Новость Посольство США в Украине отреагировало на увольнение Богдана Добавлено: 2020-02-13 11:00:18 Корреспондент: Алексей Свидров

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине прокомментировал увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

«Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком», - говорится в сообщении в Twitter.

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11 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Он назначил на данную должность Андрея Ермака.

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Посольство Украины отреагировало на заявление Великобритании...

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на комментарий британского правительства по поводу появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики.

«И все же, нету четкого ответа на простой вопрос: будут ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны», - говорится в сообщении.

Напомним, документ полиции Великобритании о борьбе с терроризмом наряду с неонацистами упоминает государственный герб Украины и символ Вооруженных сил - трезубец...... Украины в Великобританиина комментарий британского правительства по поводу появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики.«И все же, нету четкого ответа на простой вопрос: будут ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны», - говорится в сообщении.Напомним, документ полиции Великобритании о борьбе с терроризмом наряду с неонацистами упоминает государственный герб Украины и символ Вооруженных сил - трезубец...... Читать новость...

Этническим россиянам ничего не угрожает в Украине – посольст...



Как отметили в посольстве Соединенных Штатов в Украине, утверждения о том, что в Украине, якобы, существует угроза безопасности этническим россиянам – не соответствует действительности. По словам представителей посольства, такие заявления появляются только в российской прессе и на российском телевидении, в то время как новое правительство Украины с самого начала своей работы сделало своим приоритетом установление мира и достижение примирения.

Более того, как напомнили в дипмиссии, и.о. обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался подписывать закон, который мог бы ограничить использование русского языка на региональном уровне.

«США и другие ст..... Как отметили в посольстве Соединенных Штатов в, утверждения о том, что в, якобы, существует угроза безопасности этническим россиянам – не соответствует действительности. По словам представителей посольства, такие заявления появляются только в российской прессе и на российском телевидении, в то время как новое правительство Украины с самого начала своей работы сделало своим приоритетом установление мира и достижение примирения.Более того, как напомнили в дипмиссии, и.о. обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался подписывать закон, который мог бы ограничить использование русского языка на региональном уровне.и другие ст..... Читать новость...

МИД Франции отреагировало на визит французских политиков в о...

Министерство иностранных дел Франции отреагировало на визит французских парламентариев в оккупированный Крым. Французское ведомство подтвердило непризнание аннексии полуострова.

«Перекраивание границ противоречит международному праву. По этой причине международное сообщество, ЕС и Франция не признают аннексию Крыма», - говорится в заявлении.

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«Эта четкая позиция никоим образом не может быть изменена ни в результате какого-либо рода поездки, ни в результате какого-либо заявления, к которым не причастны французские власти. Перед лицом крайне важного вопроса для безопасности и стабильности в Евр..... Министерство иностранных дел Франциина визит французских парламентариев в оккупированный Крым. Французское ведомство подтвердило непризнание аннексии полуострова.«Перекраивание границ противоречит международному праву. По этой причине международное сообщество, ЕС и Франция не признают аннексию Крыма», - говорится в заявлении.Читайте: Украина недовольна визитом Медведева в оккупированный Крым«Эта четкая позиция никоим образом не может быть изменена ни в результате какого-либо рода поездки, ни в результате какого-либо заявления, к которым не причастны французские власти. Перед лицом крайне важного вопроса для безопасности и стабильности в Евр..... Читать новость...

Люстрация в Украине. Началось массовое увольнение высшего оф...

В Государственной пограничной службе Украины после принятия закона о люстрации началось массовое увольнение высшего офицерского состава, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ведомстве.

По словам собеседника агентства, в связи с принятием украинским парламентом закона под увольнение подпадает более 100 представителей Госпогранслужбы. "Все они - высший офицерский состав, который подпадает под закон о люстрации", - рассказал источник.

Согласно информации, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда весь руководящий состав администрации Госпогранслужбы уже находится в процессе увольнения.

