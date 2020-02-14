Новость Зеленский провел встречу с бизнес-ассоциациями Добавлено: 2020-02-14 11:28:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

Глава государства поблагодарил участников встречи за их присутствие в Украине – не только деятельность в бизнесе, но и активное участие в жизни страны.

«Мы с нашей командой, я лично действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину», – сказал Президент.

Он убежден, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, ведь впереди еще много реформ, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

«Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя в безопасности в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным», – отметил Глава государства.

Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 миллионов долларов США. Владимир Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Глава государства также отметил, что он и его команда открыты для сотрудничества с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

«Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась более привлекательной. Более привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве Президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы «очищаем» Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

Обращаясь к представителям бизнеса, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив подчеркнула необходимость поддержания постоянного диалога и обратной связи с представителями деловых кругов.

«Для достижения результата мы с вами должны понимать, что из законодательства в данный момент не работает или некорректно имплементировано на практике. Давайте быть на прямом контакте, чтобы совместно решать проблемные вопросы», – сказала она.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на этой встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые уже привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать и в дальнейшем.

«88% американских компаний, которые уже работают в Украине, отмечают рост своих доходов, 65% готовы продолжать инвестировать», – сообщил он.

Андрей Гундер также поддержал предложение Главы государства относительно регулярных встреч, поскольку, по его убеждению, диалог является важным для плодотворного сотрудничества.

«Мы настроены оптимистично и готовы работать вместе. Только объединив усилия, мы сможем достичь нашей общей цели», – резюмировал он.

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко положительно оценила шаги, предпринятые в последнее время для улучшения инвестиционного климата, в частности запуск реформированной Государственной таможенной службы.

Также она отметила демонополизацию «Укрспирта», продвижение земельной реформы, сохранение независимости Национального банка, запуск кредитов для микробизнеса и др.

Кроме того, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации подчеркнула необходимость проведения судебной реформы, «чтобы у всех были равные условия игры».

Союз украинских предпринимателей позитивно отметил работу над новым Трудовым кодексом и снижение учетной ставки НБУ. А также поднял проблемные вопросы для бизнеса, отмечая, что предпринимателям необходимо упрощение для эффективной работы.

В целом инвесторы выражали поддержку шагам, которые совершаются в последнее время, и отмечали мужество во внедрении ключевых, важных реформ.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Зеленский провел встречу с Гройсманом, - СМИ...

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что политики встретились в офисе «Квартала».

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал свои условия сотрудничества с новым президентом.

О готовности работать с Зеленским также заявили в БПП.

Напомним, ЦИК уже обработала 100% протоколов. Новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, которого поддержали 73.22% избирателей (13 541 530 человек). Инаугурация должна пройти не позднее 3 июня 2019 года...... Победитель выборов президента Украины Владимирс премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом сообщает «Украинская правда».Отмечается, что политики встретились в офисе «Квартала».Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал свои условия сотрудничества с новым президентом.О готовности работать с Зеленским также заявили в БПП.Напомним, ЦИК уже обработала 100% протоколов. Новым президентом Украины стал Владимир, которого поддержали 73.22% избирателей (13 541 530 человек). Инаугурация должна пройти не позднее 3 июня 2019 года...... Читать новость...

Зеленский провел встречу с еврокомиссаром Ханом ...

Будущий президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

«Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС во всех реформах, которые приносят пользу гражданам Украины. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная Рада - теперь должны действовать наиболее ответственно. Это значит, что в переходном периоде перед парламентскими выборами реформы должны ускориться для обеспечения финансовой и экономической стабильности», - написал Хан в Twitter.

Также он поздравил Зеленского с победой, отметив, что он..... Будущий президент Украины Владимирс еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.«Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС во всех реформах, которые приносят пользу гражданам Украины. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная Рада - теперь должны действовать наиболее ответственно. Это значит, что в переходном периоде перед парламентскими выборами реформы должны ускориться для обеспечения финансовой и экономической стабильности», - написал Хан в Twitter.Также он поздравил Зеленского с победой, отметив, что он..... Читать новость...

