Новость ГБР не будет простить ареста для Федины Добавлено: 2020-02-13 13:31:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственное бюро расследований намерено просить суд избрать депутату Верховной Рады от «Европейской солидарности» Софии Федине меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы», - отметил представитель ведомства.

По его словам, ГБР будет просить суд избрать Федине меру пресечения в виде личного обязательства - так же, как и в случае с волонтером Марусей Зверобой.

Накануне Федине сообщели о подозрении по статье об угрозе убийством президента. Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

26 октября 2019 года народный депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.Напомним, ГБР подготовило сообщение о подозрении Федине из-за угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Властям США придется реагировать на петицию с призывом прост...



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