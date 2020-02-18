Новость Ломаченко назвал дату боя с Лопесом Добавлено: 2020-02-18 13:32:11 Корреспондент: Алексей Свидров

Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко проведет бой против обладателя титула IBF американца Теофимо Лопеса 30 мая 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram украинского боксера.

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Напомним, украинец единогласным решением судей одержал победу над британцем Люком Кэмпбеллом. Таким образом 31-летний украинец завоевал чемпионский пояс в лёгком весе по версии WBC. В 11 раунде Ломаченко отправил соперника нокдаун, но Кэмпбелл смог продолжить бой. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу представителю Украины: 119:108, 119:108, 118:109.

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Ломаченко назвал условия боя с Энтони Кроллом...

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко назвал условие, при котором может состоятся бой с британцем Энтони Кроллом.

Кролла является обязательным претендентом на титул WBA. По словам Ломаченко, он готов провести этот бой, но лишь в США.

"Сейчас все ушли на праздники, никто никакого внятного ответа не может дать: когда бой, с кем бой, у кого переговоры идут? Я пока никакой информацией не владею. А если сторона Кролла говорит об этом поединке, то он будет в Штатах. В Англии его не будет", – заявил Ломаченко.

ЧИТАЙТЕ: Усика предостерегли от стремительного перехода в супертяжи..... Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василийусловие, при котором может состоятся бой с британцем Энтони Кроллом.Кролла является обязательным претендентом на титул WBA. По словам, он готов провести этот бой, но лишь в США."Сейчас все ушли на праздники, никто никакого внятного ответа не может дать: когда бой, с кем бой, у кого переговоры идут? Я пока никакой информацией не владею. А если сторона Кролла говорит об этом поединке, то он будет в Штатах. В Англии его не будет", – заявилЧИТАЙТЕ: Усика предостерегли от стремительного перехода в супертяжи..... Читать новость...

Промоутер назвал возможных соперников Ломаченко...

Промоутер Боб Арум ведет активный поиск следующего соперника для украинского чемпиона по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Как говорит представитель боксера, в частности он рассматривает кандидатуры Орландо Салидо и Терри Флэнагана.

"Сейчас я считаю, что бой с Орландо Салидо, определенно, будет более привлекателен для зрителей. Он до сих пор возможен. Также вероятен переход в легкий вес и бой против чемпиона WBO Терри Флэнагана. Могу заявить, что случится первый или второй вариант.

Место проведения боя зависит от того, с кем Василий Ломаченко будет драться. Если будет бой против Салидо, то, наверное, в Лос-Анджелесе. Если будет поединок против Флэнагана, т..... Промоутер Боб Арум ведет активный поиск следующего соперника для украинского чемпиона по версии WBO во втором полулегком весе ВасилияКак говорит представитель боксера, в частности он рассматривает кандиры Орландо Салидо и Терри Флэнагана."Сейчас я считаю, что бой с Орландо Салидо, определенно, будет более привлекателен для зрителей. Он до сих пор возможен. Также вероятен переход в легкий вес и бой против чемпиона WBO Терри Флэнагана. Могу заявить, что случится первый или второй вариант.Место проведениязависит от того, с кем Василийбудет драться. Если будет бой против Салидо, то, наверное, в Лос-Анджелесе. Если будет поединок против Флэнагана, т..... Читать новость...

Телеканал HBO назвал украинца Ломаченко боксером года...

Телеканал HBO назвал украинского боксера Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Интересно, что эксперты телеканала берут в учет выступление боксеров лишь за один год, в то время как обычном варианте учитываются заслуги за последние несколько лет.

Так, в пятерке сильнейших боксеров мира по версии НВО первое место досталось чемпиону мира в первом легком весе по версии WBO Василию Ломаченко.

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Андре Уорд (США);

4. Сергей Ковалев (Россия);

5. Роман Гонсалес (Никарагуа).

..... Телеканал HBOукраинского боксера Василиялучшим боксером мира независимо от весовой категории.Интересно, что эксперты телеканала берут в учет выступление боксеров лишь за один год, в то время как обычном варианте учитываются заслуги за последние несколько лет.Так, в пятерке сильнейших боксеров мира по версии НВО первое место досталось чемпиону мира в первом легком весе по версии WBO Василию1. Василий(Украина)2. Геннадий Головкин (Казахстан)3. Андре Уорд (США);4. Сергей Ковалев (Россия);5. Роман Гонсалес (Никарагуа)...... Читать новость...

Разумков назвал дату голосования за Госбюджет-2020...

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение государственного бюджета страны на 2020 год состоится в четверг, 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает «Украинская правда».

Он обратился к комитету по вопросам бюджета - на своем заседании внимательно рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект бюджета на предмет учета бюджетных заключений Верховной Рады и предоставить заключение комитета народным депутатам.

