Новость Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Жилой комплекс года» Добавлено: 2020-02-14 12:01:05 Корреспондент: Алексей Свидров Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Жилой комплекс года».

Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY». Компания «Интергал-Буд», Маркетинг-директор – Ирина Михалёва. Существующие на данное время корпоративные награды: премия IBUILD «Застройщик года» 2019, 2018;

премия IBUILD ЖК «Озёрный гай Гатное» - "Лидер жилого строительства по европейским экостандартам"

премия EE Real Estate Project Awards – «Девелопер года» 2019

Лидер по масштабам строительства 2019 (МІНФІН)

Intergal City стал лучшим в номинации Mix-use project (EE REAL ESTATE PROJECT AWARDS-2018)

«Интергал-Буд» и самый титулованный разработчик беспроводных охранных систем в Европе Ajax Systems впервые на рынке подписали меморандум о сотрудничестве. Самые значительные достижения Вашей компании в 2019 году: За 5 лет в развитие инженерных сетей Киева компания потратила 320 млн грн. Деньги пошли на замену сетей канализации, водопровода, тепло-, электросетей и реконструкции котельных. Кроме того, компания Интергал-Буд инвестировала в очистки 5 озер, реконструкцию "Парка Победы", создала игровую зону на ВДНХ на 5 га и разбила несколько новых скверов в разных районах столицы. «Счастливая кирпичик» - бесплатные детские экскурсии на строительные площадки компании. Профессиональные мастер-классы, лекции в игровой форме. Цель - профориентация подрастающего поколения. Демонстрация преимуществ и востребованности профессии на рынке. Экологические инициативы компании: сортировка мусора для дальнейшей переработки (в отделах продаж и на территории ЖК)

оборудование комплексов прокатными велопарковками (установленная в ЖК «Нивки-Парк», в течение 2020 - во всех ЖК)

установление зарядных станций для электрических авто (установлен в ЖК «Озерный гай Гатное», установление продолжается)

реновация парков, очистка озер, высадка фруктовых аллей (парк «Нивки», ЖК «Сырецкие сады») История создания (идея создания) вашого ЖК: Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY» расположен в самом центре Киево-Печерского района. Такое расположение гарантирует как проживание в одном из самых престижных районов города, так и уникальные виды. Этот важный факт вдохновил нас на создание современного облика комплекса, образованного удлиненными куполообразными формами, связанными друг с другом на разных уровнях воздушными мостами. Это смелое архитектурное решение позволяет всем жителям наслаждаться панорамным видом на Днепр, памятник «Родина-Мать» и Киево-Печерскую Лавру. Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность? Комплекс премиум-класса представляет собой уникальный по своей архитектуре город будущего, в котором органично соединились все сферы современной жизни: жилой комплекс;

торгово - развлекательный центр;

бизнес-центр. Структура комплекса образует свой особый и уникальный внутренний мир, наполненный всем необходимым для комфортной жизни современных людей. Офисные помещения бизнес класса, магазины, кафе, ресторан, спортивный комплекс и СПА, места отдыха дополняют жилые помещения его будущих жителей. Изюминкой комплекса станет видовая площадка и огромное публичное пространство с головокружительными видами на центральную часть города, Киево-Печерскую Лавру, зеленые склоны и живописный Днепр. Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран? Объединяемые открытые террасы создают вертикальное разделение транспортно-пешеходных потоков и перемещения между разными уровнями коплекса. Террасы связаны с жилыми башнями, апартаментами, торговым и бизнес-центром воздушными мостами. Это создает открытые непрерывные внутренние зоны с панорамными видами на «Родину-Мать». Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов? Многофункциональный жилой комплекс «INTERGAL CITY» объединяет в себе: жилой комплекс; торговый центр; бизнес-центр. Почему покупатель выбирает вас? ЖК «INTERGAL CITY» - это уникальный для Украины инновационный город будущего в самом центре столицы с захватывающими панорамными видами на склоны Днепра. А многолетняя репутация застройки «Интергал-Буд» дает гарантию в том, что все объекты компании будут построены в срок из высококачественных материалов. Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: эффективность; стабильность; соблюдение поставленных сроков; гарантия качества материалов и строительных работ. Существует ли в сфере Вашей профессиональной (общественной) деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести». Надежность, ценность доверия наших покупателей, стремление отвечать высоким стандартам современного рынка недвижимости. Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Наша команда профессионалов -единомышленников нацелена всегда на успех. Быть сегодня успешным – это… уверенность и стабильность в виде современного европейского жилья; высокое доверие наших покупателей; - стабильность и надежность; высокое качество и гарантия работы; стремление к постоянному развитию; Ваш любимый афоризм? Мир не нужно покорять, его просто нужно сделать лучше. Благодаря чему ваш бренд получил эту награду (назовите три основных пункта)? Уникальность архитектуры; инновационность; комфортабельность; многофункциональность. Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я...» И я построю прекрасный мир. Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства? Наша компания не останавливается на достигнутом и активно реализует другие проекты в сфере жилищного строительства. У нас большие планы на 2020 год. Компания «Интергал-Буд» выводит сразу пять новых объектов в разных районах города Киева в сегменте комфорт, бизнес и премиум.

