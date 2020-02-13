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Комитет ВР принял решение о невозможности поставки воды в Крым
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|Добавлено:
|2020-02-13 12:00:54
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.
«Любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными», - заявил глава комитета Дмитрий Лубинец.
Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.
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Напомним, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в обмен на Донбасс Украина могла бы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.
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Вопрос, касающийся организации поставок воды
на территорию Крым
ского полуостров, должен быть урегулирован на уровне хозяйствующих субъектов. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил вице-премьер Украины Владимир Гройсман. Слова Гройсмана приводит УНИАН.
«В данный момент у нас оснований для поставки воды
на территорию Крым
ского полуострова нет. Крым
у стоит активнее заняться этим вопросом. На сегодняшний день у нас нет никаких договоров, а значит, нет оснований для поставки воды
. Я думаю, что Крым
должен более активно начать работать и внести свои предложения по оплате доставки воды
», - прокомментировал ситуацию вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Напомним, что под..... Читать новость...
Меджлис должен участвовать в обсуждении поставки воды в Крым...
Обсуждение возможности поставки
днепровской воды
в Крым
должно проходить при обязательном участии Меджлиса. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Лично я сегодня не вижу ни одной причины для того, чтобы начинать какие-то переговоры по поводу воды
с оккупационными властями Крым
а", - написал Р.Чубаров.
По его словам, "сторонникам поставки
днепровской воды
в оккупированный Крым
предлагаю немедленно поменяться местами с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом, закрытым ФСБ в Симферопольском СИЗО".
Напомним, исполняющий обязанности председателя Государс..... Читать новость...
Комитет ВР принял решение по закону о выборах нардепов...
Комитет принял решение
по закону о выборах депутатов - Д.Жвания
Комитет
ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления сегодня на своем заседании рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении доработанный законопроект по совершенствованию законодательства по вопросам проведения выборов народных депутатов реестр. № 3396, поданный А.Ефремовым, В.Олийныком и Д.Шпеновым, передает УНН.
Данное решение
было поддержано большинством голосов, сообщает пресс-служба главы комитета Давида Жвании.
Также комитет рекомендовал в первом чтении принять законопроект Р.Князевича (№ 2908). При этом законопроект 3396-1 (автор - Ковальчук) комитет отклонил как альтернативн..... Читать новость...
Регламентный комитет принял незаконное решение – Ризаненко...
Народный депутат Украины от фракции «УДАР» Павел Ризаненко заявил, что регламентный комитет принял
незаконное и неконституционное решение
, лишив Сергея Власенко депутатских полномочий.
«Мы наблюдаем попытку лишить депутатских полномочий четырех человек – Власенко от «Батькивщины», Балоги, который покинул Партию регионов, Домбровского, не пожелавшего присоединяться к Партии регионов и Веревского. Спросите, а Веревского по какой причине? Поскольку как только стал вопрос о персональном голосовании, то большинство депутатов от Партии регионов также поставили перед фактом – либо персонально голосовать, либо – не депутат», - заяв..... Читать новость...
Украина назвала условие, при котором она готова возобновить ...
Руководство Государственного агентства водных ресурсов Украины заявило о том, что агентство не ведет переговоров с оккупационными властями Крым
ского полуострова о восстановлении подачи воды
. Отметим, что именно в подчинении украинского агентства находится Северо-Крым
ский канал. Напомним, что этот канал ранее обеспечивал 85% потребностей Крым
а в пресной воде.
Такое заявление сделал заместитель руководителя агентства Алексей Чунарев.
«Договоры по подаче воды
могут быть заключены только в том случае, если будут определены в рамках украинского законодательства легитимные органы, которые смогут представлять интересы водопользователей, ведущих хозяйственную деятельность на территории Крым
с..... Читать новость...
Скандальный матч Таврия-Металлург – дисциплинарный комитет П...
Напомним любителям футбола, что матч 21-го тура Таврия-Металлург (Донецк), который должен был быть сыгран в Симферополе, не состоялся по причине неудовлетворительного состояния газона на симферопольском стадионе «Локомотив».
В прессе специалистами обсуждались возможные санкции, которые могут быть применены к симферопольской Таврии. Дисциплинарный комитет УПЛ принял решение
, которое, возможно, не поставит точку в вопросе проведения матча Таврия-Металлург (Донецк).
Согласно с решение
м Дисциплинарного комитета УПЛ, матч Таврия-Металлург должен быть переигран в Симферополе. Правда, чиновники пока не назвали дату проведения поединка. Кроме того, футбольный клуб и..... Читать новость...
Комитет самоуправления Киева принял решение о создании Народ...
Как сообщил депутат партии «Батькивщина» Александр Бригинец, сегодня, 27 января, состоялось заседание Комитет
а самоуправления Киева, в ходе которого было принято решение
о создании на базе данного Комитет
а Народного Совета Киева.
По его словам, в Народный Совет Киева вошли депутаты Верховной Рады Украины от Киева, депутаты Киевсовета и известные общественные деятели.
«Понятно, что речь идет о депутатах и деятелях, которые поддерживают народ, а не Януковича. Полный список будет оглашен уполномоченными лицами», - добавил Александр Бригинец.
Как отметил политик, Киевский Народный Совет – единственный народный совет в Украине, который бы..... Читать новость...
В Украине утвердили правила поставки горячей воды...
Кабинет министров Украины утвердил правила поставки
горячей воды
. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Теперь горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов Цельсия и не выше, чем 75 градусов Цельсия. Отмечается, что это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.
«Мы определили требования к качеству самой услуги - поставки
горячей воды
, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перечисление стоимости», - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Кроме этого, определен ..... Читать новость...
Антикоррупционный комитет принял постановление об увольнении...
Антикоррупционный комитет принял
постановление об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД. Соответствующий вывод опубликован на сайте украинского парламента, передает УНН.
Соответствующее решение Комитет принял
еще 3 июня. "Проект акта соответствует требованиям антикоррупционного законодательства (решение Комитет
а от 3 июня 2015 года, протокол № 26)", - говорится в документе.
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Напомним, 14 мая в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 2846 об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины.
Также н..... Читать новость...