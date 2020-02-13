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Посольство США в Украине отреагировало на увольнение Богдана
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|Добавлено:
|2020-02-13 11:00:18
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине прокомментировал увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.
«Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком», - говорится в сообщении в Twitter.
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11 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Он назначил на данную должность Андрея Ермака.
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, якобы, существует угроза безопасности этническим россиянам – не соответствует действительности. По словам представителей посольства, такие заявления появляются только в российской прессе и на российском телевидении, в то время как новое правительство Украины с самого начала своей работы сделало своим приоритетом установление мира и достижение примирения.
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Министерство иностранных дел Франции отреагировало
на визит французских парламентариев в оккупированный Крым. Французское ведомство подтвердило непризнание аннексии полуострова.
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высшего офицерского состава, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в ведомстве.
По словам собеседника агентства, в связи с принятием украинским парламентом закона под увольнение
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заявило, что Российская Федерация постоянно нарушает Минские соглашения.
«В течение последних 4 лет с момента подписания Трехсторонней контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения», - говорится в сообщении в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что Москва должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, а также освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня.
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В ближайшее время в Украине
может появиться посольство Австралии. Об этом в ходе телефонного разговора договорились президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Тони Эбботт, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
«Петр Порошенко предложил углубить всесторонние контакты между странами и открыть Посольство
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Уильяма Тейлора в поддержку действий президента Владимира Зеленского.
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у себя в Twitter прокомментировало решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) о выговоре руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.
«В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права», – говорится в сообщении.
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