Новость Зеленский созывает заседание СНБО из-за обстрелов на Донбассе Добавлено: 2020-02-18 11:32:26 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня, 18 февраля 2020 года, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00 на Банковой. В нем примут участие секретарь СНБО Алексей Данилов, руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Отметим, что сегодня оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Обстрелы прокомментировал президент Владимир Зеленский.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью.

Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимими шагами. Собираем сегодня заседание СНБО.

Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», - отметил он.

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Александр Турчинов созывает заседание СНБО, - О. Ляшко...

О. Ляшко сообщил, что А. Турчинов созывает СНБО.

Народный депутат Олег Ляшко сообщил, что и.о. президента Украины Александр Турчинов созывает заседание СНБО, передает УНН.

"Только что наконец дозвонился к Турчинову. Он отказывается немедленно созвать сессию Верховной Рады. Он сказал, что созывает СНБО. Отказ созвать сессию считаю большой ошибкой, которая может дорого стоить Украине. Требую от Турчинова немедленно созвать сессию. Призываю всех депутатов парламента завтра в 10: 00 утра прийти в Раду. Кто не придет - тот предатель", - сообщил политик.

Источник: УНН..... О. Ляшко сообщил, что А. ТурчиновНародный депутат Олег Ляшко сообщил, что и.о. президента Украины Александр Турчинов, передает УНН."Только что наконец дозвонился к Турчинову. Он отказывается немедленно созвать сессию Верховной Рады. Он сказал, что. Отказ созвать сессию считаю большой ошибкой, которая может дорого стоить Украине. Требую от Турчинова немедленно созвать сессию. Призываю всех депутатов парламента завтра в 10: 00 утра прийти в Раду. Кто не придет - тот предатель", - сообщил политик.Источник: УНН..... Читать новость...

Порошенко созывает заседание СНБО из-за вторжения российских...



Президент Украины Петр Порошенко в связи с резким обострением ситуации на территории Донецкой области решил отменить запланированный визит в Турецкую Республику. В частности, глава государства срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Я принял решение отменить запланированный визит в Турецкую Республику в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области, в частности в Старобешево и Амвросиевке», - заявил Петр Порошенко.

В сообщении пресс-службы отмечается, что такое решение вызвано «вводом российских войск в Украину».

Петр Порошенко отметил, что уже сегодня пройдет заседание СН..... Президент Украины Петр Порошенко в связи с резким обострением ситуации на территории Донецкой области решил отменить запланированный визит в Турецкую Республику. В частности, глава государства срочноСовета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.«Я принял решение отменить запланированный визит в Турецкую Республику в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области, в частности в Старобешево и Амвросиевке», - заявил Петр Порошенко.В сообщении пресс-службы отмечается, что такое решение вызвано «вводом российских войск в Украину».Петр Порошенко отметил, что уже сегодня пройдетСН..... Читать новость...

Гройсман 31 августа созывает заседание ВР...

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман созывает 31 августа пленарное заседание парламента. Об этом говорится в соответствующем распоряжении спикера №1080 от 21 августа 2015 года, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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«Созвать пленарное заседание Верховной Рады Украины VIII созыва на 11:00 31 августа 2015 г., на котором рассмотреть вопрос о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (реестр. № 2217а)», - говорится в документе.

Вместе с тем Владимир Гройсман поручил аппарату Верховн..... Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман31 августа пленарноепарламента. Об этом говорится в соответствующем распоряжении спикера №1080 от 21 августа 2015 года, опубликованном на сайте Верховной Рады.Читайте: Заседание парламента по вопросу децентрализации власти состоится 31 августа, - Владимир Гройсман«Созвать пленарноеВерховной Рады Украины VIII созыва на 11:00 31 августа 2015 г., на котором рассмотреть вопрос о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (реестр. № 2217а)», - говорится в документе.Вместе с тем Владимир Гройсман поручил аппарату Верховн..... Читать новость...

Глава государства созывает заседание СНБОУ...

В воскресенье, 25 января, в 11:00 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко (Администрация президента Украины, ул. Банковая, 11). Об этом УНН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН, - Яценюк...

Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН. Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба в Киеве заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает «РБК-Украина».

«Я только что созвал встречу послов «Большой семерки» и послов стран-членов Совета безопасности ООН, и мы обращаемся к нашим западным партнерам и к членам Совета безопасности ООН безотлагательно созвать заседание Совета безопасности ООН», - заявил глава правительства.

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ОБСЕ созывает постпредов на чрезвычайное заседание по Украин...



ОБСЕ собирает сегодня чрезвычайное заседание по Украине.

Председательствующий в постоянном совете ОБСЕ постпред Швейцарии Томас Грэмингер собирает чрезвычайное заседание постпредов при ОБСЕ, сообщает организация, передает РИА «Новости». «Действующий председатель постоянного совета ОБСЕ, швейцарский посол Томас Грэмингер приглашает делегации всех государств-участников присутствовать на заседании подготовительного комитета по Украине сегодня (в воскресенье) в Хоябурге в 17 часов (20.00 мск)», - информирует ОБСЕ.

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Верховная Рада созывает нардепов на сессионное заседание 2 м...

В воскресенье, 2 марта, состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента. Начало заседания – в 10:00. Вероятнее всего, нардепы обсудят ситуацию, сложившуюся в Крыму, и примут соответствующие постановления для ее нормализации.

Как известно, сегодня президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных Сил РФ в Украине, которое было поддержано в единогласном порядке.

Прежде очередное заседание Верховной Рады планировалось провести во вторник, 4 марта...... В воскресенье, 2 марта, состоится пленарноеВерховной Рады Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента. Начало заседания – в 10:00. Вероятнее всего, нардепы обсудят ситуацию, сложившуюся в Крыму, и примут соответствующие постановления для ее нормализации.Как известно, сегодня президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных Сил РФ в Украине, которое было поддержано в единогласном порядке.Прежде очередноеВерховной Рады планировалось провести во вторник, 4 марта...... Читать новость...

И. о. президента Украины срочно созывает СНБО...



А. Турчинов срочно созывает СНБО из-за событий в Донецкой области.

И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов срочно созывает Совет национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба спикера, передает УНН.

"В связи с событиями в Донецкой области и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов на 21:00 созывает Совет национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Источник: УНН..... А. Турчинов срочнособытий в Донецкой области.И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов срочноСовет национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба спикера, передает УНН."В связи с событиями в Донецкой области и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов на 21:00Совет национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.Источник: УНН..... Читать новость...