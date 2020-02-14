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Офис президента подает в суд на программу «Схемы»

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Добавлено:2020-02-14 13:31:24
Корреспондент:Алексей Свидров

 Офис Президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече Президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности.

Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался любым другим способом с Николаем Патрушевым.

Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных «источников», которое имеет место в выпуске программы «Схемы», Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением. Когда такую ​​манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой.

Офис Президента Украины ждет от программы «Схемы» опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканала «UA: Первый» на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием.

13 февраля в программе «Схемы: коррупция в деталях» была обнародована информация, что, согласно информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы прибыл в Оман из Москвы. По данным журналистов, этим самолетом прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

 
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