Новость Зеленский встретился с американскими сенаторами Добавлено: 2020-02-14 17:19:15 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных Штатов Америки Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи. Глава государства поблагодарил сенаторов за поддержку Украины.

«Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину – наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах», – сказал Владимир Зеленский.

Также Президент выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. Стороны обсудили ход реформ в Украине, в частности отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом.

«У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы многое делаем для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов», – сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что одной из самых важных своих задач считает смену имиджа Украины в мире.

«Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом», – сказал Глава государства.

Он рассказал о законах, которые способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации.

«Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это также будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве», – отметил Президент.

Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в нашей стране, и США готовы поддерживать Украину на пути этих изменений.

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