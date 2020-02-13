Новость Микитасю продлили меру пресечения Добавлено: 2020-02-13 11:33:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации Укрбуд, экс-нардепу Максиму Микитасю еще на два месяца.

Он должен не покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда, должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве.

Также Микитась должен сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронной браслет.

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3 октября САП сообщила о подозрении Микитасю по делу об афере с квартирами для сотрудников Нацгвардии.

Ему инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины относительно обмена надлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине столицы. Как следствие такого неравноценного обмена государственному учреждению (согласно экспертных выводов) причинены убытки на сумму 81 635 448,00 грн.

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Полицейскому Сергею Олейнику продлили меру пресечения...

Полицейскому Сергею Олейнику, который застрелил во время погони пассажира BMW в феврале 2016 года, продлили меру пресечения на два месяца. Такое решение принял Голосеевский районный суд города Киева по ходатайству прокуратуры.

«По ходатайству столичной прокуратуры Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца (до 23 июня 2018 года) меру пресечения в виде личного обязательства полицейскому Сергею Олейнику, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего во время преследования BMW 7 февраля 2016», – сообщает ГПУ.

В деле объявлен перерыв до 30 марта...... Полицейскому Сергею Олейнику, который застрелил во время погони пассажира BMW в феврале 2016 года,на два месяца. Такое решение принял Голосеевский районный суд города Киева по ходатайству прокуратуры.«По ходатайству столичной прокуратуры Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца (до 23 июня 2018 года)в виде личного обязательства полицейскому Сергею Олейнику, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего во время преследования BMW 7 февраля 2016», – сообщает ГПУ.В деле объявлен перерыв до 30 марта...... Читать новость...

Роману Насирову продлили меру пресечения до 21 октября...



Соломенский районный суд Киева продлил еще на два месяца процессуальные обязанности, возложенные на временно отстраненного голову ГФС Романа Насирова до 21 октября. Об этом сообщили УНН в САП.

В частности, суд продлил действие запрета выезда за пределы Киева, обязанность носить электронное средство контроля и сдать биометрический паспорт.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 м..... Соломенский районный суд Киева продлил еще на два месяца процессуальные обязанности, возложенные на временно отстраненного голову ГФС Романа Насирова до 21 октября. Об этом сообщили УНН в САП.В частности, суд продлил действие запрета выезда за пределы Киева, обязанность носить электронное средство контроля и сдать биометрический паспорт.Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насировув виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 м..... Читать новость...

Суд продлил меру пресечения Россошанскому...

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, до 8 июля.

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«По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю. В. - подозреваемого по ч. 1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство», – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ: Дмитрию Россошанскому продлили арест..... Шевченковский районный суд Киева продлилдля Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, до 8 июля.ЧИТАЙТЕ: Подозреваемому в убийстве Ноздровской Россошанскомуарест до 25 июня«По результатам рассмотрения ходатайства о продлении мерыв виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю. В. - подозреваемого по ч. 1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство», – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ: Дмитрию Россошанскомуарест..... Читать новость...

Суд избрал меру пресечения Седюку...

В понедельник, 15 мая, суд избрал меру пресечения украинскому пранкеру Виталию Седюку. Его отпустили домой под личное обязательство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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«По ходатайству киевской местной прокуратуры №4 Днепровским райсудом столицы пранкеру Виталию Седюку избрана мера пресечения в виде личного обязательства», – сказала она.

Надежда Максимец уточнила, что Виталий Седюк обязан являться по вызову в орган досудебного следствия, сдать на хранение документы на выезд за границу и сообщать об изменении места жительства. Если он нарушит взятые на с..... В понедельник, 15 мая, суд избралукраинскому пранкеру Виталию Седюку. Его отпустили домой под личное обязательство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.ЧИТАЙТЕ: Порошенко о казусе с Седюком на «Евровидении-2017»: Я разочарован«По ходатайству киевской местной прокуратуры №4 Днепровским райсудом столицы пранкеру Виталию Седюку избрана мерав виде личного обязательства», – сказала она.Надежда Максимец уточнила, что Виталий Седюк обязан являться по вызову в орган досудебного следствия, сдать на хранение документы на выезд за границу и сообщать об изменении места жительства. Если он нарушит взятые на с..... Читать новость...

Суд избрал меру пресечения Буднику...

Печерский районный суд Киева применил к начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергею Буднику, подозреваемому во взяточничестве, меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в размере 128 тыс. грн, передает УНН.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что 25 августа Печерским районным судом города Киева начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины и посреднику при получении неправомерной выгоды избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.

В ведомстве добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомн..... Печерский районный суд Киева применил к начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергею Буднику, подозреваемому во взяточничестве,в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в размере 128 тыс. грн, передает УНН.В пресс-службе ГПУ сообщили, что 25 августа Печерским районным судом города Киева начальнику Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины и посреднику при получении неправомерной выгоды избрана мерав виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому.В ведомстве добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.Напомн..... Читать новость...

Зверобой избрали меру пресечения ...

Марусе Зверобой (Елена Беленькая) избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает «Украинская правда».

Она должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Также Зверобой обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.

По словам адвоката Андрея Писаренко, защита Зверобой все равно будет подавать апелляцию, хотя это и не предусмотрено для личного обязательства.

ЧИТАЙТЕ:..... Марусе Зверобой (Елена Беленькая) избралив виде личного обязательства. Об этом сообщает «Украинская правда».Она должна являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства, о смене работы, сдать на хранение паспорт для выезда за границу.Также Зверобой обязали носить электронное средство контроля сроком на два месяца до 9 апреля 2020 года.По словам адвоката Андрея Писаренко, защита Зверобой все равно будет подавать апелляцию, хотя это и не предусмотрено для личного обязательства.ЧИТАЙТЕ:..... Читать новость...

Суд продлил меру пресечения Елене Зайцевой...

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой, которая подозревается в совершении смертельного ДТП на улице Сумской 18 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Светлана Муратова.

Зайцевой продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля включительно без возможности внесения залога.

18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновени..... Киевский районный суд Харькова продлилв виде содержания под стражей Елене Зайцевой, которая подозревается в совершении смертельного ДТП на улице Сумской 18 октября.Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Светлана Муратова.Зайцевойв виде содержания под стражей до 10 февраля включительно без возможности внесения залога.18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновени..... Читать новость...

Суд изменил меру пресечения Игнату Кромскому ...

"Топазу" изменили меру пресечения.

Киевский районный суд изменил меру пресечения антимайдановцу Игнату Кромскому, который известен по прозвищу "Топаз". Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Харьковской области.

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"Киевский районный суд изменил меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога на 33 дня, до 28 мая", - сообщили в милиции.

Как сообщили правоохранители, содержаться И. Кромской будет в Харьковском СИЗО.

Напомним, 29 марта антимайдановца "Топаза" посадили под домашний арест. При этом про..... "Топазу" изменилиКиевский районный суд изменилантимайдановцу Игнату Кромскому, который известен по прозвищу "Топаз". Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Харьковской области.Читайте: По факту захвата наблюдателей ОБСЕ в Славянске открыто уголовное производство"Киевский районный суд изменилна содержание под стражей без возможности внесения залога на 33 дня, до 28 мая", - сообщили в милиции.Как сообщили правоохранители, содержаться И. Кромской будет в Харьковском СИЗО.Напомним, 29 марта антимайдановца "Топаза" посадили под домашний арест. При этом про..... Читать новость...