Новость ФК «Карпаты» переходит в собственность общины города Львова Добавлено: 2020-02-14 14:06:18 Корреспондент: Алексей Свидров

Футбольный клуб «Карпаты» переходят в собственность общины города Львова. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Дата 13 февраля 2020 навсегда войдет в славную историю "Карпат": единогласно депутатским корпусом Львовской городской рады было принято решение о создании Народной команды. "Карпаты" переходят в собственность общины города Львова. Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что корпоративные права будут бесплатно переданы в собственность территориальной общины города.

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Ставку налога на недвижимость будут определять местные общин...

Налог на недвижимое имущество - это не новый налог. Он у нас действует. Другой вопрос, что предусмотрено, что именно местные общины определяют ставки налога, льготы относительно налогообложения. Об этом заявил во время брифинга заместитель министра финансов Денис Фудашкин, передает УНН.

Чиновник обратил внимание на то, что местная община должна объяснить жителям соответствующей территории, зачем нужен это налог, на что будут использоваться средства, полученные от этого налога.

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