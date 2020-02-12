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|Новость
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Федине сообщили о подозрении
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|Добавлено:
|2020-02-12 17:12:05
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Народному депутату от «Европейской солидарности» Софии Федине сообщено о подозрении по статье об угрозе убийством президент. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
«Прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.
Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
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26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Виктору Януковичу.
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сыну Януковича - Александру Януковичу в причастности к указанному завладению государственным имуществом", - говорится в сообщении.
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”Нет. Пока мы говорим о задержании по факту”, - сказали в пресс-службе.
”После задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о подозрении
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