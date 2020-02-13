Новость Кабмин Украины хочет посчитать население на Донбассе и в Крыму с помощью спутников Добавлено: 2020-02-13 14:32:11 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что правительство планирует посчитать количество населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму с помощью спутников. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации выяснить примерное количество населения», - отметил он.

По его словам, трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях.

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Напомним, на подконтрольной украинскому правительству территории по состоянию на 1 декабря 2019 живет 37 млн 289 тысяч человек.

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