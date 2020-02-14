Новость Суд отказался смягчить арест Кузьменко и Дугарь Добавлено: 2020-02-14 16:02:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Апелляционный суд Киева отказался смягчить меры двум подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета: врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь. Об этом сообщает «Украинская правда».

Защита Кузьменко просила отпустить его из-под стражи и предлагала отправить под ночной домашний арест.

В частности, адвокат и сама врач настаивали, что она не знала, кто такой Шеремет на момент его убийства, никоим образом не была причастна к преступлению, на тот момент не была знакома с другой фигуранткой дела Дугарь, а с подозреваемым в организации Андреем Антоненко общалась мало.

Защита обращала внимание, что у Кузьменко на содержании есть сын, она делает уникальные операции.

Адвокаты Дугарь просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.

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Напомним, Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.

Ранее Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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Адвокаты Дугарь пожаловались в ГБР на следователей...

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«Фактически единственным доказательством является экспертиза. Когда мы провели анализ этой экспертизы, мы увидели, что следователь дал на исследование экспертам 6 видеофайлов и просил их сравнить с одним видеофайлом. Эксперты дали ответ о пяти видеофайлах», - сказал Ориховский.

Подчеркивается, что именно тот файл, который эксперты в заключении не предоставляют, свидетельствует о том, что лица на сравниваемых видео не совпадают.

«Мы считаем,..... Адвокаты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета ЯныНиколай Ореховский и Виталий Коломиец подали в ГБР заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей. Об этом сообщает «Укринформ».«Фактически единственным доказательством является экспертиза. Когда мы провели анализ этой экспертизы, мы увидели, что следователь дал на исследование экспертам 6 видеофайлов и просил их сравнить с одним видеофайлом. Эксперты дали ответ о пяти видеофайлах», - сказал Ориховский.Подчеркивается, что именно тот файл, который эксперты в заключении не предоставляют, свидетельствует о том, что лица на сравниваемых видео не совпадают.«Мы считаем,..... Читать новость...

Еще одному из ранее арестованных подозреваемых суд изменил а...



Апелляционный суд изменил арест еще одному активисту Евромайдана Е.Превиру на домашний арест.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобы защитников и изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в массовых беспорядках на ул.Банковой Егору Превиру. Такое решение огласила коллегия судей, передает корреспондент УНН.

"Применить в отношении Е.Превира меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, запретив ему покидать место жительства с 20 до 7 часов утра", - сообщили решение судьи.

Согласно постановлению Е.Превир освобождается из-под стражи в зале суда.

При рассмотрении жалобы адвокаты Е.Превира отметили с..... Апелляционный суд изменилеще одному активисту Евромайдана Е.Превиру на домашнийАпелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобы защитников и изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашнийподозреваемому в массовых беспорядках на ул.Банковой Егору Превиру. Такое решение огласила коллегия судей, передает корреспондент УНН."Применить в отношении Е.Превира меру пресечения в виде домашнегоа в определенный период суток, запретив ему покидать место жительства с 20 до 7 часов утра", - сообщили решение судьи.Согласно постановлению Е.Превир освобождается из-под стражи в зале суда.При рассмотрении жалобы адвокаты Е.Превира отметили с..... Читать новость...

В Луцке демонтировали памятник Андрею Кузьменко...

2 марта в Луцке был демонтирован памятник Андрею Кузьменко, который был установлен в прошлом году на территории "Сити-Парка".

Как сообщили в пресс-службе Луцкого городского совета, в ближайшее время памятник направят на реконструкцию, о чем попросила мать певца Ольга Кузьменко.

После консультаций со многими скульпторами, она все же приняла решение доверить реконструкцию киевским скульпторам Тарасу и Богдану Цюпам. После того, как работы будут завершены, памятник вернут на прежнее место...... 2 марта в Луцке был демонтирован памятник Андрею, который был установлен в прошлом году на территории "Сити-Парка".Как сообщили в пресс-службе Луцкого городского совета, в ближайшее время памятник направят на реконструкцию, о чем попросила мать певца ОльгаПосле консультаций со многими скульпторами, она все же приняла решение доверить реконструкцию киевским скульпторам Тарасу и Богдану Цюпам. После того, как работы будут завершены, памятник вернут на прежнее место...... Читать новость...

«Скрябин» выступит в память о погибшем Андрее Кузьменко...

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«Кузьма всегда говорил, что когда тебе трудно, надо собираться вместе и поддерживать друг друга. Хочется прижаться к кому-то родному, чтобы не быть одному в такое время. Поэтому только вместе с вами, мы сможем сделать этот концерт незабываемым и помочь семье Андрея», - говорится в заявлении музыкантов ..... Музыканты из группы «Скрябин» организовывают концерт в память о погибшем Андрее. По предварительным данным концерт состоится он 21 марта в киевском Палаце спорта. Ожидается, что вместе с ними на сцене выступят и другие артисты, которые были надежным тылом Кузьмы на протяжении многих лет.Читайте: Во Львове всю ночь тысячи людей прощались с Кузьмой Скрябиным«Кузьма всегда говорил, что когда тебе трудно, надо собираться вместе и поддерживать друг друга. Хочется прижаться к кому-то родному, чтобы не быть одному в такое время. Поэтому только вместе с вами, мы сможем сделать этот концерт незабываемым и помочь семье Андрея», - говорится в заявлении музыкантов ..... Читать новость...

