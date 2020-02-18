Новость Рассмотрение «земельного» законопроекта займет 2,5-3 месяца, - Арахамия Добавлено: 2020-02-18 14:23:39 Корреспондент: Алексей Свидров

Рассмотрение во втором чтении «земельного» законопроекта займет 2,5-3 месяца. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа», передает «Укринформ».

«Ожидания такие. Если не изменятся существенно какие-то обстоятельства, мы прогнозируем это, основываясь на сегодняшних цифрах, которые мы имеем. Сейчас в среднем рассмотрение одной поправки занимает 3 минуты ... Если количество поправок разделить на 3 минуты и вычесть из этой цифры все перерывы и т.д., то это где-то - 2,5-3 месяца работы парламента», - отметил он.

Арахамия добавил, что тысячи поправок, на которых настаивают члены фракций «Оппозиционная платформа - за жизнь» и «Батькивщина», является блокированием работы парламента.

«Я буду лично настаивать на том, чтобы собрать глав фракций и с ними пообщаться - каким образом они будут смотреть в глаза своим избирателям, которые будут говорить, что они заблокировали парламент. Зачем?», - подчеркнул он.

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13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №2178-10, который предлагает отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

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