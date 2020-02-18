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МИД Украины призывает осудить обстрелы на Донбассе

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Добавлено:2020-02-18 12:22:45
Корреспондент:Алексей Свидров

  Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество осудить эскалацию конфликта на Донбассе. Об этом написала в Twitter спикер ведомства Екатерина Зеленко.

 «Очень обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече нормандской четверки. Мы призываем на международное сообщество осудить эту эскалацию», - говорится в сообщении.

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Сегодня оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

 
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