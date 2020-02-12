Новость Федине сообщили о подозрении Добавлено: 2020-02-12 17:12:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Народному депутату от «Европейской солидарности» Софии Федине сообщено о подозрении по статье об угрозе убийством президент. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

«Прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению Генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

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26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Клименко сообщили о подозрении...



Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на своей странице в Facebook, что бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко сообщено о подозрении.

«Находящемуся в глубокой эмиграции из-за страха вернуться на родину экс-министру Клименко А.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением)», – написал он.

Клименко, других экс-чиновников и задержанных экс-налоговиков подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен...... Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на своей странице в Facebook, что бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко сообщено о«Находящемуся в глубокой эмиграции из-за страха вернуться на родину экс-министру Клименко А.В. сообщено ов совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением)», – написал он.Клименко, других экс-чиновников и задержанных экс-налоговиков подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен...... Читать новость...

Гладковскому сообщили о подозрении ...

Национальное бюро расследовании Украины сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким согласовано сообщение о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В пятницу, 18 октября 2019 года, детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (Декларирование недостовер..... Национальное бюро расследовании Украины сообщило обывшему заместителю главы Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.«Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким согласовано сообщение обывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В пятницу, 18 октября 2019 года, детективами НАБУ сообщено обывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (Декларирование недостовер..... Читать новость...

Бахматюку сообщили о подозрении ...

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило владельцу «VAB Банка» Олегу Бахматюку и экс-главе финучреждения о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Поскольку местонахождение Бахматюка и Мальцева пока не установлено, письменные сообщения о подозрении отправлены по почте жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых», - говорится в сообщении.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении кредитом НБУ возрос до 10 лиц: восьми из них, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, VAB Банка и ряда частных компан..... Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило владельцу «VAB Банка» Олегу Бахматюку и экс-главе финучреждения ов завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.«Поскольку местонахождение Бахматюка и Мальцева пока не установлено, письменные сообщения оотправлены по почте жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых», - говорится в сообщении.Таким образом, круг подозреваемых в завладении кредитом НБУ возрос до 10 лиц: восьми из них, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, VAB Банка и ряда частных компан..... Читать новость...

Александру Януковичу сообщили о подозрении...

Сыну беглого президента Александру Януковичу сообщили о подозрении. Он подозревается в причастности к завладению резиденцией "Межигорье", о чем сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ГПУ напомнили, что ранее по факту завладения резеденцией о подозрении сообщили Виктору Януковичу.

"В ходе расследования, на основании собранных доказательств сообщили о подозрении сыну Януковича - Александру Януковичу в причастности к указанному завладению государственным имуществом", - говорится в сообщении.

Янукович-младший подозревается "в создании фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности, пособничество в завладении государственным имущество..... Сыну беглого президента Александру Януковичу. Он подозревается в причастности к завладению резиденцией "Межигорье", о чемв пресс-службе Генеральной прокуратуры.В ГПУ напомнили, что ранее по факту завладения резеденцией оВиктору Януковичу."В ходе расследования, на основании собранных доказательствсыну Януковича - Александру Януковичу в причастности к указанному завладению государственным имуществом", - говорится в сообщении.Янукович-младший подозревается "в создании фиктивных предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности, пособничество в завладении государственным имущество..... Читать новость...

Колесникову и Вилкулу сообщили о подозрении ...

Экс-глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что бывшим народным депутатам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении и начат их розыск.

«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им сообщено о подозрении и начата процедура розыска», - написал он в Facebook.

В ГПУ сообщили, что Вилкула подозревают в злоупотреблении властью с тяжкими последствиями.

По данным следствия, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов Вилкул вопрек..... Экс-глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что бывшим народным депутатам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщено ои начат их розыск.«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им сообщено ои начата процедура розыска», - написал он в Facebook.В ГПУ, что Вилкула подозревают в злоупотреблении властью с тяжкими последствиями.По данным следствия, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов Вилкул вопрек..... Читать новость...

Мартыненко пока что не сообщили о подозрении ...

Бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко пока не сообщили о подозрении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

ЧИТАЙТЕ: Мартыненко задержан в рамках расследования дела по факту хищения денежных средств

В антикоррупционном ведомстве сказали, что подозрение Мартыненко еще не вручено.

”Нет. Пока мы говорим о задержании по факту”, - сказали в пресс-службе.

”После задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о подозрении. После этого в течение 72 часов должна быть определена мера пресечения”, - уточнили в Бюро.

В ведомстве отметили, что о мере пресечения пока гов..... Бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко пока не. Об этом УНИАНв пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.ЧИТАЙТЕ: Мартыненко задержан в рамках расследования дела по факту хищения денежных средствВ антикоррупционном ведомстве сказали, что подозрение Мартыненко еще не вручено.”Нет. Пока мы говорим о задержании по факту”, - сказали в пресс-службе.”После задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о. После этого в течение 72 часов должна быть определена мера пресечения”, - уточнили в Бюро.В ведомстве отметили, что о мере пресечения пока гов..... Читать новость...

Экс-замглавы ГМС Пимаховой сообщили о подозрении...

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила о вручении подозрения бывшему заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой в получении взятки.

«Сейчас уже бывшему заместителю Председателя Государственной миграционной службы Украины 24.05.2018 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение)», – говорится в сообщении.

Ей грозит от 8 до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать оп..... Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила о вручении подозрения бывшему заместителю главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой в получении взятки.«Сейчас уже бывшему заместителю Председателя Государственной миграционной службы Украины 24.05.2018 года сообщено ов совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение)», – говорится в сообщении.Ей грозит от 8 до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать оп..... Читать новость...

В прокуратуре сообщили 12 судьям о подозрении...

Органы прокуратуры проводят работу по выявлению фактов вынесения судьями заведомо неправосудных решений. Сообщили о подозрении в совершении таких уголовных преступлений 12 судьям в 10 процессах, еще 3 обвинительных акта направили в суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, Генеральная прокуратура Украины направила в апелляционный суд города Киева для определения подсудности обвинительный акт в отношении судьи Печерского районного суда г. Киева С.Волкова, который 19 сентября 2014 года во время рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве 39 участников акций протеста Д.Садовника постановил зав..... Органы прокуратуры проводят работу по выявлению фактов вынесения судьями заведомо неправосудных решений. Сообщили ов совершении таких уголовных преступлений 12 судьям в 10 процессах, еще 3 обвинительных акта направили в суд. Об этом УННв пресс-службе ГПУ.Так, Генеральная прокуратура Украины направила в апелляционный суд города Киева для определения подсудности обвинительный акт в отношении судьи Печерского районного суда г. Киева С.Волкова, который 19 сентября 2014 года во время рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве 39 участников акций протеста Д.Садовника постановил зав..... Читать новость...