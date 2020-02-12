Новость Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (больших городов) Добавлено: 2020-02-12 16:23:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Мэр года» (больших городов).



Анатолий БОНДАРЕНКО. Черкасский городской голова

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Украины

Три главных события 2019 года по Вашей версии: Масштабное строительство и ремонт городских дорог (ремонтируются даже те дороги, которые не знали ремонта со времен Независимости). Открытие экспозиции для копытных животных «Олени и зубры» в Черкасском зоопарке, аналогов которой нет в Украине. Обновление инфраструктуры черкасских парков и скверов, в частности установление в парке Сосновый Бор Колеса обозрения, которое не функционировало больше 10 лет.

Ваше жизненное кредо: Мое жизненное кредо – Никогда не останавливаться на достигнутом.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Мечта моего детства – стать военным.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Моя пока что не осуществленная мечта – написать картину.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех – это успеть. Успеть сделать много добрых дел на благо общества и Украины.

Ваш любимый афоризм? «Ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую лающую на тебя собаку» (сэр Уинстон Черчилль).

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Его людьми.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Бывший мэр Нью - Йорка Рудольф Джулиани.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Считаю, что главной и глобальной проблемой всех городов есть культура обращения с бытовыми отходами и утилизация мусора.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье не в деньгах. Ведь самых главных вещей в жизни не купишь.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... сделаю невозможное».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Своему коту Фернандиньо.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Чрезмерная эмоциональность. В некоторых случаях это действительно стает проблемой.

Есть ли у Вас любимая книга? Из зарубежной литературы – это повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Ливингстон», из украинской – роман «Троща», моего земляка, товарища и наставника Василия Шкляра.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? С Шарлем де Голлем , Иваном Сирком – казацким полководцем, не проигравшим ни единой битвы.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Долину цветов в Индии, которая символизирует обновление и расцвет. Будем стараться сделать нашу черкасскую Долину Роз такой же.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Именем своей матери.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? Естественно, на Черкащину. В самое ее сердце – Холодный Яр, место силы украинской нации.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение – мои четверо детей. А ошибся в нескольких людях, которым доверял.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Встречи с друзьями детства и юности.



Сергей НАДАЛ

Городской голова Тернополя

Награжден Орденом Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени, Орденом "За заслуги" III степени, Почетными грамотами Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:

Создание Тернопольской городской территориальной общины

Тернополь стал первым областным центром в Украине, который завершил процедуру присоединения окружающих сел в территориальную общину. К городу присоединились 4 сельские советы - это 8 населенных пунктов. Все жители Тернопольской МТГ получают льготы и социально необходимые услуги на уровне с жителями Тернополя. В 2019 году Тернополь - первый областной центр в Украине, который принял Устав и Стратегический план развития Тернопольской городской территориальной общины до 2029 года.

Городская транспортная реформа

Первыми в Украине ввели полноценный «электронный билет».

Льготные категории пассажиров получили персонифицированную «Социальную карту Тернополя» и полноценно пользуются льготами в транспорте.

В общественном транспорте Тернополя льготные категории жителей Тернополя (дополнительно ученики и студенты) имеют право на бесплатный проезд без ограничений количества.

Введен проездной билет длительного пользования «Электронный кошелек», и современная автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте.

Город активно обновляет транспортный парк муниципальных компаний. На маршрутах города дополнительно курсирует 24 больших низкопольных автобуса. Коммунальные автобусы соответствуют европейским стандартам Евро-5, рассчитанные на 80-100 пассажирских мест. В процессе закупки и лизинга еще 35 автобусов. Приобретено 34 троллейбуса и построено 8 новых троллейбусных линий, общей протяженностью 12 км.

Построена полноценная мусоросортировочная линия

С конца 2019 года тернопольская мусорная свалка стала полноценным полигоном твердых бытовых отходов. Работает мусоросортировочная линия мощностью 120-150 тонн отходов ежедневно, что позволяет до 40% отходов перерабатывать вторично. Проводится уплотнение твердых бытовых отходов. Благодаря этому, объем мусора уменьшится на треть.

Введена европейская практика повторного использования сырья для производства полезных товаров, таких как канализационные люки, бумага, водоотливы и многое другое.

Проводится обустройство биогазового оборудования для производства электроэнергии по зеленому тарифу.

Городские электронные сервисы

Среди последних внедрений информационных технологий - сервис поименного голосования депутатов, городской сити-бот в социальных сетях, электронный кабинет Тернополя, онлайн-запись в детсады и внешкольные учебные заведения.

