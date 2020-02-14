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Зеленский провел встречу с бизнес-ассоциациями
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|Добавлено:
|2020-02-14 11:28:59
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.
Глава государства поблагодарил участников встречи за их присутствие в Украине – не только деятельность в бизнесе, но и активное участие в жизни страны.
«Мы с нашей командой, я лично действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину», – сказал Президент.
Он убежден, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, ведь впереди еще много реформ, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.
«Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя в безопасности в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным», – отметил Глава государства.
Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 миллионов долларов США. Владимир Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.
Глава государства также отметил, что он и его команда открыты для сотрудничества с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.
«Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась более привлекательной. Более привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве Президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы «очищаем» Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.
Обращаясь к представителям бизнеса, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив подчеркнула необходимость поддержания постоянного диалога и обратной связи с представителями деловых кругов.
«Для достижения результата мы с вами должны понимать, что из законодательства в данный момент не работает или некорректно имплементировано на практике. Давайте быть на прямом контакте, чтобы совместно решать проблемные вопросы», – сказала она.
Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на этой встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые уже привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать и в дальнейшем.
«88% американских компаний, которые уже работают в Украине, отмечают рост своих доходов, 65% готовы продолжать инвестировать», – сообщил он.
Андрей Гундер также поддержал предложение Главы государства относительно регулярных встреч, поскольку, по его убеждению, диалог является важным для плодотворного сотрудничества.
«Мы настроены оптимистично и готовы работать вместе. Только объединив усилия, мы сможем достичь нашей общей цели», – резюмировал он.
Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко положительно оценила шаги, предпринятые в последнее время для улучшения инвестиционного климата, в частности запуск реформированной Государственной таможенной службы.
Также она отметила демонополизацию «Укрспирта», продвижение земельной реформы, сохранение независимости Национального банка, запуск кредитов для микробизнеса и др.
Кроме того, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации подчеркнула необходимость проведения судебной реформы, «чтобы у всех были равные условия игры».
Союз украинских предпринимателей позитивно отметил работу над новым Трудовым кодексом и снижение учетной ставки НБУ. А также поднял проблемные вопросы для бизнеса, отмечая, что предпринимателям необходимо упрощение для эффективной работы.
В целом инвесторы выражали поддержку шагам, которые совершаются в последнее время, и отмечали мужество во внедрении ключевых, важных реформ.
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