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Комитет ВР принял решение о невозможности поставки воды в Крым

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Добавлено:2020-02-13 12:00:54
Корреспондент:Алексей Свидров

  Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

 «Любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными», - заявил глава комитета Дмитрий Лубинец.

 Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.

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Напомним, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в обмен на Донбасс Украина могла бы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.

 
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