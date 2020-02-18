Новость Посольство США обратилось к РФ Добавлено: 2020-02-18 15:01:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось к Российской Федерации из-за эскалации конфликта на Донбассе.

«Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои минские и нормандские обязательства», - говорится в сообщении в Twitter.

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Сегодня оккупанты атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

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Посольство США в Украине обратилось к РФ...

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что Российская Федерация постоянно нарушает Минские соглашения.

«В течение последних 4 лет с момента подписания Трехсторонней контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения», - говорится в сообщении в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что Москва должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, а также освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня.

..... Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что Российская Федерация постоянно нарушает Минские соглашения.«В течение последних 4 лет с момента подписания Трехсторонней контактной группой Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения», - говорится в сообщении в Facebook.В посольстве подчеркнули, что Москва должна прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, а также освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня...... Читать новость...

За сутки к бригадам неотложной медицинской помощи обратилось...



4 декабря за медицинской помощью обратилось 19 участников акций протеста

По информации Департамента здравоохранения КГГА прошедшие сутки в бригады неотложной медицинской помощи обратилось 19 митингующих, 7 из них - госпитализированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Среди причин обращений - травмы, обострения хронических заболеваний и симптомы ОРВИ.

На 06:00 утра 5 декабря медики оказали помощь четырем лицам. С предварительным диагнозом "острый бронхит" этой ночью с Майдана Независимости госпитализирован шестилетний ребенок.

Источник: УНН..... 4 декабря за медицинской помощью19 участников акций протестаПо информации Департамента здравоохранения КГГА прошедшие сутки в бригады неотложной медицинской помощи19 митингующих, 7 из них - госпитализированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.Среди причин обращений - травмы, обострения хронических заболеваний и симптомы ОРВИ.На 06:00 утра 5 декабря медики оказали помощь четырем лицам. С предварительным диагнозом "острый бронхит" этой ночью с Майдана Независимости госпитализирован шестилетний ребенок.Источник: УНН..... Читать новость...

МИД Украины обратилось в ООН с просьбой рассмотреть вопрос о...



МИД Украины попросил ООН рассмотреть ситуацию в стране.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в ООН с просьбой рассмотреть вопрос о ситуации в стране, сообщает корреспондент УНН.

"Я уже сегодня подписал письмо нашему представителю при ООН, чтобы он обратился в Совет безопасности ООН, чтобы этот вопрос был поставлен в повестку дня", - отметил и.о. главы МИД Андрей Дещица на встрече с иностранными послами.

"Надеюсь, что он будет обсужден безотлагательно", - заявил он.

Источник: УНН..... МИД Украины попросил ООН рассмотреть ситуацию в стране.Министерство иностранных дел Украиныв ООН с просьбой рассмотреть вопрос о ситуации в стране, сообщает корреспондент УНН."Я уже сегодня подписал письмо нашему представителю при ООН, чтобы он обратился в Совет безопасности ООН, чтобы этот вопрос был поставлен в повестку дня", - отметил и.о. главы МИД Андрей Дещица на встрече с иностранными послами."Надеюсь, что он будет обсужден безотлагательно", - заявил он.Источник: УНН..... Читать новость...

За 2014 год за разрешением на оружие в ГУ МВД Киева обратило...

В этом году столичная милиция выдала почти 7 тыс. разрешений на оружие.

За этот год за разрешениями в ГУ МВД Киева обратилось около 6,7 тыс. граждан. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника отдела разрешительной системы УГБ ГУ МВД Киева Игорь Лиснянский, передает корреспондент УНН.

"Это очень высокий показатель, он втрое выше, чем прошлые годы. Больше всего разрешений выдано на охотничье нарезное оружие, переработанное из боевого военного и которое классифицируется как охотничье", - сообщил он.

"Но необходимо пройти и курс обучения пользования оружием и получить необходимый сертификат", - напомнил И.Лиснянский.

&nbs..... В этом году столичная милиция выдала почти 7 тыс. разрешений на оружие.За этот год за разрешениями в ГУ МВД Киеваоколо 6,7 тыс. граждан. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника отдела разрешительной системы УГБ ГУ МВД Киева Игорь Лиснянский, передает корреспондент УНН."Это очень высокий показатель, он втрое выше, чем прошлые годы. Больше всего разрешений выдано на охотничье нарезное оружие, переработанное из боевого военного и которое классифицируется как охотничье", - сообщил он."Но необходимо пройти и курс обучения пользования оружием и получить необходимый сертификат", - напомнил И.Лиснянский.&nbs..... Читать новость...

