Новость МИД Украины призывает осудить обстрелы на Донбассе Добавлено: 2020-02-18 12:22:45 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество осудить эскалацию конфликта на Донбассе. Об этом написала в Twitter спикер ведомства Екатерина Зеленко.

«Очень обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече нормандской четверки. Мы призываем на международное сообщество осудить эту эскалацию», - говорится в сообщении.

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Сегодня оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

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МИД Сирии призывает СБ ООН осудить похищение наблюдателей...



Сирийское информационное агентство SANA сообщило в воскресенье, что глава внешнеполитического ведомства страны направил письмо в Совет Безопасности ООН, в котором призывает осудить захват боевиками в заложники 21 наблюдателя международной организации на Голанских высотах.

В обращении сирийского МИД говорится о том, что в Дамаске "были удивлены тем, что мятежники, вместо того, чтобы без всяких условий передать заложников командованию силами ООН, передали их властям Иордании".

Кроме того официальный Дамаск в своем заявлении отмечает, что вооруженные группировки боевиков заметно активизировали свою деятельность в районе Голанских высот.

Сирийские власти объясняют это недос..... Сирийское информационное агентство SANA сообщило в воскресенье, что глава внешнеполитического ведомства страны направил письмо в Совет Безопасности ООН, в которомзахват боевиками в заложники 21 наблюдателя международной организации на Голанских высотах.В обращении сирийскогоговорится о том, что в Дамаске "были удивлены тем, что мятежники, вместо того, чтобы без всяких условий передать заложников командованию силами ООН, передали их властям Иордании".Кроме того официальный Дамаск в своем заявлении отмечает, что вооруженные группировки боевиков заметно активизировали свою деятельность в районе Голанских высот.Сирийские власти объясняют это недос..... Читать новость...

Порошенко должен осудить проводимые террористами выборы на Д...



Как заявил народный депутат Украины Олег Ляшко, президент Украины Петр Порошенко, как и вся украинская власть, должен осудить так называемые выборы, которые планируют провести на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей российские наемники. Он подчеркнул, что эти выборы нельзя признавать ни в коем случае.

Своим мнением по этому поводу Олег Ляшко поделился на своей странице в Facebook.

Нардеп убежден, что если Петр Порошенко легитимизирует через выборы российских наемников и сепаратистов, то их следующим шагом будет проведение нового референдума о «государственном образовании» кремлевских проектов «ДНР» и «ЛНР»...... Как заявил народный депутатОлег Ляшко, президентПетр Порошенко, как и вся украинская власть, должентак называемые выборы, которые планируют провести на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей российские наемники. Он подчеркнул, что эти выборы нельзя признавать ни в коем случае.Своим мнением по этому поводу Олег Ляшко поделился на своей странице в Facebook.Нардеп убежден, что если Петр Порошенко легитимизирует через выборы российских наемников и сепаратистов, то их следующим шагом будет проведение нового референдума о «государственном образовании» кремлевских проектов «ДНР» и «ЛНР»...... Читать новость...

Обстрелы на Донбассе должны прекратиться, – Еврокомиссия ...

Европейская комиссия заявляет, что обстрелы на востоке Украины должны прекратиться в соответствии с достигнутыми 12 февраля договоренностями о прекращении огня.

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"Наша позиция остается неизменной: прекращение огня - это прекращение огня, обстрелы должны прекратиться", - сказала пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин Рей на брифинге во вторник в Брюсселе.

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Она отметила, что ЕС обеспокоен продолжающимися обстрелами в районе Дебальцево.

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Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы ВСУ на Донбассе...

Артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых погибли двое украинских военных, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», - цитирует его слова пресс-служба.

Зеленский подчеркнул, что на дипломатического уровне Украина и дальше будет настаи..... Артиллерийскиевблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых погибли двое украинских военных, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Такое мнение высказал президентВладимир Зеленский.«Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», - цитирует его слова пресс-служба.Зеленский подчеркнул, что на дипломатического уровне Украина и дальше будет настаи..... Читать новость...

Террористы на Донбассе отказываются прекращать обстрелы, – М...

Боевики отказываются заключать и выполнять любые договоренности по прекращению огня в зоне проведения антитеррористической операции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Он отметил, что боевики «снова и снова пытаются перейти в наступление, чтобы расширить контролируемые ими территории».

«И во время этих бессмысленных авантюр противник несет большие потери, но не прекращает своих агрессивных действий», - сказал он.

По словам Мотузяника, продолжаются..... Боевики отказываются заключать и выполнять любые договоренности по прекращению огня в зоне проведения антитеррористической операции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороныпо вопросам АТО Александр Мотузяник.ЧИТАЙТЕ: Российская сторона письменно подтвердила гарантии прекращения огня в АвдеевкеОн отметил, что боевики «снова и снова пытаются перейти в наступление, чтобы расширить контролируемые ими территории».«И во время этих бессмысленных авантюр противник несет большие потери, но не прекращает своих агрессивных действий», - сказал он.По словам Мотузяника, продолжаются..... Читать новость...

Ситуация на Донбассе. Обстрелы боевиков достигли нового макс...



Ситуация на Донбассе усложнилась, о чем сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. Обстрелы боевиков за прошедшие сутки достигли наибольшей отметки за последние месяцы.

«С 21:50, в очередной раз цинично нарушив мирные договоренности, боевики из Градов со стороны шахты Абакумова вели огонь по Невельскому, Пескам, Опытному, Водяному. Также с 22:00 до 22:25 по нашим позициям в населенном пункте Первомайское работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра и "Грады"», – сказано в сообщении.

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В районе Мариуполя боевики дважды из реактивной артиллерии..... Ситуация наусложнилась, о чем сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. Обстрелы боевиков за прошедшие сутки достигли наибольшей отметки за последние месяцы.«С 21:50, в очередной раз цинично нарушив мирные договоренности, боевики из Градов со стороны шахты Абакумова вели огонь по Невельскому, Пескам, Опытному, Водяному. Также с 22:00 до 22:25 по нашим позициям в населенном пункте Первомайское работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра и "Грады"», – сказано в сообщении.Читайте: В Украине находятся 13-15 тысяч регулярных войск РФ, - Зорян ШкирякВ районе Мариуполя боевики дважды из реактивной артиллерии..... Читать новость...

Террористы на Донбассе маскируют обстрелы из запрещенного во...

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук заявил, что террористы на Донбассе начали маскировать обстрелы из запрещенного вооружения. В частности, речь идет о 120-мм минометах.

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«Отмечается применение оккупантами во всё больших масштабах новой тактики при проведении обстрелов. Так, помимо организации и использования мобильных огневых групп с 82-мм и 120-мм миномётами, АГС-ами и крупнокалиберными пулемётами, противник стал тщательно «маскировать» применение 120-мм миномётов по следующей схеме: обстрел начинают 82-мм миномёты или АГС-ы, ..... Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук заявил, что террористы наначали маскироватьиз запрещенного вооружения. В частности, речь идет о 120-мм минометах.ЧИТАЙТЕ: Террористы напродолжают нарушать «режим тишины»«Отмечается применение оккупантами во всё больших масштабах новой тактики при проведении обстрелов. Так, помимо организации и использования мобильных огневых групп с 82-мм и 120-мм миномётами, АГС-ами и крупнокалиберными пулемётами, противник стал тщательно «маскировать» применение 120-мм миномётов по следующей схеме: обстрел начинают 82-мм миномёты или АГС-ы, ..... Читать новость...