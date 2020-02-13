Новость Счетная палата проведет аудит ГБР Добавлено: 2020-02-13 15:01:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Счетная палата Украины проведет аудит Государственного бюро расследований. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

«Счетная палата ни разу не проверяла Государственное бюро расследований, несмотря на то, что другие государственные органы, созданные недавно, уже были объектами наших аудитов. Сегодня очень много у общества вопросов не только в отношении эффективности профессиональной деятельности новообразованных органов, но и относительно того, как они тратят средства государственного бюджета», - отметил он.

По его словам, Счетная палата готова начать аудит в ближайшее время.

Так, она проверит эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований. В 2018-2019 годах расходы ГБР профинансированы в сумме более 1 млрд гривен. Председатель Счетной палаты также отметил, что вопрос о необходимости проведения аудита поднимала и временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, несмотря на реорганизацию Бюро.

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"Исполнение указов президента будет проверяться впервые. До этого осуществлялся лишь мониторинг, но контрольных проверок исполнения "майских указов" аудиторы не проводили", — подчеркнула Голикова.

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Федеральная счетная палата ФРГ отчиталась о правительственных расходах средств, собранных от налогоплательщиков. Как сообщил глава Палаты Энгельс Дитер корреспонденту немецкого издания Sueddeutsche Zeitung, в общей сложности в 2011 году впустую потрачено около 1, 5 миллиардов евро.

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Счетная палата проверила финансовую деятельность Российского...



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Лебедев написал в своем микроблоге: «С юридической точки зрения РФС не получал средств из федерального бюджета, не использовал федеральную собственность и ею не управлял, а также не имел предоставленных законодательством или федеральными органами государственной власти налоговых и таможенных льгот и преимуществ».

Напомним, что данная проверка проводилась в связи с огромными долгами, которые появились при прежнем руководстве РФС.

По материалам: РИА Новости...... Игорь Лебедев, заместитель председателя Государственной думы, выложил в свой Твиттер результат проверки финансовой деятельности Российского футбольного союза, которую проводилаРФ.Лебедев написал в своем микроблоге: «С юридической точки зрения РФС не получал средств из федерального бюджета, не использовал федеральную собственность и ею не управлял, а также не имел предоставленных законодательством или федеральными органами государственной власти налоговых и таможенных льгот и преимуществ».Напомним, что данная проверка проводилась в связи с огромными долгами, которые появились при прежнем руководстве РФС.По материалам: РИА Новости...... Читать новость...

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В статье 98 закона «О Счетной палате&ra..... Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №274-VIII «О внесении изменений в закон «О "Счетной палате"», принятый парламентом 7 апреля 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Читайте: Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина - НАТО на 2015 год«Изменения в закон Украины "О Счетной палате" позволяют данному ведомству осуществлять контроль не только за выполнением расходной части госбюджета, но и непосредственно за поступлением средств в госбюджет», - сказано в сообщении.Читайте: Порошенко подписал закон, повышающий качество питания военнослужащихВ статье 98 закона «О Счетной палате&ra..... Читать новость...