Новость Украина инициировала спецзаседание в ООН Добавлено: 2020-02-13 12:35:27 Корреспондент: Алексей Свидров

20 февраля 2020 года состоится специальное заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое инициировала Украина. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.

«Дискуссия, в которой примет участие министр иностранных делам Украины Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политической, гуманитарной, экономической и социальной измерениях», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве назвали «проверенным трюком» российской дипломатии инициативу РФ созвать накануне обсуждения в Генассамблее заседание Совбеза ООН, посвященное Минским соглашениям.

«Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию», - заявили в МИД.

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Украина, Украина и еще раз Украина, - президент ПАСЕ...



Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер в очередной раз подчеркнула, что Украина - основной приоритет для Совета Европы на сегодняшний день. Такое заявление Брассер сделала сегодня, 6 мая, в ходе своего выступления на заседании Комитета министров Совета Европы в Вене.

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Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации на саммите...



Советник президента Украины Виктора Януковича, Андрей Гончарук, заявил, что Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом весной следующего года, а именно в марте, когда состоится саммит Украина-Евросоюз.

По его словам, март 2014 года – ближайшая возможность для Украины, чтобы снова попытаться интегрироваться в Европу.

Сам же Гончарук рассчитывает на то, что к этому времени рабочая группа сможет решить все противоречивые вопросы.

Напомним, что сегодня, 29 ноября, Украина так и не подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом в Вильнюсе. В Европе, в свою очередь, заявили, что двери Европейского союза остаются открытыми для..... Советник президента Украины Виктора Януковича, Андрей Гончарук, заявил, чтосможет подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом весной следующего года, а именно в марте, когда состоится саммит-Евросоюз.По его словам, март 2014 года – ближайшая возможность для Украины, чтобы снова попытаться интегрироваться в Европу.Сам же Гончарук рассчитывает на то, что к этому времени рабочая группа сможет решить все противоречивые вопросы.Напомним, что сегодня, 29 ноября,так и не подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом в Вильнюсе. В Европе, в свою очередь, заявили, что двери Европейского союза остаются открытыми для..... Читать новость...

Комбинат «Украина» хочет наладить выпуск биопаспортов к нояб...



Полиграфкомбинат «Украина» надеется наладить производство биометрических паспортов Украины до начала саммита Украина-ЕС, который пройдет в Вильнюсе в ноябре текущего года. Об этом сообщил глава полиграфкомбината «Украина» Максим Степанов.

На вопрос о том, успеет ли предприятие запустить производство биометрических паспортов к саммиту, Максим Степанов ответил: «Хотим. Очень».

Кроме того, Максим Степанов затруднился ответить на вопрос, какой же будет стоимость биометрических паспортов, однако выразил уверенность в том, что их цена будет ниже 350 гривен, которые ранее были заявлены консорциумом «ЕДАПС».

«Думаю, что дешевле. Но сказать с..... Полиграфкомбинат «» надеется наладить производство биометрических паспортов Украины до начала саммита-ЕС, который пройдет в Вильнюсе в ноябре текущего года. Об этом сообщил глава полиграфкомбината «» Максим Степанов.На вопрос о том, успеет ли предприятие запустить производство биометрических паспортов к саммиту, Максим Степанов ответил: «Хотим. Очень».Кроме того, Максим Степанов затруднился ответить на вопрос, какой же будет стоимость биометрических паспортов, однако выразил уверенность в том, что их цена будет ниже 350 гривен, которые ранее были заявлены консорциумом «ЕДАПС».«Думаю, что дешевле. Но сказать с..... Читать новость...

ЧМ-2012 по футзалу. Коста-Рика – Украина - 1:6. Украина выхо...



Сегодня, 7 ноября, в городе Накхонратчасима сборная Украины завершила свой последний матч в групповом этапе чемпионата мира по футзалу, который, напомним, проходит в Таиланде.

Сборная Украины в первом своем поединке расписала мировую 3:3 со сборной Парагвая. Во втором матче украинцы победили со счетом 5:3 сборную Таиланда. А сегодня, в заключительном поединке группового этапа, сборная Украины по футзалу выиграла со счетом 1:6 у сборной Коста-Рики.

Отметим, что сборная Украины гарантировала себе место в плей-офф еще после победы над Таиландом. Но, сегодняшний результат в игре с Коста-Рикой, а также результат параллельного матча Парагвай-Таиланд, позволили сборной Украине занять первое мес..... Сегодня, 7 ноября, в городе Накхонратчасима сборная Украины завершила свой последний матч в групповом этапе чемпионата мира по футзалу, который, напомним, проходит в Таиланде.Сборная Украины в первом своем поединке расписала мировую 3:3 со сборной Парагвая. Во втором матче украинцы победили со счетом 5:3 сборную Таиланда. А сегодня, в заключительном поединке группового этапа, сборная Украины по футзалу выиграла со счетом 1:6 у сборной Коста-Рики.Отметим, что сборная Украины гарантировала себе место в плей-офф еще после победы над Таиландом. Но, сегодняшний результат в игре с Коста-Рикой, а также результат параллельного матча Парагвай-Таиланд, позволили сборной Украине занять первое мес..... Читать новость...

