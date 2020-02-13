Новость Столтенберг отметил прогресс Украины Добавлено: 2020-02-13 16:21:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Союзники по Североатлантическому Альянсу подтвердили решимость оказывать Украине политическую и практическую помощь во внедрении реформ, а также твердую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Укринформ».

«Мы имели хорошую дискуссию с министром обороны Украины Загороднюком, во время которой обсудили важность реформ и нашу готовность предоставлять в этом практическую и политическую помощь. Союзники подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжает оказывать Украине практическую помощь в развитии оборонных возможностей, в частности, в развитии Военно-Морских сил.

«Все министры подтвердили готовность продолжать такую помощь и приветствовали усилия Украины, которая достигает значительного прогресса в реформах. Мы приветствовали также усилия Президента Зеленского по поиску мирного решения конфликта на Донбассе. Мы видели в этом определенный прогресс, в частности, в ходе Нормандского саммита, и ждем продолжения таких усилий», - добавил генсек НАТО.

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Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, об этом сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе.

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