ЖК «SCANDIA». ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРІУМФ». Директор – Владислав Ефименко. Существующие на данное время корпоративные награды: Независимое некоммерческое исследование рынка жилых новостроек Украины. Ревизор новостроек. Диплом гран-при ЖК «Scandia», победитель группы «Нижний ценовой сегмент новостроек Киевской области». Благодарность Броварского городского главы коллективу за активное участие в общественной жизни города Бровары, помощь в подготовке и проведению мероприятий ко Дню города. Благодарность. За сотрудничество на фестивале «Город счастливых людей» в День города Бровары. Самые значительные достижения Вашей компании в 2019 году: Конечно же - это ЖК «Scandia». Мы приняли этот жилой комплекс в состоянии «недостроя», успешно завершили строительство и в 2019 году сдали дома в эксплуатацию. После таких результатов мы получили полное и безоговорочное одобрение и поддержку инвесторов. Это позволило во второй половине 2019 года, продолжить строительство первой очереди комплекса. История создания (идея создания) вашого ЖК? За концепцию мы взяли европейский, скандинавский тип строительства комфорт-бизнес класса: великолепный клинкерный фасад, красивые скатные крыши, комфортные планировки, экологичность... Дома в 5-7 этажей обеспечивают больший простор для жизни. Жители, рядом с такими домами, чувствуют себя свободно и комфортно, на них не «давят» крашенные 20-25 этажные «монстры». Это место, где хочется жить. Место, где мечта превращается в цель, а цель в реальность. Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность? Все очень просто. Основной акцент мы делаем на качество, долговечность, эстетику и безопасность. Достаточно приехать и посмотреть на введенные в эксплуатацию дома, чтобы убедиться в этом. Экологически безопасные стройматериалы, современные европейские фасады несомненно повышают комфорт жизни. И как результат – у нас безопасно, красиво, а квартиры доступны. Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран? Монолитно-каркасная технология. Она обеспечивает большую долговечность, повышенную нагрузочную способность и отсутствие последствий усадки. По сути – это 12-ти метровые сваи, прочный железобетонный каркас, монолитная плита перекрытия и стены из керамического блока – высокотехнологичный, экологически безопасный современный строительный материал. Дома при таком подходе к строительству: прочны, долговечны, экологически безопасны, имеют комфортный температурный режим, а также качественную звукоизоляцию. Красивый клинкерный фасад, комбинированный и утепленный, что позволяет жильцам экономить на отоплении и кондиционировании до 40%. Крыши – фальцованный металлический лист с утеплением минеральной ватой 300 мм, с паро- и гидро защитой. Жители получают не только финансовую выгоду, живя в таких квартирах, но и возможность легко и безопасно перепланировать жилое пространство по своему вкусу. Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов? Коммерческие помещения на первых этажах – это могут быть офисы, магазины, кафе и т.д. Закрытая территория ЖК от посторонних, современные безопасные детские площадки, 5 детских садов и 2-е большие современные школы в которых стадион и бассейн – обязательный атрибут. Без сомнения, озеро возле парка – это наша гордость: для жителей Скандии будет создана песчаная пляжная зона, и отдельная зона для любителей рыбалки. Дополнительно в парке предусмотрен фуд-корт, спортплощадка, зона для выгула домашних питомцев. И, конечно же, огромный ТРЦ, спорткомплекс, поликлиника и многое другое. Транспортная развязка отличная – маршрутки ходят по несколько раз в минуту, а на автомобиле 7-10 минут и Вы возле метро Лесная. Почему покупатель выбирает вас? Конечно же – это комфорт, эстетика и надежность. Все в восторге от наших скандинавских фасадов. Вторыми идут, без сомнения, панорамные окна. И люди, приехавшие к нам на просмотр, обязательно на этом делают акцент. Вишенка на позитивных впечатлениях клиента – озеро и парк, особенно, если их видно из панорамных окон выбранной квартиры. Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели. В самом вопросе прозвучал ответ. Доверие, которое мы заслужили и железное слово – вот залог нашего успеха. Ми получили полное и безоговорочное одобрение и поддержку инвесторов для достижения цели. Существует ли в сфере Вашей профессиональной деятельности такое понятие, как «Кодекс чести»? Ваш профессиональный и личный «Кодекс чести». Так сложилось, что профессиональный и личный «Кодекс чести» един. Это: железное слово, уважение к себе и людям, почтение к соперникам, уважение к труду. Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Общая воля к победе. В нашей команде нет людей, которые бы не верили в компанию и сомневались в ее успехе. Это позволяет нам вместе, год за годом, день за днем, брать новые вершины, и достигать новых целей. Быть сегодня успешным – это… Быть высочайшим профессионалом в своем деле. Трудолюбие, решительность, целеустремлённость, упорство и многое другое… Успешный человек уверен в себе и в своих способностях, отлично разбирается в любимом деле, и работает с профессионалами. Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании? И. В. Сталин. Благодаря чему ваш бренд получил эту награду (назовите три основных пункта)? Целеустремленность, профессионализм, человеческие ресурсы. Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я построю город-сад, в котором хочется жить». Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства? Есть.

