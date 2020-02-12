Новость Ермак продолжит заниматься переговорами с РФ Добавлено: 2020-02-12 16:03:48 Корреспондент: Алексей Свидров

На посту руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ермак продолжит заниматься вопросами, над которыми работал в статусе помощника Главы государства, в частности переговорным процессом с Российской Федерацией и освобождением украинских пленных.

«Сегодня нет ничего важнее, чем прекращение войны, прекращение гибели наших людей, чтобы вернулись все наши граждане. Я думаю, это – важнейшая задача, которую мы получили от Президента Украины. И мы будем ее выполнять», – сказал Андрей Ермак в ходе брифинга в Офисе Президента Украины.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения местных выборов на Донбассе в октябре этого года, руководитель Офиса отметил, что это логичный шаг, ведь на это время запланированы выборы местной власти на всей территории Украины. Но такие выборы должны проходить исключительно по украинскому законодательству и при условии возврата Украиной контроля над восточным участком границы.

«У нас есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли состояться на всей территории Украины, согласно украинским законам. Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах», – подчеркнул Андрей Ермак.

Также он заверил, что заявления отдельных политиков о возможности запуска водоснабжения на территорию оккупированного Крымского полуострова в обмен на возвращение контроля над Донбассом являются лишь их личным мнением.

Андрей Ермак подчеркнул, что после завершения войны на Донбассе этот регион нужно сделать краем с развитой экономикой.

«У нас есть такая мечта: после окончания войны, после возвращения территорий, установления контроля над украинской границей мы действительно хотим сделать там современный экономический хаб, завести новые технологии и бизнес. Потому что это наша территория, и она заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь», – отметил он.

В то же время Андрей Ермак сообщил, что пока не планируется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским Президентом Владимиром Путиным до проведения очередного саммита в Нормандском формате.

«Это решение будет принимать Президент. Если он увидит, что такая встреча необходима, она может стать шагом по получению настоящих результатов переговоров в Нормандском формате, мы этого не исключаем», – резюмировал руководитель Офиса Президента.

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Внешнеполитическое направление также останется в центре его внимания.

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Ермак отреагировал на идею Арахамии о воде для Крыма ...

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ЕС обеспокоен переговорами о снижении цены на газ в Москве -...

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Песков: «Путин удовлетворен переговорами с премьером Нидерла...



Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремлевской администрации сообщил, что глава государства Владимир Путин удовлетворен состоявшимися на этой неделе телефонными переговорами с премьер-министром Голландии Марком Рютте, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг российского представительства в Гааге и договорились о приезде короля Нидерландов в Россию.

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Переговоры с МВФ не связаны с переговорами о цене российског...



Первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов не видит прямой связи между переговорами Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной и переговорами относительно цены на газ между Украиной и Россией.

"Никакой прямой связи между работой с МВФ в нашей стране и работой между двумя странами в части цены на газ не существует", - заявил он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

С.Арбузов также проинформировал, что Украина ведет переговоры по новой программе сотрудничества с МВФ.

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Переговорами с президентом Франции Олландом завершился визит...



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После прошла встреча главы российского прави..... Официальный визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Париж завершилсяс французским президентом Франсуа Олландом, которые прошли в Елисейском дворце. Это мероприятие стояло последним в протокольном расписании российского премьера.До этого Медведев встретился со своим французским коллегой Жаном-Марком Эйро, после чего обе стороны подписали пакет российско-французских документов.После заседания российско-французской межправительственной комиссии Дмитрий Медведев подчеркнул, что многие вопросы внешней политики и в России, и во Франции относятся к сфере компетенции президентов стран.После прошла встреча главы российского прави..... Читать новость...