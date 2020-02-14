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|Новость
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Зеленский встретился с американскими сенаторами
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|Добавлено:
|2020-02-14 17:19:15
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных Штатов Америки Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи. Глава государства поблагодарил сенаторов за поддержку Украины.
«Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину – наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах», – сказал Владимир Зеленский.
Также Президент выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. Стороны обсудили ход реформ в Украине, в частности отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом.
«У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы многое делаем для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов», – сообщил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что одной из самых важных своих задач считает смену имиджа Украины в мире.
«Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом», – сказал Глава государства.
Он рассказал о законах, которые способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации.
«Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это также будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве», – отметил Президент.
Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в нашей стране, и США готовы поддерживать Украину на пути этих изменений.
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Соединенных Штатов Америки Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи. Об этом сообщает его пресс-служба.
«Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - отметил украинский глава.
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Стороны подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Кроме этого, Зеленский
подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.
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с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины», - отметил Зеленский
.
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«Укра..... Читать новость...
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Президент Украины Владимир Зеленский
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Также Зеленский
сообщил Ангеле Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.
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