ЖК «CITY PARK». ООО "Строительная группа"Синергия". Генеральный директор – Игорь Оверко Существующие на данное время корпоративные награды: Выбор года 2019 Строительная группа "Синергия" Девелоперская компания года в пригороде Киева EE REAL ESTATE PROJECT AWARDS 2019 Строительная группа "Синергия" — Девелопер года в Киевском регионе IBuild 2019 ЖК City Park — лучший жилой комплекс пригорода Журнал "Бизнес" 2019 ЖК "Green Side" — ТОП-10 инновационных жилых комплексов Журнал "Бизнес" 2019 "Синергия 3+» — ТОП-50 инновационных проектов, сфера недвижимости Портал 3m2 2019 "Синергия 3+» — победа в номинации "Новостройки пригорода Киева с интересными архитектурными решениями" Журнал "Бизнес" 2019 Строительная группа "Синергия" в ТОП-10 надежных застройщиков Киевского региона Журнал "Новое время" с LUN.ua 2019 Строительная группа "Синергия" заняла тринадцатое место в рейтинге ТОП-20 крупнейших застройщиков Киева и области IBuild 2018 Строительная группа "Синергия" — Региональная строительная компания года Realt Golden Key 2018 ЖК Green Side лучшее соотношение цена-качество Меценат года 2018 Строительная группа "Синергия" за активное участие в социальной, инфраструктурном и культурном развитии города Минфин 2017 Строительная группа "Синергия" №1 Рейтинга застройщиков Киевской области Бренд года 2016 Строительная группа "Синергия" за быстрые темпы развития, инновационные подходы, социальную ответственность Business Olimp Awards 2015-2018 Строительная группа "Синергия" — ведущая строительная компания Киевской области Самые значительные события (достижения) Вашей компании в 2018 году. Старт флагманского проекта в концепции "город в городе" — ЖК "Синергия Сити" Начали строительства школы "Синергия" на 1300 учеников Сдали в эксплуатацию 9 домов в 3-х жилых комплексах ЖК Green Side, ЖК City Park, ЖК Синергия 3+ История создания (идея создания) вашого ЖК? "Вдохновленный природой» — не просто слоган жилого комплекса. Это отражение его идеологии. Ведь комплекс расположен в премиальной локации — Центральном парке города. Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность? ЖК City Park — это новый формат современного загородного жилья для тех, кто хочет жить в гармонии с собой и природой. В названии жилого комплекса City Park заложены основные преимущества проекта: удачная локация и окружение. Расположение. ЖК "City Park" находится в "Центральном парке" в курортном г. Ирпень, по направлению главной трассы в г. Киев, а это всего 7 км до столицы или 15 минут до станции метро Академгородок Качество. ЖК "City Park" — это комплекс класса «комфорт +», который ничем не уступает "бизнес классу". При его строительстве использовались качественные и экологические строительные материалы от ведущих производителей (цементно-бетонные смеси от ПСГ "Ковальская", металлопластиковые окна от "Rehau", отопительная техника от "BOSCH", лифты OTIS и др.) Экологичность. ЖК "City Park" расположен в зеленой зоне соснового леса, окна комплекса выходят на "Центральный парк" и лес. Кроме того, застройщик подчеркнул уникальность этого жилого комплекса ярким ландшафтным дизайном придомовой территории в концепциях "двор-парк" и "двор без машин». Безопасность. Территория комплекса является закрытой, предусмотрено размещение камер видеонаблюдения, а также застройщик предусмотрел отдельную зону паркинга для жителей и гостей комплекса. Инфраструктура. ЖК "City Park" расположен в "негласном центре" города Ирпень возле "Центрального парка" с высоким уровнем развития инфраструктуры: супермаркеты, магазины, сетевые рестораны, кафе, поликлиники, салоны красоты, детские сады, школа, остановки общественного транспорта. Архитектура и дизайн. Натуральные материалы и современный концептуальный дизайн здесь удачно сочетаются с экологической ориентированностью комплекса. А большие окна насыщают помещение воздухом и светом. Ценовое предложение. ЖК "City Park" стал одним из самых популярных жилых комплексов пригорода в Киевской области по данным рейтингов профильных порталов и опросов потребителей, благодаря наилучшему соотношению "цена-качество". На старте продаж, квадратный метр в ЖК "City Park" стоил 11 тыс. грн., сегодня, в готовом доме — от 14 500 грн. за кв. м. Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Учитывался ли положительный опыт других стран? Девелопер Синергия создавал жилой комплекс City Park на основе стандартов Синергии: уютный двор-парк с продуманной навигацией, современные детские площадки, выразительные фасады, просторные подъезды на уровне земли, квартиры с готовым отделкой и большими окнами. А также здесь будет собственная обслуживающая компания с качественным сервисом. Рациональное использование энергоносителей: энергосберегающие окна. Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жильцов? Для развития маленьких жителей проектируется детский сад и современные игровые площадки. Комплекс расположен в развитом районе города, поэтому до школы, садов, сетевых ресторанов, фитнес-клубов, супермаркетов, медицинского центра — рукой подать. Почему покупатель выбирает вас? СГ Синергия — надежный девелопер. Главный показатель надежности — количество законченных строек и сданных объектов. По количеству сданного жилья строительная группа "Синергия" вошла в топ застройщиков столичного региона, что отражено в профильных рейтингах LUN.ua, Минфин, журнала БИЗНЕС, Новое время и др. СГ Синергия — прозрачность и ответственность на всех этапах от создания концепции до эффективной эксплуатации зданий: есть вся необходимая разрешительная и проектная документация согласно законодательству,

открытый доступ к актуальной информации о деятельности компании и динамике строительства объектов,

юридическое сопровождение при оформлении сделок,

