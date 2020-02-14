Новость Путин и Зеленский пообщались по телефону Добавлено: 2020-02-14 15:37:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки».

Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Зеленский и Путин пообщались по телефону...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Вместе с тем Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах», - говорится в сообщении.

Также в ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывшего лидера Казахстана Нурс..... Президент Украины Владимирпровел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиромым. Об этом сообщает его пресс-служба.«Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Вместе с тем Владимирподчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах», - говорится в сообщении.Также в ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение бывшего лидера Казахстана Нурс..... Читать новость...

Зеленский и Меркель пообщались по телефону...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Они обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате. Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны.

Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины.

Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа п..... Президент Украины Владимирпровел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.Они обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате. Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны.Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины.Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа п..... Читать новость...

Порошенко и Путин пообщались по телефону, – Песков...

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, стороны обсуждали обмен пленными и расследование катастрофы Ан-148. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, позавчера (12 февраля – ред.) был телефонный разговор между Порошенко и Путиным. Звонил Порошенко. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне, говорил о готовности взаимодействовать по линии производителя и выяснения причин авиакатастрофы», - сказал Песков.

По его..... В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента РФ Владимираа и президента Украины Петра Порошенко, стороны обсуждали обмен пленными и расследование катастрофы Ан-148. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«Действительно, позавчера (12 февраля – ред.) был телефонный разговор между Порошенко иым. Звонил Порошенко. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне, говорил о готовности взаимодействовать по линии производителя и выяснения причин авиакатастрофы», - сказал Песков.По его..... Читать новость...

Путин и Асад пообщались по телефону в преддверии "Женевы-2"...

Президент Российской Федерации Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад в ходе телефонного общения обсудили предстоящую конференцию «Женева-2». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщают в пресс-службе российского лидера.

Как сообщает пресс-служба, президент Российской Федерации в ходе переговоров дал позитивную оценку подготовке Башара Асада к данной конференции. Отметим, что Башар Асад недавно заявил о том, что на «Женеву-2» будет направлена правительственная сирийская делегация. Также в ходе общения двух лидеров Владимир Путин выразил надежду на то, что основные группы оппозиции дадут согласие на участие в предстоящей конференции.

Помимо этих вопросов была зат..... Президент Российской Федерации Владимири сирийский лидер Башар Асад в ходе телефонного общения обсудили предстоящую конференцию «Женева-2». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщают в пресс-службе российского лидера.Как сообщает пресс-служба, президент Российской Федерации в ходе переговоров дал позитивную оценку подготовке Башара Асада к данной конференции. Отметим, что Башар Асад недавно заявил о том, что на «Женеву-2» будет направлена правительственная сирийская делегация. Также в ходе общения двух лидеров Владимирвыразил надежду на то, что основные группы оппозиции дадут согласие на участие в предстоящей конференции.Помимо этих вопросов была зат..... Читать новость...

Зеленский пообщался по телефону с Путиным...

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Я сказал, что нам необходимо немедленно в ближайшее время встретиться "нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», - отметил он.

Также Зеленский затронул тему разминирован..... Президент Украины Владимирпозвонил главе Российской Федерации Владимируу с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом сообщают «Украинские новости».«Я сказал, что нам необходимо немедленно в ближайшее время встретиться "нормандской четверкой", посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня только что разговаривал с президентом России Владимиромым. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», - отметил он.Такжезатронул тему разминирован..... Читать новость...

Зеленский пообщался по телефону с Помпео ...

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе в случае, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

Зеленский подробно проинформировал Помпео о результатах дого..... Президент Украины Владимирпровел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе в случае, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.подробно проинформировал Помпео о результатах дого..... Читать новость...

Путин и Обама пообщались на саммите АТЭС...



Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, во вторник, 11 ноября, после первого рабочего заседания саммита АТЭС президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама продолжили недолгое общение в кулуарах форума.

Песков сообщил, что по завершении рабочей сессии лидеры стран АТЭС вышли на совместное фотографирование, которое задержалось на несколько минут, потому что все ждали опаздывающих Обаму и Путина несколько минут, задержавшихся в зале.

Читайте: Путин и Обама встретились в Пекине

Ранее СМИ сообщили, что Путин и Обама провели краткую встречу, буквально, «на ногах», однако позже лидеры обеих государств продолжили общение в кулуарах форума в ..... Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, во вторник, 11 ноября, после первого рабочего заседания саммита АТЭС президент России Владимири президент США Барак Обама продолжили недолгое общение в кулуарах форума.Песков сообщил, что по завершении рабочей сессии лидеры стран АТЭС вышли на совместное фотографирование, которое задержалось на несколько минут, потому что все ждали опаздывающих Обаму иа несколько минут, задержавшихся в зале.Читайте:и Обама встретились в ПекинеРанее СМИ сообщили, чтои Обама провели краткую встречу, буквально, «на ногах», однако позже лидеры обеих государств продолжили общение в кулуарах форума в ..... Читать новость...

Путин и Чавес побеседовали по телефону...



Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Венесуэлы Уго Чавес обсудили вопросы взаимодействия в энергетике по телефону. В частности, во время беседы лидеры двух государств затронули вопрос сотрудничества на мировых рынках нефти. О телефонной беседе Путина и Чавеса рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Отмечается, что инициатором телефонной беседы выступила Венесуэла. «Президент Венесуэлы позвонил господину Путину и они вместе обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетике, в частности был затронут вопрос сотрудничества на мировых рынках нефти», - сообщил Песков.

По словам Пескова, во время разговора Путин и Чавес такж..... Президент Российской Федерации Владимири президент Венесуэлы Уго Чавес обсудили вопросы взаимодействия в энергетике по. В частности, во время беседы лидеры двух государств затронули вопрос сотрудничества на мировых рынках нефти. О телефонной беседеа и Чавеса рассказал пресс-секретарь Владимираа Дмитрий Песков.Отмечается, что инициатором телефонной беседы выступила Венесуэла. «Президент Венесуэлы позвонил господинуу и они вместе обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетике, в частности был затронут вопрос сотрудничества на мировых рынках нефти», - сообщил Песков.По словам Пескова, во время разговораи Чавес такж..... Читать новость...