСенкаку. Постоянный представитель Китая при ООН Ли Баодун встретился с генсеком ООН Пан Ги Муном и напрямую передал ему документы, в которых содержатся таблицы координат и морские карты спорных островов, а также прилегающих к ним вод и территорий.«Острова Дяоюдао (так их называют в Китае) с древних времен были священной территорией нашей республики. Народ Китая и его правительство полны решимости и имеют силы на то, чтобы отстаивать свое право и защищать суверенитет своего государства», - подчеркнул Баодун...... Читать новость...

Самолеты Южной Кореи и Японии пролетели над спорными острова...

Южнокорейские и Японские военные самолеты пренебрегли требованием Китая и в четверг, 28 ноября 2013 года, пролетели через воздушное пространство над спорными островами в Восточно-Китайском море, не уведомив при этом китайские власти. Это случилось после того, как подобным образом поступили США, которые являются близким союзником Японии.

Напомним, во вторник, 26 ноября 2013 года, через установленную КНР в одностороннем порядке зону идентификации ПВО пролетели 2 американских бомбардировщика B-52 без вооружения на борту и не уведомили об этом власти Китая.

Территориальный спор, предметом которого являются острова Сенкаку, как их называют в Японии, а в Китае - Дяоюй, получил новое развитие на..... Южнокорейские и Японские военные самолеты пренебрегли требованием Китая и в четверг, 28 ноября 2013 года, пролетели через воздушное пространство над спорнымив Восточно-Китайском море, не уведомив при этом китайские власти. Это случилось после того, как подобным образом поступили США, которые являются близким союзником Японии.Напомним, во вторник, 26 ноября 2013 года, через установленную КНР в одностороннем порядке зону идентификации ПВО пролетели 2 американских бомбардировщика B-52 без вооружения на борту и не уведомили об этом власти Китая.Территориальный спор, предметом которого являются острова Сенкаку, как их называют в Японии, а в Китае - Дяоюй, получил новое развитие на..... Читать новость...

Европарламент предоставил Грузии безвиз...

Европарламент предоставил безвиз Грузии. Соответствующее решение о предоставлении Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны» евродепутаты приняли на пленарном заседании в четверг, 2 февраля. Решение набрало 553 голоса. Подробностями предоставления безвиза Грузии поделился в сети журналист Рикард Йозвяк.

ЧИТАЙТЕ: П.Порошенко обсудил с президентом Европарламента вопросы безвиза для граждан Украины

«Европейский парламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии. 553 – «за», 66 – «против», 28 - воздержались», - написал он в своем Twitter.

ЧИТАЙТЕ: Украина получит безвизовый режим с ЕС, – Э..... Европарламент предоставилГрузии. Соответствующее решение о предоставлении Грузииового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны» евродепутаты приняли на пленарном заседании в четверг, 2 февраля. Решение набрало 553 голоса. Подробностями предоставленияа Грузии поделился в сети журналист Рикард Йозвяк.ЧИТАЙТЕ: П.Порошенко обсудил с президентом Европарламента вопросыа для граждан Украины«Европейский парламент проголосовал заовый режим для Грузии. 553 – «за», 66 – «против», 28 - воздержались», - написал он в своем Twitter.ЧИТАЙТЕ:получитовый режим с ЕС, – Э..... Читать новость...

Послы ЕС одобрили безвиз для Украины...

В среду, 26 апреля, послы ЕС одобрили безвиз для Украины. Эту информацию подтвердил президент Украины Петр Порошенко. Решение европейских послов он назвал историческим и «открывающим украинцам двери Европы».

ЧИТАЙТЕ: МИД Украины предупреждает, что безвиз с ЕС дает право только на поездки в личных целях

«Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен», - заявил Петр Порошенко.

ЧИТАЙТЕ: В Европарламенте поддержали решение о предоставлении Украине безвизового режима

По словам президента, с таким же ..... В среду, 26 апреля, послы ЕС одобрилидля Украины. Эту информацию подтвердил президент Украины Петр Порошенко. Решение европейских послов он назвал историческим и «открывающим украинцам двери Европы».ЧИТАЙТЕ: МИД Украины предупреждает, чтос ЕС дает право только на поездки в личных целях«Только что Совет ЕС на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украинеового режима. Двери Европы для Украины открыты. Сейчас осталось решение Совета ЕС на уровне министров, и процесс завершен», - заявил Петр Порошенко.ЧИТАЙТЕ: В Европарламенте поддержали решение о предоставлении Украинеового режимаПо словам президента, с таким же ..... Читать новость...

Украинцы получили безвиз с ещё одной страной...

Граждане Украины смогут путешествовать без виз в Эквадор. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

По его словам, это уже 21-я страна Латинской Америки, которая введет безвиз для украинцев.

«Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан», - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований.

«Вступления Соглашения в силу позволит ввести безвизовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсифик..... Граждане Украины смогут путешествовать без виз в Эквадор. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.По его словам, это уже 21-я страна Латинской Америки, которая введетдля украинцев.«Подписан! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "". Продолжаем открывать двери для наших граждан», - говорится в сообщении.В апреле 2019 года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований.«Вступления Соглашения в силу позволит ввестиовый режим на основе взаимности, что будет способствовать развитию и интенсифик..... Читать новость...