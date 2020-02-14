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|Новость
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В «ЕС» требуют от Зеленского отчитаться о поездке в Оман
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|Добавлено:
|2020-02-14 15:05:54
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Партия «Европейская солидарность» требует, чтобы президент Владимир Зеленский немедленно лично раскрыл украинскому обществу все подробности своего визита в Оман. Об этом сообщает пресс-служба политической силы в Facebook.
«Граждане Украины, наконец, должны услышать правду, какой бы горькой она не была. И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением Главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране. Только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов. Формат срочного видео в этой ситуации считаем приемлемым», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Оман – явно не то место, где происходят случайные встречи, а ответы на вопросы требуют и украинцы, и международные партнеры, это особенно важно накануне визита Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
«Очень надеемся на то, что Владимир Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встрече с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза. И объяснить, на каком основании они пользуются общими чартерами», - добавили в партии.
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«Украинцы, которые планируют поездку в Оман
, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман
(www.evisa.rop.gov.om)», - говорится в сообщении.
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