Продолжается работа по созданию единого реестра территориальной общины, действует реестр коммунального имущества, реестр градостроительных условий и ограничений, современная геоинформационная система, программа электронных петиций, онлайн механизм общественного бюджета и онлайн система контроля доходов и расходов местного бюджета. Действуют платформы и сервисы «Открытый город», система публичных закупок ProZorro, «Е-медицина» - запись на прием к педиатру и врачу, Электронный документооборот SX-GOVERNMENT, «Е-транспорт» с интерактивной картой маршрутов транспорта, проект сети городских WEB- камер, Интерактивная карта ремонтов и тому подобное.

Ваше жизненное кредо: Мое кредо созвучно с тем, что в прошлом веке говорил митрополит Андрей Шептицкий: «Не потоком шумных и громких фраз, а тихой неутомимым трудом любите Украину». Эта фраза может стать настоящим путеводителем для всех украинцев.

Кем Вы мечтали стать в детстве? В детстве мечтал стать военным летчиком. Читал много книг и смотрел фильмы на авиационную тематику. Стать мэром города не планировал и не мечтал, но сегодня считаю, что это одна из лучших профессий.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Я мечтаю о том, чтобы Украина наконец стала такой, которую строили, о которой мечтали Создатели украинской нации Ярослав Мудрый, Тарас Шевченко, Андрей Шептицкий, Степан Бандера, за которую погибла Небесная Сотня, за которую отдают свою жизнь герои российско-украинской войны. Чтобы это была единственная, богатая, развитая страна, в которой хотели бы жить и работать украинцы, из какой они бы не хотели уезжать.

Говоря слово УСПЕХ, содержимое вы в него вкладываете? Для меня успех - это реализованное дело и слово благодарности, а также поддержка жителей города.

Ваш любимый афоризм? С детства верю в справедливость выражения: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Это сильное правило как для личного, так и профессионального успеха.

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем городе? Лучше сказать не «чем», а «кем». Людьми. Тернополянами. Каждый город - это прежде всего люди. Мои земляки - трудолюбивые, креативные и ответственные. И главное - истинные патриоты своего города и страны.

Кто, по Вашему мнению, является образцовым мэром? (На примерах всего мира) Во многом для себя примером вижу бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, который сделал многое для энергоэффективности, экологии, открытости власти, снижение уровня преступности и безработицы в Нью-Йорке. Именно он сумел не только снаружи, но и внутри изменить горожан к лучшему. Три каденции Блумберга на посту мэра называют «золотыми годами» Нью-Йорка.

Основная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Главная проблема заключается в том, что точка в вопросах децентрализации не поставлена. Децентрализация должна дать городам большую финансовую и ресурсную силу, а на самом деле мы имеем иную ситуацию. С одной стороны, центральные органы исполнительной власти передают в городской бюджет больше поступлений от налогов. Однако, наряду с этим, в разы больше передается финансовых обязательств.

К сожалению, государство не всегда выполняет бюджетные обязательства. Есть проблемы с перечислением из центрального бюджета средств на зарплаты медикам и педагогам. Город вынужден из собственного бюджета покрывать эти расходы. Деньги, которые должны идти на ремонтные работы и крупные инфраструктурные проекты, идут на зарплаты педагогов и медиков. Тернополяне - прежде всего.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? В реальных делах. В уважении людей. В ощущении, что люди ценят твой труд. Это самое важное.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ...» У меня есть моя точка опоры. Это моя жена и дочь.

Кому в этой жизни Вы завидуете? Наверное, людям, которые имеют больше свободного времени. Имеют больше возможностей проводить свободное время с семьей, заниматься хобби, спортом. Иногда таким людям я по-хорошему завидую.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Перфекционизм. Я ставлю высокие требования к себе и к подчиненным. Не всем комфортно работать в таких условиях.

