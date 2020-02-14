Новость В «ЕС» требуют от Зеленского отчитаться о поездке в Оман Добавлено: 2020-02-14 15:05:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Партия «Европейская солидарность» требует, чтобы президент Владимир Зеленский немедленно лично раскрыл украинскому обществу все подробности своего визита в Оман. Об этом сообщает пресс-служба политической силы в Facebook.

«Граждане Украины, наконец, должны услышать правду, какой бы горькой она не была. И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением Главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране. Только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов. Формат срочного видео в этой ситуации считаем приемлемым», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Оман – явно не то место, где происходят случайные встречи, а ответы на вопросы требуют и украинцы, и международные партнеры, это особенно важно накануне визита Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Очень надеемся на то, что Владимир Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встрече с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза. И объяснить, на каком основании они пользуются общими чартерами», - добавили в партии.

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Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

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Отметим, что ФИФА хочет расширить количество участников с 32 до 48.

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По ..... Тюремщики снова распространяют лживую информацию о Юлии Тимошенко, поскольку она уже была готова кв Киев на судебное заседание и ждала на сотрудников пенитенциарной службы, однако они так и не явились. Об этом рассказала дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.«Вчера вечером мою маму навестили руководитель Качановской колонии Игорь Колпащиков и врач Стецюра. Они сообщили ей, что 15 числа за ней придут и этапируют в Киев на судебное заседание и сказали ей собирать вещи с расчетом на один день. Ни о каких подписях речи не было. Моя мать никаких документов не подписывала. Ее просто поставили перед фактом и назвали время», - сообщила Евгения Тимошенко.По ..... Читать новость...

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Г. Кернес опроверг информацию о поездке на лечение в США.

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Г. Немыря опровергает сообщения о поездке Ю. Тимошенко, А. ...

Ю. Тимошенко, А. Яценюк и А. Турчинов не собираются ехать в Москву - Г. Немыря.

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В интервью немецкой газете "Кельнер Штадт-Анцайгер", канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала журналистам о том, что решение о поездке на Евро-2012 она намерена принять в самый последний момент. Канцлер заявила, что принятие такого решения требует серьезного обдумывания и пока что она не может сообщить о своем намерении.

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