Исчез сепаратист Д. Кузьменко, провозгласивший себя "народн...

В Мариуполе избили и похитили "народного мэра" Д. Кузьменко - СМИ.

Сегодня в полночь в Мариуполе захватили и увезли в неизвестном направлении "народного мэра" Мариуполя Дмитрия Кузьменко. Где находится Дмитрий, в каком состоянии, жив ли вообще - ни его родные, ни его соратники не знают. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

"Мы выходили поздно из квартиры, сели в машину, начали уже уезжать, и тут путь преградила машина, из которой стали выбегать люди в масках. Я попытался дать задний ход, но и там тоже путь преградили. Нас вытащили из машины в разные стороны, избили, надели наручники и накинули на голову мешки. Заведенную машину заглушили, а..... В Мариуполе избили и похитили "народного мэра" Д.- СМИ.Сегодня в полночь в Мариуполе захватили и увезли в неизвестном направлении "народного мэра" Мариуполя Дмитрия. Где находится Дмитрий, в каком состоянии, жив ли вообще - ни его родные, ни его соратники не знают. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН."Мы выходили поздно из квартиры, сели в машину, начали уже уезжать, и тут путь преградила машина, из которой стали выбегать люди в масках. Я попытался дать задний ход, но и там тоже путь преградили. Нас вытащили из машины в разные стороны, избили, надели наручники и накинули на голову мешки. Заведенную машину заглушили, а..... Читать новость...

Многодетной семье Кузьменко губернатор Приморского края пода...



Многодетная семья Кузьменко из поселка Новошахтинск Приморского края стала известна на всю страну после того, как в ходе "Прямой линии" пообщалась с российским президентом Владимиром Путиным и рассказала ему о своих проблемах.

Одна из дочерей Кузьменко обратилась к президенту с просьбой помочь установить возле дома спортивную детскую площадку, и глава государства обещал, что обязательно поможет. И действительно, спустя несколько дней площадка была установлена, в этом в среду лично убедился губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

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Pianoбой представил клип на песню Андрея Кузьменко "Шампансь...

Певец Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой, представил клип на песню Андрея Кузьменко "Шампанські очі".

Как сообщил музыкант, в создании видео участвовало более 100 человек.

"Шампанські очі" - одна из многих недооцененных песен Кузьмы, который мог искренне и иронически петь о человеческих чувствах, как никто другой. Для песни это возможность получить новую жизнь, а для меня - еще раз выразить безграничное уважение одному из кумиров моего детства", - сказал Дмитрий Шуров.

По словам музыканта, ролик был смонтирован из более 2 тысяч настоящих рисунков.

Читайте: В Луцке демонтировали памятник Андрею Кузьменко



"Только краски и кисти, ни..... Певец Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой, представил клип на песню Андрея"Шампанські очі".Как сообщил музыкант, в создании видео участвовало более 100 человек."Шампанські очі" - одна из многих недооцененных песен Кузьмы, который мог искренне и иронически петь о человеческих чувствах, как никто другой. Для песни это возможность получить новую жизнь, а для меня - еще раз выразить безграничное уважение одному из кумиров моего детства", - сказал Дмитрий Шуров.По словам музыканта, ролик был смонтирован из более 2 тысяч настоящих рисунков.Читайте: В Луцке демонтировали памятник Андрею"Только краски и кисти, ни..... Читать новость...

Стену памяти музыканта А.Кузьменко в Одессе планируют восста...

Стену памяти известного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) в Одессе продолжат восстанавливать завтра, 20 февраля. Об этом корреспонденту УНН сообщила одна из авторов портрета Кузьмы Наталья Михайленко.

Напомним, в начале этой недели неизвестные вандалы залили одесскую композицию "Солнце на стенах" краской.

"Мы сразу 15 февраля зарисовали зеленую краску, выглядит не так страшно, но еще надо дорабатывать портрет. Мы будем делать это завтра, главное, чтобы погода не помешала. И это уже не секрет - как потеплеет, будем дорабатывать композицию, хотим сделать там настоящее место счастливых людей. Так что планы хорошие есть, будем воплощать", - отмет..... Стену памяти известного украинского музыканта Андрея(Кузьмы Скрябина) в Одессе продолжат восстанавливать завтра, 20 февраля. Об этом корреспонденту УНН сообщила одна из авторов портрета Кузьмы Наталья Михайленко.Напомним, в начале этой недели неизвестные вандалы залили одесскую композицию "Солнце на стенах" краской."Мы сразу 15 февраля зарисовали зеленую краску, выглядит не так страшно, но еще надо дорабатывать портрет. Мы будем делать это завтра, главное, чтобы погода не помешала. И это уже не секрет - как потеплеет, будем дорабатывать композицию, хотим сделать там настоящее место счастливых людей. Так что планы хорошие есть, будем воплощать", - отмет..... Читать новость...