Есть ли у Вас любимая книга? Любимых много. Но больше всего импонируют Сидни Шелдон «Если наступит завтра» и Василий Шкляр «Черный ворон».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Мне было бы интересно познакомиться и подружиться с людьми, которые создавали Тернополь в конце XIX - начале ХХ века. Для меня большим примером является бургомистр Тернополя Владимир Лучаковский. Для современных Тернополян важно не только то, что он был первым украинцем, занявшим главный пост в тогдашнем многонациональном Тернополе. Лучаковский был настоящим новатором. Под его руководством в Тернополе впервые было проведено электрическое освещение улиц, телефонная линия, водопровод, канализация.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Мне нечего переносить, ведь именно «Файне місто» является настоящим чудом и жемчужиной Украины. У нас есть свое чудесное озеро - наша гордость! Несмотря на большую руину во время войны, у нас сохранился колорит древнего города. Действительно не хватает утраченной Ратуши, которую мы мечтаем восстановить. Вернуть нашу аутентичность.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Именем нашего выдающегося физика, изобретателя, публициста, общественного деятеля, переводчика Библии на украинский язык, уроженца Тернопольской области Ивана Пулюя. Именно он, параллельно с другими учеными, первый изобрел X-лучи, которые сейчас называют рентгеновскими. А еще этот человек имел глубокое геополитическое понимание роли Украины в Европе. Многие его мысли актуальны и сегодня.

Представьте, что к вам в гости пришел Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Однозначно – на Тернопольщину! И не только Президента Америки. Я приглашаю в наш край и наш город всех украинских и иностранных гостей. Вы влюбитесь в Тернополь с первого взгляда. Это я вам гарантирую.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Для меня главное достижение - это моя семья и возможность жить на своей, Богом данной земле, и в своем родном городе. Об ошибках. Действительно, были ошибочные решения, и на посту мэра также. Община быстро дает сигнал и мы оперативно их стараемся исправить.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Я люблю путешествовать с семьей в горах. Люблю наше Прикарпатье, Закарпатье и Карпаты. Еще с детства занимался плаванием, в свободное время люблю играть в футбол, рыбачить. Сейчас в своем графике пытаюсь выделить несколько часов в неделю на тренажерный зал. Спорт для меня - это разрядка и дополнительная энергия для работы.

Андрей РАЙКОВИЧ. Городской голова Кропивницкого

Заслуженный работник сельского хозяйства Украины. Награжден орденами князя Ярослава Мудрого, «За заслуги» III, II и I степеней, почетной грамотой Верховной Рады Украины, почетной грамотой Кировоградского городского совета и исполнительного комитета, знаками отличия исполнительного комитета Кировоградского городского совета «За заслуги» I и II степеней. «Почетный гражданин Кировограда».



Три главных события 2019 года по Вашей версии:

Главным событием года для всех, конечно, стало избрание нового президента и парламента, связанные с ними ожидания и опасения, а для городского головы - форс-мажор. Надо налаживать сотрудничество с новым правительством, офисом президента, нардепами - решать системные проблемы, привлекать в том числе и государственные деньги, чтобы строить, ремонтировать, содержать... Для меня лично 2019 стал годом реализации знаковых для транспортного сообщения Кропивницкого инфраструктурных проектов, которых город ждал без преувеличения несколько десятилетий, самый масштабный - так называемая арка на улице Левитського. Вместе с «Укрзалізницею» и подрядчиками провели масштабную работу - останавливали движение поездов, разбирали мосты, срезали тысячи кубометров земли, заливали не меньше бетона, монтировали современные металлоконструкции, строили новые дороги. Завершали строительство жилой многоэтажки - впервые за время независимости за счет городского бюджета. Результат - качественный рывок, принципиально новое качество городской логистики и инфраструктуры, необходимое для новых времен, ордера на квартиры для людей, которые по 30-40 лет в жилищной очереди. Наконец, как раз под новый год «Рейтинг городов Украины» признал Кропивницкий вторым в Украине по удобству для пассажиров общественного транспорта. Это оценка начатого четыре года назад возрождения коммунальных пассажироперевозок, новый современный экологический транспорт, новые маршруты по новым дорогам. Конечно, второе место - почетное, но не первое, это не только признание, но и мотивация.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Порядочность. Любая работа должна быть по душе, чем бы не занимался. Иметь цель, без нее невозможно достигать никакого результата. От простого к сложному, а не наоборот. Требовательность. Профессионализм.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Военным инженером. Почти удалось - я стал инженером-электриком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Все мы мечтатели, без мечты нет движения вперед. На каждом отрезке жизни – свои вызовы, потому и мечты на каждом отрезке свои. Если есть желание и четкий план, нет ничего невозможного.

Быть сегодня успешным – это… видеть плоды своего труда, чувствовать эффект. Успех - уникальная возможность результативности, пользы от деятельности.

