Новость В Украине нужно создать нормальные условия для работы ученых, - Зеленский Добавлено: 2020-02-13 14:01:15 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лауреатами премии Главы государства для молодых ученых 2019 года. Встреча состоялась в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.

Владимир Зеленский ознакомился с работами лауреатов премии. Также он осмотрел экспозицию Фонда Президентов Украины и вручил лауреатам премии свидетельства и нагрудные знаки.

«Я рад сегодня отметить украинских ученых государственными премиями в области науки и техники. Я неоднократно говорил и буду повторять: самое ценное, что есть в Украине, – это наши люди. Их ум, таланты, креативность и трудолюбие. И это доказывают наши ученые», – сказал Владимир Зеленский в ходе встречи.

Глава государства отметил, что лауреатами премии стали 40 научных работ в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, медицины, экологии, кибербезопасности и др.

«Эти работы модернизируют процессы, позволяют государству потенциально сэкономить или заработать миллиарды гривен, способны улучшить жизнь как отдельных отраслей, так и всех граждан Украины. Именно поэтому в текущем году мы кардинально изменили концепт мероприятия. Мы хотим, чтобы работы победителей не затерялись в длинных ящиках стола и были внедрены не только отдельными украинскими предприятиями, но и максимально широко и комплексно – насколько это возможно», – отметил Президент.

По его словам, на сегодняшнюю встречу, кроме ученых, были приглашены министры и представители бизнеса, чтобы они смогли познакомиться друг с другом и запланировать начало сотрудничества.

«Это важный шаг, чтобы восстановить эффективную коммуникацию и партнерство между наукой, властью и бизнесом. Я знаю, что ряд работ уже заинтересовал наши министерства – Министерство инфраструктуры, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Мы все очень надеемся, что это принесет пользу, дивиденды нашему государству и вам, уважаемые ученые», – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что украинцы сделали весомый вклад во многие сферы – от покорения космоса до IT-технологий, и сегодня нужно сделать все, чтобы наши ученые смогли реализовать себя не в Кремниевой долине, а на родной земле. Для этого нужна поддержка и государства, и частного сектора.

«Это касается финансирования, развития новых исследований, маркетинга научных идей и внедрения этих идей в жизнь. Мы должны придать импульс развитию украинской науки. Открыть Украине и миру наших новых Сикорских, Вернадских, наших Королёвых», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, Президент поблагодарил коллектив Национальной библиотеки Украины имени Вернадского за работу и отметил целесообразность проведения ремонта в ее помещении.

«То, что я здесь увидел, – это действительно сокровище, и я благодарен, что сохранили все это – уголок науки для украинцев. Но мне кажется, что здесь надо, во-первых, сделать ремонт», – сказал Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что государство должно создать нормальные условия для работы ученых.

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