11 декабря в медицинские учреждения уже обратилось 48 челове...



Сегодня за помощью обратилось 48 человек, пострадавших во время массовых акций - Минздрав.

Сегодня, по состоянию на 13 часов, в медицинские учреждения уже обратилось 48 человек, пострадавших в массовых акциях, об этом на брифинге заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Качур, передает кореспрондент УНН.

"За последние сутки, по состоянию от 00:00 до 13 часов за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратилось 48 граждан. Из них 26 - это работники правоохранительных органов, 22 - гражданские лица", - сообщил замминистра.

Он отметил, что в период массовых акций, с 30 ноября по 12:00 11 декабря за медицинской помощью в учреждения здравоохран..... Сегодня за помощью48 человек, пострадавших во время массовых акций - Минздрав.Сегодня, по состоянию на 13 часов, в медицинские учреждения уже48 человек, пострадавших в массовых акциях, об этом на брифинге заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Качур, передает кореспрондент УНН."За последние сутки, по состоянию от 00:00 до 13 часов за медицинской помощью в учреждения здравоохранения48 граждан. Из них 26 - это работники правоохранительных органов, 22 - гражданские лица", - сообщил замминистра.Он отметил, что в период массовых акций, с 30 ноября по 12:00 11 декабря за медицинской помощью в учреждения здравоохран..... Читать новость...

Посольство РФ в Сирии обстреляли...

Посольство РФ в Сирии попало под минометный обстрел. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Сообщается, что посольство РФ в Дамаске обстреляли около 10:35 по местному времени. Согласно информации, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу.

«В результате разрыва 122-мм мины повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников роспосольства нет», – добавили в МИД РФ...... РФ в Сирии попало под минометный обстрел. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.Сообщается, что посольство РФ в Дамаске обстреляли около 10:35 по местному времени. Согласно информации, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу.«В результате разрыва 122-мм мины повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников роспосольства нет», – добавили в МИД РФ...... Читать новость...

Посольство РФ в Ливии эвакуировано...



Российское посольство в Триполи после вчерашнего нападения эвакуировано. Решение об эвакуации приняло министерство иностранных дел России. Сегодня все сотрудники дипмисии пересекли границу с Тунисом, где ожидают специального рейса МЧС. По информации представителей МИД, самолет доставит дипломатов в Москву завтра, 4 октября. Часть сотрудников российского посольства останется в Тунисе и будет обеспечивать поддержание рабочих контактов с представителями Ливии.

Глава МИД арабской республики в личной беседе с российским послом заявил, что не в силах гарантировать безопасность сотрудников дипмиссии. Министр иностранных дел России, в свою очередь, настаивает на возобновлении работы российского п..... Российское посольство в Триполи после вчерашнего нападения эвакуировано. Решение об эвакуации приняло министерство иностранных дел России. Сегодня все сотрудники дипмисии пересекли границу с Тунисом, где ожидают специального рейса МЧС. По информации представителей МИД, самолет доставит дипломатов в Москву завтра, 4 октября. Часть сотрудников российского посольства останется в Тунисе и будет обеспечивать поддержание рабочих контактов с представителями Ливии.Глава МИД арабской республики в личной беседе с российским послом заявил, что не в силах гарантировать безопасность сотрудников дипмиссии. Министр иностранных дел России, в свою очередь, настаивает на возобновлении работы российского п..... Читать новость...

Посольство США поддержало Зеленского ...

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине выразило поддержку действиям президента Владимира Зеленского из-за ситуации на Донбассе.

«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта», - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что такой взвешенный подход заслуживает полную поддержку «Нормандской четверки», включая РФ. Посольство также при..... Соединенных Штатов Америки в Украине выразило поддержку действиям президента Владимира Зеленского из-за ситуации на Донбассе.«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта», - говорится в сообщении в Facebook.Отмечается, что такой взвешенный подход заслуживает полную поддержку «Нормандской четверки», включая РФ.также при..... Читать новость...