Ваш любимый афоризм? Управляющие действуют по правилам, лидер действует правильно - Уоррен Беннис, гуру лидерства.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе (поселке)? Наш город небольшой, но с высокой концентрацией талантливых людей, которые реализуют свои способности в самых разных направлениях. Выйдя на улицу, буквально в пределах квартала можно встретить известного архитектора, хореографа, художника, промышленника, ресторатора, поэта, театрала... Это вдохновляет, создает присущий только Кропивницкому креативный микроклимат, свой неповторимый колорит.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром? (на примерах со всего мира) Я думаю, каждый мэр, которого избрали люди - уже уникален. Другое дело - удастся ли ему оправдать их доверие, воплотить программу, в которую поверили. Чтобы давать оценки конкретному руководителю, надо пожить какое-то время в возглавляемом им городе, почувствовать уровень комфорта, удобство сервисов, динамику и качество изменений. В конце концов, объективную оценку, опять же, могут дать только сами горожане. Я «вешать медали» не возьмусь, это будет неправильно. Но в бразильском городе Куритиба мэр Жайме Лернер полностью изменил систему движения транспорта, решил целый ряд проблем, актуальных для большинства городов на планете. Его трижды избирали. К тому же, он известный архитектор пространства. А нашим городам как раз пространства не всегда хватает.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь? Проблемы могут быть экономическими, организационными, даже историческими, очень разными для каждого конкретного города. Общей, насущной для всех или хотя бы большинства, например, является необходимость модернизации инженерных сетей. Тепло, водоснабжение, канализация. Самостоятельно города со значительным многоэтажным фондом не смогут решить этот вопрос, нужна государственная политика.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Наличие благосостояния дает гарантии удовлетворения потребностей - для себя и семьи, плюс возможность оставить и на духовное. Меценатство, волонтерство для меня - это ощущение души, внутреннее состояние, а не пиар.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и мы построим город нашей мечты вместе».

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Я слишком амбициозен.

Есть ли у Вас любимая книга? Каждая книга дает толчок эмоциям, но сильно привязываешься к произведениям, связанным с личным. Для меня такое произведение - «Как закалялась сталь» Николая Островского. Мой отец также Павел, как главный герой. Он рассказывал о тяжелых временах своего детства, для меня воспоминания о нем, и эта книга связаны неразрывно.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Все действительно исторические личности по определению интересные люди, общение с которыми однозначно стало бы содержательным опытом.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? На то они и чудеса света, чтобы на них смотрели там, где их строили. А мы будем «раскручивать» свои исторические объекты. Но все же, Александрийский маяк не помешал - пусть светил бы из центра Украины - из славного города Кропивницкого. На наших гранитах ему бы землетрясение точно не угрожало.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Планета счастливых людей. Была бы для нас всех вместо путеводной звезды.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию? У нас прекрасная страна, и любой уголок Украины особенный и интересный, но плохим бы я был мэром, если бы не пригласил его в Кропивницкий.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Мне многого удалось достичь. Я посадил дерево, построил дом, воспитал детей, создал полторы тысячи рабочих мест, был избран городским головой, продолжение следует. Как и все, делал ошибки. Самой большой, наверное, не сделал, поэтому все удалось.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Я спортивный человек, люблю активный отдых. Играю в волейбол, катаюсь на горных лыжах, люблю и на беговых пройтись по снегу. Порыбачить летом. Зависит от настроения и окружения. Как и для любого нормального человека, для меня хороший отдых - побыть в кругу друзей, родных и близких, с детьми и внуками.

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Михаил Власенко – председатель Правления ПАО «Идея Банк».

Ваш жизненный девиз: «Дорогу осилит идущий».

Быть сегодня успешным – это… быть последовательным, целеустремленным и готовым к изменениям. В наше быстролетящее время происходит много изменений и их нужно своевременно уметь правильно оценить, воспринять и двигаться дальше вперед к намеченной цели. Целеустремленность и последовательность - качества, присущие каждому успешному человеку.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, ..... Общенациональная премия «Человек года-2015» определила лауреатов в«Финансист года».Михаил Власенко – председатель Правления ПАО «Идея Банк».Ваш жизненный девиз: «Дорогу осилит идущий».Быть сегодня успешным – это… быть последовательным, целеустремленным и готовым к изменениям. В наше быстролетящее время происходит много изменений и их нужно своевременно уметь правильно оценить, воспринять и двигаться дальше вперед к намеченной цели. Целеустремленность и последовательность - качества, присущие каждому успешному человеку.Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, ..... Читать новость...