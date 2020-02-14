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Совет ЕС призвал страны к сотрудничеству из-за коронавируса
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|Добавлено:
|2020-02-14 12:33:32
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Совет Европейского союза призвал государства к сотрудничеству в связи с распространением нового типа коронавируса.
«В заключениях Совета ЕС приветствуется эффективное реагирование ЕС на вызовы, возникающие в связи со вспышкой нового коронавируса, и содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять необходимые меры для укрепления их сотрудничества», - говорится в сообщении.
Также в Совете ЕС призвали Еврокомиссию упростить доступ указанным странам к средствам индивидуальной защиты и оценить последствия глобальных угроз здоровью для того, чтобы обеспечить доступность лекарств в Евросоюзе.
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Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года.
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