"Уволился заместитель Литвина (глава ..... В Государственной пограничной службе Украины после принятия закона о люстрации началось массовоевысшего офицерского состава, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ведомстве.По словам собеседника агентства, в связи с принятием украинским парламентом закона подподпадает более 100 представителей Госпогранслужбы. "Все они - высший офицерский состав, который подпадает под закон о люстрации", - рассказал источник.Согласно информации, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда весь руководящий состав администрации Госпогранслужбы уже находится в процессе увольнения."Уволился заместитель Литвина (глава ..... Читать новость...

Посольство США в Украине обратилось к РФ...

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что Российская Федерация постоянно нарушает Минские соглашения.

«В течение последних 4 лет с момента подписания Трехсторонней контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения», - говорится в сообщении в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что Москва должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, а также освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня.

..... Соединенных Штатов Америки взаявило, что Российская Федерация постоянно нарушает Минские соглашения.«В течение последних 4 лет с момента подписания Трехсторонней контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения», - говорится в сообщении в Facebook.В посольстве подчеркнули, что Москва должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, а также освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня...... Читать новость...

В Украине откроют посольство Австралии...

В ближайшее время в Украине может появиться посольство Австралии. Об этом в ходе телефонного разговора договорились президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Тони Эбботт, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Петр Порошенко предложил углубить всесторонние контакты между странами и открыть Посольство Австралии в Украине. Тони Эбботт поддержал эту инициативу и сообщил, что Посольство Австралии в Украине будет открыто в ближайшее время», - говорится в сообщении.

В свою очередь премьер Австралии пригласил Петра Порошенко посетить с рабочим визитом его страну. Президент Украины с благодарностью принял приглашение, отметив, что сделает это после ст..... В ближайшее время вможет появиться посольство Австралии. Об этом в ходе телефонного разговора договорились президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Тони Эбботт, сообщает пресс-служба главы украинского государства.«Петр Порошенко предложил углубить всесторонние контакты между странами и открытьАвстралии в. Тони Эбботт поддержал эту инициативу и сообщил, чтоАвстралии вбудет открыто в ближайшее время», - говорится в сообщении.В свою очередь премьер Австралии пригласил Петра Порошенко посетить с рабочим визитом его страну. Президент Украины с благодарностью принял приглашение, отметив, что сделает это после ст..... Читать новость...

В Украине открылось контактное посольство НАТО...



Дипломатическое представительство Литвы в Украине с 1 января 2015 года сроком на два года получило дополнительный статус. В частности, дипломатическое представительство Литвы с 2015 года стало контактным посольством НАТО в Украине. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на BNS.

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По имеющимся данным, контактное посольство НАТО в Украине будет выполнять целый ряд важных задач. В частности, контактное посольство НАТО будет заниматься распространением информации о деятельности и проводимой политике Североатлантического альянса. Кроме того, в дипломатическом представительстве Литвы ..... Дипломатическое представительство Литвы вс 1 января 2015 года сроком на два года получило дополнительный статус. В частности, дипломатическое представительство Литвы с 2015 года стало контактным посольством НАТО в. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на BNS.Читайте: «У Украины нет перспективы вступления в НАТО», - МИД АвстрииПо имеющимся данным, контактное посольство НАТО вбудет выполнять целый ряд важных задач. В частности, контактное посольство НАТО будет заниматься распространением информации о деятельности и проводимой политике Североатлантического альянса. Кроме того, в дипломатическом представительстве Литвы ..... Читать новость...

Посольство США в Украине выразило поддержку Зеленскому ...

Посольство Соединенных Штатов Амерки в Украине обнародовало заявление временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора в поддержку действий президента Владимира Зеленского.

«Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения.

Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, только что, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в Нормандском ф..... Соединенных Штатов Амерки вобнародовало заявление временно поверенного в делахУильяма Тейлора в поддержку действий президента Владимира Зеленского.«Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения.Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, только что, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в Нормандском ф..... Читать новость...