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Федине сообщили о подозрении

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Добавлено:2020-02-12 17:12:05
Корреспондент:Алексей Свидров

  Народному депутату от «Европейской солидарности» Софии Федине сообщено о подозрении по статье об угрозе убийством президент. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

 «Прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

 Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

ЧИТАЙТЕ: Зверобой избрали меру пресечения

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

 
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”Нет. Пока мы говорим о задержании по факту”, - сказали в пресс-службе.
”После задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о подозрении. После этого в течение 72 часов должна быть определена мера пресечения”, - уточнили в Бюро.
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