«Для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект, и возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить государственный бюджет на следующий год», - сказал..... Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение государственного бюджета страны на 2020 год состоится в четверг, 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает «Украинская правда».Он обратился к комитету по вопросам бюджета - на своем заседании внимательно рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект бюджета на предмет учета бюджетных заключений Верховной Рады и предоставить заключение комитета народным депутатам.«Для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект, и возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить государственный бюджет на следующий год», - сказал..... Читать новость...

Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа...

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что возобновление переговоров по транзиту газа с «Газпромом» ожидается в мае. Об этом сообщает ТСН.

«Насколько я понимаю, Шефчович хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента, и я думаю, что они, скорее всего, состоятся в начале мая», - отметил он.

По словам Коболева, «Газпром» заинтересован в этих переговорах, так как у компании есть проблемы с запуском газопровода «Северный поток-2».

«Думаю, им есть, о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с "Северным потоком-2", им надо думать о том, как транспортировать газ после 20..... Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что возобновление переговоров по транзиту газа с «Газпромом» ожидается в мае. Об этом сообщает ТСН.«Насколько я понимаю, Шефчович хочет, чтобы они прошли сразу после выборов президента, и я думаю, что они, скорее всего, состоятся в начале мая», - отметил он.По словам Коболева, «Газпром» заинтересован в этих переговорах, так как у компании есть проблемы с запуском газопровода «Северный поток-2».«Думаю, им есть, о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с "Северным потоком-2", им надо думать о том, как транспортировать газ после 20..... Читать новость...

Промоутер назвал дату и место реванша Кличко-Джошуа...

Реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа состоится в ноябре этого года.

Место проведения боя - Лас-Вегас.

Такие данные опубликовал президент российской промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе", - написал он в Twitter.

Напомним, что в апреле этого года Джошуа победил Кличко техническим нокаутом. В контракте боксеров был пункт о реванше.

ЧИТАЙТЕ: Назван следующий соперник Ломаченко..... Реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа состоится в ноябре этого года.Место проведения- Лас-Вегас.Такие данные опубликовал президент российской промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский."Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе", - написал он в Twitter.Напомним, что в апреле этого года Джошуа победил Кличко техническим нокаутом. В контракте боксеров был пункт о реванше.ЧИТАЙТЕ: Назван следующий соперник..... Читать новость...

Бой Ломаченко-Салидо. «То, что Ломаченко сразу получит титул...



На 1 марта запланирован боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и мексиканцем Орландо Салидо. Напомним, что Орландо Салидо является в данный момент чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO, а двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко перешел в профессиональный бокс совсем недавно и успел провести на профи-ринге лишь один поединок. Соперником Ломаченко был мексиканец Хосе Рамирес, и украинский боксер одержал победу нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, Василий Ломаченко получил уникальный шанс стать чемпионом мира уже во втором своем поединке в ранге профессионала.

Сегодня СМИ со ссылкой на Boxingscene.com приводят слова мексиканца Орландо Салидо, который..... На 1 марта запланирован боксерский поединок между украинцем Василиеми мексиканцем Орландо Салидо. Напомним, что Орландо Салидо является в данный момент чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO, а двукратный олимпийский чемпион Василийперешел в профессиональный бокс совсем недавно и успел провести на профи-ринге лишь один поединок. Соперникомбыл мексиканец Хосе Рамирес, и украинский боксер одержал победу нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, Василийполучил уникальный шанс стать чемпионом мира уже во втором своем поединке в ранге профессионала.Сегодня СМИ со ссылкой на Boxingscene.com приводят слова мексиканца Орландо Салидо, который..... Читать новость...

Ломаченко и Кэмпбелл договорились о бое...

Представители чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко договорились с командой британца Люка Кэмпбелла о проведении боя. Об этом сообщает Boxing Scene.

Также данную информацию подтвердил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

Бой Ломаченко-Кэмпбелл пройдет 31 августа 2019 года в Лондоне (Великобритания). На кону будут стоять титулы WBA, WBO, а также WBC.

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Ранее сообщалось, что украинец уже начал подготовку к предстоящему бою.

Свой последний бой Ломаченко провел в ночь на 13 апреля 2019 года против британца Энтони Кроллы. Он одержал победу в четверт..... Представители чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василиядоговорились с командой британца Люка Кэмпбелла о проведении. Об этом сообщает Boxing Scene.Также данную информацию подтвердил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.Бой-Кэмпбелл пройдет 31 августа 2019 года в Лондоне (Великобритания). На кону будут стоять титулы WBA, WBO, а также WBC.ЧИТАЙТЕ: Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весеРанее сообщалось, что украинец уже начал подготовку к предстоящему бою.Свой последний бойпровел в ночь на 13 апреля 2019 года против британца Энтони Кроллы. Он одержал победу в четверт..... Читать новость...