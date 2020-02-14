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|Новость
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Путин и Зеленский пообщались по телефону
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|Добавлено:
|2020-02-14 15:37:55
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки».
Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.
Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.
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Зеленский и Путин пообщались по телефону...
Президент Украины Владимир Зеленский
провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путин
ым. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Вместе с тем Владимир Зеленский
подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах», - говорится в сообщении.
Также в ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывшего лидера Казахстана Нурс..... Читать новость...
Зеленский и Меркель пообщались по телефону...
Президент Украины Владимир Зеленский
провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Они обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате. Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны.
Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины.
Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа п..... Читать новость...
Порошенко и Путин пообщались по телефону, – Песков...
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента РФ Владимира Путин
а и президента Украины Петра Порошенко, стороны обсуждали обмен пленными и расследование катастрофы Ан-148. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, позавчера (12 февраля – ред.) был телефонный разговор между Порошенко и Путин
ым. Звонил Порошенко. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне, говорил о готовности взаимодействовать по линии производителя и выяснения причин авиакатастрофы», - сказал Песков.
По его..... Читать новость...
Путин и Асад пообщались по телефону в преддверии "Женевы-2"...
Президент Российской Федерации Владимир Путин
и сирийский лидер Башар Асад в ходе телефонного общения обсудили предстоящую конференцию «Женева-2». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщают в пресс-службе российского лидера.
Как сообщает пресс-служба, президент Российской Федерации в ходе переговоров дал позитивную оценку подготовке Башара Асада к данной конференции. Отметим, что Башар Асад недавно заявил о том, что на «Женеву-2» будет направлена правительственная сирийская делегация. Также в ходе общения двух лидеров Владимир Путин
выразил надежду на то, что основные группы оппозиции дадут согласие на участие в предстоящей конференции.
Помимо этих вопросов была зат..... Читать новость...
Зеленский пообщался по телефону с Путиным...
Президент Украины Владимир Зеленский
позвонил главе Российской Федерации Владимиру Путин
у с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом сообщают «Украинские новости».
«Я сказал, что нам необходимо немедленно в ближайшее время встретиться "нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня только что разговаривал с президентом России Владимиром Путин
ым. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», - отметил он.
Также Зеленский
затронул тему разминирован..... Читать новость...
Зеленский пообщался по телефону с Помпео ...
Президент Украины Владимир Зеленский
провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе в случае, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.
Зеленский
подробно проинформировал Помпео о результатах дого..... Читать новость...
Путин и Обама пообщались на саммите АТЭС...
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, во вторник, 11 ноября, после первого рабочего заседания саммита АТЭС президент России Владимир Путин
и президент США Барак Обама продолжили недолгое общение в кулуарах форума.
Песков сообщил, что по завершении рабочей сессии лидеры стран АТЭС вышли на совместное фотографирование, которое задержалось на несколько минут, потому что все ждали опаздывающих Обаму и Путин
а несколько минут, задержавшихся в зале.
Читайте: Путин
и Обама встретились в Пекине
Ранее СМИ сообщили, что Путин
и Обама провели краткую встречу, буквально, «на ногах», однако позже лидеры обеих государств продолжили общение в кулуарах форума в ..... Читать новость...
Путин и Чавес побеседовали по телефону...
Президент Российской Федерации Владимир Путин
и президент Венесуэлы Уго Чавес обсудили вопросы взаимодействия в энергетике по телефону
. В частности, во время беседы лидеры двух государств затронули вопрос сотрудничества на мировых рынках нефти. О телефонной беседе Путин
а и Чавеса рассказал пресс-секретарь Владимира Путин
а Дмитрий Песков.
Отмечается, что инициатором телефонной беседы выступила Венесуэла. «Президент Венесуэлы позвонил господину Путин
у и они вместе обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетике, в частности был затронут вопрос сотрудничества на мировых рынках нефти», - сообщил Песков.
По словам Пескова, во время разговора Путин
и Чавес такж..... Читать новость...
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии ...
Пресс-служба Кремля сообщила, что в пятницу вечером президент России Владимир Путин
обсудил по телефону
с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию, сложившуюся в Сирии и вокруг нее.
"В продолжение конструктивного диалога, начатого ранее в Сочи, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении кремлевской спец-службы.
Напомним, незадолго до этого в районе Голанских высот шли бои. Сирийские боевики на короткое время взяли под контроль единственный пограничный переход между территорией Сирии и Голанскими высотами, контролируемыми Израилем. В ходе боев за КПП "Кунейтра" один арти..... Читать новость...