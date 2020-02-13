Новость В Минобороны заявили, что Украина отвечает программе партнерства с НАТО Добавлено: 2020-02-13 15:34:15 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина соответствует критериям для присоединения к Программе расширенных возможностей Североатлантического Альянса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши партеры по НАТО знают, что присоединение к программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы и сейчас есть замечательное окно возможностей», - отметил он.

По его словам, присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении европейской безопасности и углублении сотрудничества и партнерства. Поэтому он призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в Программе и поддержать это решение.

Загороднюк подчеркнул, что Украине есть что предложить Альянса. Среди направлений министр выделил продолжения участия украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на Востоке Украины, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечения безопасности в акватории Черного моря.

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