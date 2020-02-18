Новость Курс на завершение войны остается неизменным, - Зеленский Добавлено: 2020-02-18 13:02:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака незаконных вооруженных формирований на позиции Объединенных сил на Луганщине с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, но Украина решительно настроена дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери», – отметил Президент Украины.

Он добавил, что на данный момент бой завершен.

По словам Главы государства, целью этой вооруженной провокации является срыв мирного процесса на Донбассе, который начал продвигаться небольшими, но безостановочными шагами.

«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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