Зеленский провел встречу с будущими депутатами от «Слуги нар...

В Офисе президента Украины прошла встреча украинского главы Владимира Зеленского с будущими народными депутатами от «Слуги народа». Об этом сообщает «Украинская правда».

Также в ней принимали участие глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

«Президент ничего особенного не сказал, общие вещи. Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза», - отметил источник издания.

Также Зеленский предупредил будущих депутатов, что их могут «выгнать»...... В Офисе президента Украины прошла встреча украинского главы Владимира Зеленского с будущими народными депутатами от «Слуги народа». Об этом сообщает «Украинская правда».Также в ней принимали участие глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир.«Президент ничего особенного не сказал, общие вещи. Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза», - отметил источник издания.Такжепредупредил будущих депутатов, что их могут «выгнать»...... Читать новость...

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Об этом сообщает его пресс-служба.

Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части приведения украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответс..... Президент Украины Владимирподписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Об этом сообщает его пресс-служба.Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, в части приведения украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответс..... Читать новость...

Зеленский провел телефонный разговор с Туском...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили основные результаты саммита «Большой семерки», который состоялся 24-26 августа в г. Биаррице.

«Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита в отношении невозможности возвращения России в «Группу семи». Также Президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по поводу приглашения нашего государства принять участие в следующем саммите «С..... Президент Украины Владимиртелефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает его пресс-служба.Стороны обсудили основные результаты саммита «Большой семерки», который состоялся 24-26 августа в г. Биаррице.«Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита в отношении невозможности возвращения России в «Группу семи». Также Президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по поводу приглашения нашего государства принять участие в следующем саммите «С..... Читать новость...

Зеленский провел телефонный разговор с Помпео...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Об этом сообщает его пресс-служба.

Украинский лидер проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

«Мы благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», - отметил Зеленский.

Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследова..... Президент Украины Владимиртелефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Об этом сообщает его пресс-служба.Украинский лидер проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.«Мы благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании», - отметилПомпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследова..... Читать новость...

М. Саакашвили провел встречу с Ю. Тимошенко...

М. Саакашвили встретился с Ю. Тимошенко и три часа говорил о Крыме.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречу с бывшим премьером Украины Юлией Тимошенко, передает УНН со ссылкой на грузинские СМИ.

На встрече, которая продолжалась три часа, стороны обсудили обстановку, создавшуюся в Украине и возможность урегулирования ситуации в Крыму политическим путем.

Напомним, что Юлию Тимошенко освободили из тюрьмы 22 февраля.

Источник: УНН..... М. Саакашвили встретился с Ю. Тимошенко и три часа говорил о Крыме.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвилис бывшим премьером Украины Юлией Тимошенко, передает УНН со ссылкой на грузинские СМИ.На встрече, которая продолжалась три часа, стороны обсудили обстановку, создавшуюся в Украине и возможность урегулирования ситуации в Крыму политическим путем.Напомним, что Юлию Тимошенко освободили из тюрьмы 22 февраля.Источник: УНН..... Читать новость...

Климкин провел встречу с Ханом...

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с комиссаром по вопросам европейской политики соседства Йоханнесом Ханом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Стороны поприветствовали результаты саммита Украина-ЕС, зафиксированные в совместной декларации, и обсудили пути дальнейшего расширения политической, экономической и секторальной интеграции Украины в Европейский союз», – говорится в сообщении.

Также стороны призвали Россию освободить всех украинских заключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова...... Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкинс комиссаром по вопросам европейской политики соседства Йоханнесом Ханом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Стороны поприветствовали результаты саммита Украина-ЕС, зафиксированные в совместной декларации, и обсудили пути дальнейшего расширения политической, экономической и секторальной интеграции Украины в Европейский союз», – говорится в сообщении.Также стороны призвали Россию освободить всех украинских заключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова...... Читать новость...