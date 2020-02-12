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|Новость
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Зеленский встретился с Оливером Варгеи
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|Добавлено:
|2020-02-12 15:35:52
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который находится в Украине с визитом.
В ходе встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них – подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках «Европейского зеленого соглашения», начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.
«Спасибо за постоянную поддержку евроинтеграционного курса Украины, суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – отметил Президент.
Стороны обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает инвестиционной поддержки Европейского Союза и государств – членов ЕС. Он также проинформировал Оливера Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.
«У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины», – отметил Глава государства.
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призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
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.
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