Назначены арбитры на матчи Молдавия-Украина и Украина-Черног...



На следующей неделе сборная Украины по футболу проведет два матча в рамках отбора на ЧМ-2014.

12 октября в Кишиневе состоится матч Молдавия-Украина, а 16 октября Украина сыграет с Черногорией.

Сегодня стали известны имена главных арбитров, которые будут работать на матчах с участием украинской сборной. Матч Молдавия-Украина рассудит 30-летний француз Клеман Тюрпен, который работает на международных матчах, начиная с 2010 года. Отметим, что за это время Клеман Тюрпен ни разу не был главным арбитром в матчах с участием национальной сборной Украины и украинских клубов.

Главным арбитром матча Украина-Черногория будет 37-летний грек Михаил Кукулакис, который уже знаком украинским болельщика..... На следующей неделе сборная Украины по футболу проведет два матча в рамках отбора на ЧМ-2014.12 октября в Кишиневе состоится матч Молдавия-, а 16 октябрясыграет с Черногорией.Сегодня стали известны имена главных арбитров, которые будут работать на матчах с участием украинской сборной. Матч Молдавия-рассудит 30-летний француз Клеман Тюрпен, который работает на международных матчах, начиная с 2010 года. Отметим, что за это время Клеман Тюрпен ни разу не был главным арбитром в матчах с участием национальной сборной Украины и украинских клубов.Главным арбитром матча-Черногория будет 37-летний грек Михаил Кукулакис, который уже знаком украинским болельщика..... Читать новость...

Анатолий Тимощук о матче Польша-Украина: «Не думаю, что Укра...



Напомним, что 22 марта сборная Украины в Варшаве сыграет против национальной команды Польши в рамках отбора на чемпионат мира-2014. Этот матч важен для подопечных Михаила Фоменко, ведь, так получилось, что именно игра против Польши становится для Украины определяющей в дальнейшей борьбе за выход в финальную часть ЧМ-2014.

Капитан сборной Украины Анатолий Тимощук в преддверии матча Польша-Украина отметил, что «нас ждет интересная борьба». Главное, по мнению полузащитника мюнхенской «Баварии», «должным образом настроиться».

Говоря о футболистах сборной Польши, Анатолий Тимощук отметил следующее: «Думаю, все-таки более яркий футбол отдельные игроки ..... Напомним, что 22 марта сборная Украины в Варшаве сыграет против национальной команды Польши в рамках отбора на чемпионат мира-2014. Этот матч важен для подопечных Михаила Фоменко, ведь, так получилось, что именно игра против Польши становится для Украины определяющей в дальнейшей борьбе за выход в финальную часть ЧМ-2014.Капитан сборной Украины Анатолий Тимощук в преддверии матча Польша-отметил, что «нас ждет интересная борьба». Главное, по мнению полузащитника мюнхенской «Баварии», «должным образом настроиться».Говоря о футболистах сборной Польши, Анатолий Тимощук отметил следующее: «Думаю, все-таки более яркий футбол отдельные игроки ..... Читать новость...

Плей-офф. Украина - Франция. Украина уверенно обыграла франц...

Вчера поздним вечером в Киеве завершился первый матч раунда плей-офф квалификации к чемпионату мира 2014, в котором сыграли национальные сборные Украины и Франции. На радость миллионам украинских поклонников их кумиры сумели одержать победу со счетом 2:0.

В первом тайме забитых голов зрители не увидели. В целом первая половина игры прошла без особо ярких моментов. Обе команды играли осторожно.

Во второй половине матча было забито два гола. Первый гол был забит на 61-й минуте: игрок днепропетровского «Днепра» Роман Зозуля «продавил» оборону французов и протолкнул мяч в ворота. Второй гол украинской сборной был также забит с помощью Романа Зозули, который зарабо..... Вчера поздним вечером в Киеве завершился первый матч раунда плей-офф квалификации к чемпионату мира 2014, в котором сыграли национальные сборные Украины и Франции. На радость миллионам украинских поклонников их кумиры сумели одержать победу со счетом 2:0.В первом тайме забитых голов зрители не увидели. В целом первая половина игры прошла без особо ярких моментов. Обе команды играли осторожно.Во второй половине матча было забито два гола. Первый гол был забит на 61-й минуте: игрок днепропетровского «Днепра» Роман Зозуля «продавил» оборону французов и протолкнул мяч в ворота. Второй гол украинской сборной был также забит с помощью Романа Зозули, который зарабо..... Читать новость...