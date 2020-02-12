Новость Зеленский встретился с Оливером Варгеи Добавлено: 2020-02-12 15:35:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который находится в Украине с визитом.

В ходе встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них – подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках «Европейского зеленого соглашения», начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.

«Спасибо за постоянную поддержку евроинтеграционного курса Украины, суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – отметил Президент.

Стороны обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает инвестиционной поддержки Европейского Союза и государств – членов ЕС. Он также проинформировал Оливера Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.

«У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины», – отметил Глава государства.

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«Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии», - говорится в сообщении.

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Он поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

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«Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины», - отметил Зеленский.

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«Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины», - говорится в сообщении.

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«Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружественны, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец гордиться, что у нас такие хорошие соседи и хорошие отношения», - отметил Зеленский.

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