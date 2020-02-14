Новость Россия не выполнила обязательства по улучшению ситуации с безопасностью на Донбассе, - Кемиан Добавлено: 2020-02-14 16:37:57 Корреспондент: Алексей Свидров

Российская Федерация не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации с безопасностью на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Гарри Кемиан, передает «Укринформ».

«Как отмечала посол Грау (спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау - ред.) во время заседания Постоянного совета на прошлой неделе, Украина сделала ряд шагов в направлении имплементации Минских договоренностей. Киев принял и обновил закон об особом статусе и добросовестно ведет переговоры. Россия, впрочем, не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации с безопасностью на Востоке Украины и остается неуступчивой во время переговоров о достижении мир», - отметил он.

Поэтому США призывают Россию проявить политическую волю ради прекращения этого ужасного конфликта.

Кемиан добавил, что Вашингтон полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

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"После того, как Россия получила право на проведение Олимпийских игр, многие задавали вопрос - успеет ли наша страна выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас ответ очевиден - наша страна реализовала масштабный инвестиционный проект, выполнив все обязательства", - сказал Дмитрий Козак.

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Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Российская Федерация так и не выполнила свои обязательства перед Украиной в вопросе обеспечения безопасности границы. По его словам, свидетельством тому являются факты проникновения вооруженных террористов на территорию Украины из России.

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Украина не выполнила обязательства для пересмотра программы ...

Украина не выполнила взятые на себя обязательства для очередного пересмотра программы с Международным валютным фондом, поэтому кредитор не спешит направлять миссию в Киев.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

«Определенные обязательства на сегодня не выполнены, - сказал Смолий, напомнив вчерашнее заявление представителя МВФ об отсутствии в планах Фонда очередной миссии в Украину. - Они ждут, пока мы выполним взятые на себя обязательства».

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Все свои обязательства по высокообогащенному урану Украина в...



Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина полностью выполнила обязательства, взятые во время Вашингтонского саммита по вопросам ядерной безопасности (апрель 2011 года) относительно высокообогащенного урана.

"Реализуя обязательства, взятые во время Вашингтонского саммита, Украина полностью избавилась от высокообогащенного урана, создав существенные предпосылки для гарантирования глобальной физической ядерной безопасности", - подчеркнул президент в ходе Сеульского форума, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

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Данилюк: "Украина выполнила все обязательства для получения ...

Как заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, Украина выполнила все обязательства для получения миллиарда долларов под гарантии США.

Такое заявление представитель украинского правительства сделал во время конференции по привлечению инвестиций в Украину Ukraine Investor Day, которая проходит в Лондоне. По словам министра, американские средства Украина может получить до конца сентября.

"Среди других позитивных сигналов для инвесторов, министр отметил, что Украина выполнила все обязательства для получения миллиарда долларов под гарантии США, и мы ожидаем эти деньги до конца месяца", – написано на странице Министерства финансов в Facebook.

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«В ЕС не считают, что Украина выполнила все обязательства дл...



Как сообщил народный депутат Украины от фракции «БПП» Сергей Лещенко, в Евросоюзе на самом деле не считают, что Украина выполнила все законодательные обязательства в рамках перехода к безвизовому режиму.

«Если точно, то Украина выполнила три из пяти требований для перехода к принятию соответствующего решения», - подчеркнул он.

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Санкции против РФ приведут к улучшению ситуации в Украине, -...



Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан считает, что санкции ЕС против Российской Федерации уже в скором времени приведут к улучшению ситуации в Украине. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан.

«Я думаю, санкции ЕС будут иметь огромный эффект. Они уже влияют. Посмотрите на экономику Российской Федерации - ситуация все хуже и хуже. Я думаю, что это приведет к улучшению ситуации в Украине - скорее рано, чем поздно», - сказал еврокомиссар.

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