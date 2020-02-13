Новость Комитет ВР принял решение о невозможности поставки воды в Крым Добавлено: 2020-02-13 12:00:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

«Любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными», - заявил глава комитета Дмитрий Лубинец.

Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.

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Напомним, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в обмен на Донбасс Украина могла бы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.

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"Лично я сегодня не вижу ни одной причины для того, чтобы начинать какие-то переговоры по поводу воды с оккупационными властями Крыма", - написал Р.Чубаров.

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Скандальный матч Таврия-Металлург – дисциплинарный комитет П...



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«Мы определили требования к качеству самой услуги - поставки горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перечисление стоимости», - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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